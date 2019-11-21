Работники сферы обслуживания рассказали о самых раздражающих поступках людей, с которыми им приходилось сталкиваться

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«Клиент всегда прав» — этой фразой невоспитанные посетители готовы оправдать что угодно: хамство, брошенный прямо в магазине мусор, жвачку на тренажере в спортзале. Чтобы работать в сфере услуг, нужно быть не только сообразительным и клиентоориентированным, но и обладать невероятным запасом терпения, ведь некоторые выходки клиентов просто не подчиняются логике.

AdMe.ru уважает труд каждого работника любой сферы обслуживания. Мы искренне сочувствуем авторам историй и даже не знаем, смеяться над этими ситуациями или все же плакать. А в конце статьи — бонус о буднях продавцов и медиков.

«Я убирался в салоне самолета и нашел вот это. Пожалуйста, не делайте так»

Кто-то решил, что одежда после примерки в магазине должна выглядеть именно так

«Какой-то 14-летний парнишка бросил пакет с чипсами в нашем школьном автобусе и просто убежал»

Это легкий творческий беспорядок, ничего личного

Кто-то использовал этот прозрачный блеск поверх своей помады, а затем положил его обратно на полку

Когда ты недоволен, но все равно ешь торт назло пекарю

Мощь этого парня впечатляет настолько, что все гантели в зале сбежались на него посмотреть

Один из покупателей взял новую бейсболку в магазине и просто положил свою старую на ее место

Ты не ты, когда голоден

Ну вам сложно, что ли?

Катания на магазинных тележках иногда заканчиваются авариями

Ну ладно, прилепили жвачку. А как ухитрились с нею бегать вообще?!

Земля просто усыпана окурками прямо перед больницей. Урна стоит в нескольких метрах

Неожиданный поворот даже для оператора междугородней связи

Пожалуй, прилягу прямо здесь (и займу 4 места сразу)

С такими запросами можно вообще никуда не уехать

Любимое развлечение родителей № 1: перекрыть коляской проход в магазине и уйти

Любимое развлечение родителей № 2: даже не знаем, как это комментировать

Родители, это магазин, а не ваш личный детский сад! Убирайте за своими детьми!

Бонус № 1: вопросы клиентов

Работаю в фирме по продаже контрактных японских запчастей. Работа моя в основном заключается в том, чтобы отвечать на телефонные звонки. Клиенты заваливают вопросами (тупыми и не очень) ежедневно, но сегодняшний просто в топе. Покупатель: «Хочу купить у вас деталь. Есть гарантия, что она рабочая?» Я: «Даем на проверку 3 дня». Покупатель: «А как вы узнаете, что прошло 3 дня?» Я: «Ну... Солнце 3 раза взойдет, 3 раза сядет...» © KG127

Бонус № 2: очень «срочные» вызовы

Вызов к бабушке 80 лет, время — около 12 ночи. По приезде не можем попасть в подъезд — не подходит код и ни одного человека на улице. Кое-как дозваниваемся до диспетчера, она звонит бабушке и в ужасе нам сообщает, что та уже еле языком ворочает, ей так плохо, что номер вспомнить не может. В результате после долгих мучений наш водитель срывает дверь с магнита (открывает резким рывком). Поднимаемся в квартиру, и бабушка жалобным голосом просит нас налить в чайник свежей воды и перестелить ей кровать! Проехали 40 км, потратили около 3 часов. © Подслушано у Медиков