Работники отелей рассказали, каких гостей они не любят больше всего

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Вылить в фонтан мыло, завязать морским узлом постельное белье или обидеться из-за того, что в номере нет фигурки динозавра... И это еще не полный список того, что способны выкинуть постояльцы во время пребывания в отеле. Часто поведение гостей может довести до точки кипения даже самых хладнокровных портье и горничных. Только взгляните, какими историями они делятся на Reddit и Pikabu.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, каким постояльцам не рады сотрудники отелей.

Грязнули и хулиганы

Первую строчку рейтинга, конечно, занимают грязнули, а также те, кто портит гостиничное имущество. Чаще всего от буйных постояльцев страдают мебель и сантехника, а в одной из гостиниц кто-то вылил мыло в фонтан, который после этого пускал пузыри чуть ли не неделю. А еще горничные жалуются, что им на регулярной основе приходилось убирать ЛЮБЫЕ отходы жизнедеятельности постояльцев в номере и даже в укромных уголках отеля.

Гости со странными требованиями

«Мы не смогли найти стегозавра, но вот вам паразауролоф. Надеюсь, он тоже подойдет, потому что стегозаврам было трудно дожить до наших дней. Осторожно, он кусается!»

Перед заселением гости могут высказывать самые неожиданные пожелания. Конечно, по мере возможности персонал отелей старается идти им навстречу, но потом бурно обсуждает в тесном кругу и крутит у виска пальцем. Например, один из постояльцев попросил, чтобы в номере обязательно была фигурка стегозавра.

Любители нестандартных приколов

Случается, что гости тоже проявляют креатив и радуют горничных произведениями из одеял и полотенец. Один путешественник из Азербайджана даже вступил в своеобразный диалог с горничной, каждый раз создавая новую композицию и получая взамен записки со смайликами.

Любители забирать солонки, полотенца и даже туалетную бумагу

Тащить на память из отеля пепельницы, халаты, полотенца, посуду, технику и предметы интерьера — не просто дурной тон, а самое настоящее воровство. Часто в отелях предусмотрена возможность покупки некоторых вещей. Например, если вам очень уж полюбился банный халат и вы больше не мыслите жизни без него, то вам его продадут. Иногда кражами занимаются вполне состоятельные люди просто из принципа. «Гости, заказывающие самые дорогие вина и блюда из меню, украли солонку, перечницу и столовые приборы из номера».

«Довольно часто мы видим, что люди пользуются мини-баром, но не платят за съеденное и выпитое. Многие заливают в бутылочки из-под выпитого вина, пива или минералки водопроводную воду и плотно завинчивают пробку, словно бутылочки так и стояли нетронутыми».

Участники спортивных соревнований

Большую головную боль в гостиницах вызывают массовые приезды спортсменов. Причем как юных, так и взрослых. Особые претензии вызывают хоккейные команды, которые привозят с собой гору игрового обмундирования (зачастую с неприятным запахом, который потом надолго остается в номере). Часто работники отелей не могут справиться с юными спортсменами. Они шумят, нарушают покой других гостей, некоторые умудряются тренироваться в коридорах и номерах и наносят ущерб гостиничному имуществу. Есть претензии и к сборным чирлидеров. «Все эти 14-летние девочки красятся так, как будто им 25, и это смотрится очень странно и неестественно. А еще представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы 90 девушек, которые с ног до головы облили себя духами, бродили по вашему месту работы в течение 3 дней подряд. Голова просто раскалывается от боли».

Анимешники и косплейщики

В отелях нередко жалуются на анимешников и фанатов косплея. По словам портье и горничных, ребята, приезжающие на слеты косплейщиков, часто на несколько суток забывают о личной гигиене. Оправдываются они тем, что макияж и прическа стоят слишком дорого. «Они даже не замечают собственного запаха. Собираются на своем игровом поле и просто пахнут всей толпой». Удивительно, но к готам и металлистам претензий практически нет. Оказывается, «люди в черном» — поборники чистоты и оставляют после себя только запах лака для волос. А металлисты вне сцены очень тихие и воспитанные люди. «Я был ошеломлен тем, насколько любезны участники концертов. Представьте полную комнату людей, одетых в кожу, разорванные рубашки и джинсы. Но все общаются тихо и профессионально. Так я познакомился с их культурой и музыкой».

Участники тренингов по похудению

Головную боль у сотрудников отелей вызывают и женщины, приезжающие на тренинги по похудению. «Они постоянно давят на жалость и ноют, что приходится преодолевать 100-футовый коридор от номеров до конференц-залов. Зато после первого дня тренинга они заказали через службу доставки более 100 пицц».

«Извините, я только из душа»

Работники отелей обращаются к постояльцам с большой человеческой просьбой: одевайтесь, когда вы заказываете завтрак в номер. Часто случается, что тележку с едой встречают в одном полотенце или в нижнем белье. Все-таки портье тоже люди, и им тоже бывает неприятно или неудобно.

Вы согласны, что подобное поведение в гостинице допускать ни в коем случае не следует? Или у вас свое мнение по этому поводу? Поделитесь им в комментариях.