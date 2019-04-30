Проверьте, насколько острое у вас зрение, пройдя наш хитроумный тест
Считаете, что у вас орлиное зрение? Попробуйте устроить ему суровую проверку при помощи данного теста и узнайте наверняка, так ли это.
AdMe.ru предупреждает: если вначале вам покажется, что все слишком просто, не торопитесь с выводами. Задания усложняются по мере продвижения по тексту (P. S. Не забывайте подсчитывать правильные ответы, чтобы сравнить с результатами в конце).
1. Начнем с простой разминки: найдите овечку, которая отличается от остальных
2. Слегка усложним задачу: сравните картинки и найдите 5 отличий
3. Теперь слегка откалибруем чувствительность к цвету: найдите 3 дольки лайма, которые темнее остальных
4. А теперь 5 темных долек апельсина
5. Как быстро вы найдете здесь птичку киви?
6. Найдите лишний смайлик
7. Усложним задачу: сколько букв F вы найдете?
8. Найдите правильную пятиконечную звезду
9. Определите за 30 секунд номер страуса, спрятавшего голову в песок
10. И самое сложное напоследок: на этом фото спряталась лягушка. Где она?
Результаты
В некоторых заданиях нужно было найти сразу несколько отличий или правильных вариантов. Чтобы было честно, будем подсчитывать так: за частично верный ответ засчитываем себе только 0,5 балла.
- 0-4 правильных ответа. Внимательность у вас хромает, но хорошая новость в том, что она имеет свойство улучшаться с опытом и благодаря специальным упражнениям. Другой вопрос, так ли это вам нужно? Если от этого не зависит, например, качество выполняемой работы, то даже не заморачивайтесь.
- 5-7 правильных ответов. Вы хорошо справились. Не на 5+, конечно, но на твердую четверку. Возможно, вы не заметите серебряной монеты под ногами, замаскировавшейся на фоне серого асфальта, но ровно ли висит картина на стене, наверняка определите.
- 8-10 правильных ответов. Превосходный результат! Вот она, яркая демонстрация орлиного зрения. Ни одна мелочь не укроется от вас с таким великолепным глазомером и внимательностью. Так держать!
Сколько правильных ответов вы дали? Давайте сравним результаты друг друга.