Работники сферы обслуживания рассказали о клиентах, которые добавляют им седых волос
Все больше людей работает в сфере услуг, и требования к ним повышаются. Им могут нагрубить, попросить их об одолжении, а они обязаны вежливо отвечать и делать все, чтобы человек остался доволен. Однако и они не железные.
AdMe.ru обратил внимание, на что жалуются представители разных профессий, когда мы их нечаянно (или все-таки не совсем?) обижаем. А в конце мы приготовили маленький сюрприз.
Врачи
- Я должен просмотреть 40–60 пациентов за день. И за 15 минут выяснить, что с ними и как помочь. Поскольку время ограничено, мне нужны конкретные и четкие ответы, которых отдельные пациенты старательно избегают. Мы спрашиваем, когда начались боли, и они отвечают: «Ну это было на свадьбе Мэри». Спрашиваю: «Кто такая Мэри? Когда это было?» Ответ: «На 28-й день». Спрашиваю: «Какого месяца?!» У меня есть еще и другие пациенты, и я не хочу быть грубым с этим, но мне нужны ответы! © YourAmishNeighbor
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Работаю детским лором совсем недавно, весело бывает до жути. «У меня трое детей, мне вообще некогда выяснять, на что у него аллергия, просто удалите ему аденоиды!» «Ой, а что у нас там в ушке? Отит? А как вы его увидели? Я, например, в этом вообще ничего не понимаю. Что, прямо видно, да?» «А вы что, даже его не послушаете, он же кашляет?! Как нет фонендоскопа?! Что же это за доктор, который только смотрит!» «Мы к вам глазки проверить! Не проверяете? А что проверяете? Ухо, горло, нос? Ну глаза же рядом — может, заглянете?» © Подслушано у Медиков
- Меня просто сводят с ума подобные разговоры: «После вас боль в спине у меня усилилась». — «О нет! Какие упражнения усилили вашу боль?» — «Я их не делал». — «Хорошо, что тогда усилило вашу боль?» — «У меня нет вариантов». — «Что вы делали вчера?» — «Ну я почувствовал себя лучше после осмотра у вас, поэтому вчера я 6 часов играл в гольф (пошел поиграть в роллер-дерби/ помог друзьям переехать/ пробежал полумарафон без тренировки) и теперь чувствую себя хуже». © CarWashRedhead
- Ненавижу, когда ко мне приходят и спрашивают, что с ними может быть, а потом ПЕРЕБИВАЮТ МЕНЯ, потому что их ученый гугл знает лучше. © ilovesushiman
- Меня раздражает убежденность почти всех современных пациентов в том, что боль — это всегда плохо, что чувствовать себя нехорошо, пока твое тело лечится, неприемлемо. Ты сломал лодыжку — я могу сделать много всего, чтобы вылечить тебя и облегчить боль, но все равно будет неприятно. Не чувствовать боль невозможно. © Darwinsnightmare
- Мое любимое (я терапевт):
«Нет, понимаете, я знаю свое тело», — предварительно диагностировав у себя смехотворный придуманный недуг, который удалось нагуглить.
«У меня высокий болевой порог, но...» — перед тем как упасть в обморок от укола шприца. Телефонный звонок в 2:30: «Я не могу спать!» Что ж, теперь и я не могу. И да, так действительно бывает.
И вот настоящий фаворит: «Дата моего рождения? Откуда мне знать? Я никогда не ходил в школу!» © ZeGuitarist
Стюардессы
- На днях парень накричал на меня за то, что я не дала ему сахара. Но я предложила... Если бы он был достаточно вежлив и снял наушники, когда я говорила с ним, он бы знал это! Но парень лишь продолжал улыбаться! © Blondeone96
- Не нравятся родители, которые не контролируют своих детей. Проход не место для игр, под кресло не надо складывать подгузники. Я не нянька. А спинка сиденья не книжка-раскраска. © nlderek
- Бесит, когда люди спрашивают: «Где мы сейчас?» Откуда я знаю? Однажды все-таки взяла у пилота координаты, записала их и отдала пассажиру. © iloveyouok
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Если у вас тяжелая сумка, то я могу ПОМОЧЬ поднять ее. Но я не собираюсь травмировать спину, чтобы иметь проблемы со здоровьем до конца жизни, если вы решили упаковать все свои консервы в один рюкзак и не можете его поднять. © symzk
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В терминале туалеты гораздо лучше, чем в самолете. Пожалуйста, пользуйтесь ими там, вместо того чтобы ждать, когда окажетесь на борту, чтобы пройти по единственному проходу до конца самолета. © SousEtoiles
Официанты
- Раздражает, когда клиенты говорят: «Я хочу яичный маффин, но с ветчиной и яичными белками вместо этого» или «(вставьте название любого сэндвича), но со странными ингредиентами из других сэндвичей». © Stalking_Panda
- Раньше я работал в фастфуде. Я понимаю, что это «быстрая еда», но, пожалуйста, не кричите только лишь потому, что вы опаздываете на работу и вдруг решили остановиться где-то перекусить. © SaulKarath
- Как-то один парень попросил переделать буррито, потому что не может есть молочные продукты. Я подумал, что у него аллергия, и сделал все заново. Но потом он попросил добавить сметану! © mountchichi
- Я клянусь, что те люди, которые звонили и уточняли каждый ингредиент в составе блюда при заказе, открыли во мне особый тип раздражения. © throwawayquestion20
- Бесят люди, которые приходят за 5 минут до закрытия и заказывают хорошо прожаренный стейк. © Oilfreeeggs
Учителя
- Мне не нравится, когда студенты не приносят в класс ничего, кроме своих телефонов. Учебники, рабочие тетради, ручки, карандаши — нет, кому все это надо? © liza_serbina
- Плохо, когда ученики не используют то, чему их обучают. Я говорю им снова и снова, что заполнить пробелы в тестах вовсе не значит выучить английский. Но они, кажется, не обращают на это внимания. © Beeder01
- Бесит, когда ученики считают, что уже все знают и им не нужно ничему учиться.
Продавцы
- 50 % людей относятся к тебе как к бесчувственному роботу. © Pajarma
- Выводят из себя люди, которые просто убивают время. Вы не представляете, сколько времени уходит на то, чтобы отфильтровать посетителей, которые ничего не купят и попросту прогуливаются. © MiyagiSanDanielSan
- Раздражают покупатели, которые дотошно рассказывают, как упаковывать их товар. © peteisneat
Водители такси
- Не люблю, когда пассажиры пытаются поговорить со мной. Позвольте мне просто сделать свою работу. © 69beards
- Раздражает, когда пассажиры заставляют ждать, если ты приехал издалека. Они же не могли не знать, что я уже в пути. © Tom Musso
- Не нравятся пассажиры, которые требуют много моего внимания, когда нужно сосредоточиться на вождении. Я могу поддержать разговор, взять зарядное устройство или переключить радиостанцию. Но подобные люди постоянно требуют внимания, а еще указывают мне, по какой полосе ехать, и на всю громкость включают музыку. © Tanya Saunders
А что вас бесит на работе?
Узнали себя в этом видео?
Фото на превью Бери и делай