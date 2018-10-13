Есть люди, которые посвящают нам свою жизнь, а мы от них отмахиваемся
Как иногда не ценят близкого человека... Просто потому, что он — близкий. Он всегда был и всегда будет. И заботиться — это его привычная обязанность. И быть рядом — это тоже нормально, куда он денется? А другим людям так хотелось бы, чтобы у них был такой человек!
Кстати, забыла представиться. Я психолог Анна Валентиновна Кирьянова, и мне кажется, что проблема, о которой мы сегодня будем говорить, близка многим читателям AdMe.ru.
В повести «Дуэль» Лаевский жалуется на свою подругу доктору. И надоела она, и прилипчивая, и денег много уходит, и как бы вот отделаться от нее. Разлюбил! А доктор вдруг тихо сказал: а мне бы, мол, бог послал бы хоть старушку кривобокую — я бы любил ее и жалел. Жалел!
А добрых и порядочных людей почему-то редко жалеют. И все хорошее воспринимают как должное. У психолога была на приеме семейная пара. Муж упрекал жену в том, что она все хозяйством занимается, хлопочет — мещанка, в общем. Гладит, стирает, ремонты затевает, полы моет — не развивается, да и скучно. И психолог грустно думал, что он совсем не умеет гладить рубашки. И ремонтом не умеет заниматься. И полы плохо моет... И как бы было хорошо, если бы ему кто-то гладил рубашки и заботился о нем! Вот и пуговица плохо держится...
И он спросил мужа: а благодарит ли он свою жену за заботу? За то, что он вкусно ужинает, ходит в чистых рубашках, что у него такой вычищенный костюм с красивым галстуком? Нет, не благодарит. Да и за что? Это же ее обязанность! Близкого и доброго человека как-то не замечают.
Чуковская мыла Ахматовой полы. И голову мыла: почему-то поэтесса не могла это делать самостоятельно. И карточки на продукты в войну добывала, и в больницы устраивала, и берегла — но это было так привычно и даже надоедливо, что Ахматова не очень хорошо к Чуковской относилась. И обижала ее невниманием и шутками. Да и новые друзья появились, новые поклонники таланта — не нужна стала старая добрая знакомая.
© The Stepford Wives / De Line Pictures, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, Scott Rudin Productions
И так это грустно читать: зачем же обижать доброго и преданного человека? Если он может нам полы помыть и погладить рубашку? Но это как-то не слишком ценится. Только потом человек понимает, как тоскливо и пусто без преданного и скучного партнера. И как много он делал... Иногда уже непоправимо поздно.
Лежат мятые рубашки, неоплаченные счета и пусто в холодильнике: в самом деле, кто-то ведь его наполнял. И пыль копится по углам. Только те, кто страдал и терял, могут по-настоящему оценить эту заботу и преданность, заметить их. Обычно такое просто не замечают. И не благодарят. А надо бы.
Таких людей очень мало, которые могут нам что-то погладить и приготовить. Не говоря уже о том, чтобы полы помыть.