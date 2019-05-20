Работники сферы обслуживания рассказали о клиентах, которые добавляют им седых волос

Работаю детским лором совсем недавно, весело бывает до жути. «У меня трое детей, мне вообще некогда выяснять, на что у него аллергия, просто удалите ему аденоиды!» «Ой, а что у нас там в ушке? Отит? А как вы его увидели? Я, например, в этом вообще ничего не понимаю. Что, прямо видно, да?» «А вы что, даже его не послушаете, он же кашляет?! Как нет фонендоскопа?! Что же это за доктор, который только смотрит!» «Мы к вам глазки проверить! Не проверяете? А что проверяете? Ухо, горло, нос? Ну глаза же рядом — может, заглянете?» © Подслушано у Медиков