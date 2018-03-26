Если вы сможете разгадать хотя бы 10 пословиц из 15, вас можно будет назвать эрудированным человеком

Пословицы и поговорки, как ничто другое, передают колорит и мудрость народа, их породившего. Мы предлагаем развлечься и отгадать, каким странам принадлежат поговорки. А вдруг у вас получится угадать все 15?

AdMe.ru собрал для вас самые заковыристые примеры. Дерзайте.

15.

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14.

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13.

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12.

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11.

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10.

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9.

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8.

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7.

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6.

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5.

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4.

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3.

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2.

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1.

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Ну как, получилось угадать все 15? Может, у вас тоже есть интересные примеры поговорок своего народа?

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