Если вы сможете разгадать хотя бы 10 пословиц из 15, вас можно будет назвать эрудированным человеком
Пословицы и поговорки, как ничто другое, передают колорит и мудрость народа, их породившего. Мы предлагаем развлечься и отгадать, каким странам принадлежат поговорки. А вдруг у вас получится угадать все 15?
AdMe.ru собрал для вас самые заковыристые примеры. Дерзайте.
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Ну как, получилось угадать все 15? Может, у вас тоже есть интересные примеры поговорок своего народа?