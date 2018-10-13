Есть люди, которые посвящают нам свою жизнь, а мы от них отмахиваемся

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Как иногда не ценят близкого человека... Просто потому, что он — близкий. Он всегда был и всегда будет. И заботиться — это его привычная обязанность. И быть рядом — это тоже нормально, куда он денется? А другим людям так хотелось бы, чтобы у них был такой человек!

Кстати, забыла представиться. Я психолог Анна Валентиновна Кирьянова, и мне кажется, что проблема , о которой мы сегодня будем говорить, близка многим читателям AdMe.ru .

В повести «Дуэль» Лаевский жалуется на свою подругу доктору. И надоела она, и прилипчивая, и денег много уходит, и как бы вот отделаться от нее. Разлюбил! А доктор вдруг тихо сказал: а мне бы, мол, бог послал бы хоть старушку кривобокую — я бы любил ее и жалел. Жалел!

А добрых и порядочных людей почему-то редко жалеют. И все хорошее воспринимают как должное. У психолога была на приеме семейная пара. Муж упрекал жену в том, что она все хозяйством занимается, хлопочет — мещанка, в общем. Гладит, стирает, ремонты затевает, полы моет — не развивается, да и скучно. И психолог грустно думал, что он совсем не умеет гладить рубашки. И ремонтом не умеет заниматься. И полы плохо моет... И как бы было хорошо, если бы ему кто-то гладил рубашки и заботился о нем! Вот и пуговица плохо держится...

И он спросил мужа: а благодарит ли он свою жену за заботу? За то, что он вкусно ужинает, ходит в чистых рубашках, что у него такой вычищенный костюм с красивым галстуком? Нет, не благодарит. Да и за что? Это же ее обязанность! Близкого и доброго человека как-то не замечают.