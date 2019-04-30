Проверьте, насколько острое у вас зрение, пройдя наш хитроумный тест

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Считаете, что у вас орлиное зрение? Попробуйте устроить ему суровую проверку при помощи данного теста и узнайте наверняка, так ли это.

AdMe.ru предупреждает: если вначале вам покажется, что все слишком просто, не торопитесь с выводами. Задания усложняются по мере продвижения по тексту (P. S. Не забывайте подсчитывать правильные ответы, чтобы сравнить с результатами в конце).

1. Начнем с простой разминки: найдите овечку, которая отличается от остальных

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Depositphotos

2. Слегка усложним задачу: сравните картинки и найдите 5 отличий

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Depositphotos

3. Теперь слегка откалибруем чувствительность к цвету: найдите 3 дольки лайма, которые темнее остальных

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Depositphotos

4. А теперь 5 темных долек апельсина

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Depositphotos

5. Как быстро вы найдете здесь птичку киви?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Depositphotos

6. Найдите лишний смайлик

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

7. Усложним задачу: сколько букв F вы найдете?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

8. Найдите правильную пятиконечную звезду

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

9. Определите за 30 секунд номер страуса, спрятавшего голову в песок

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Depositphotos

10. И самое сложное напоследок: на этом фото спряталась лягушка. Где она?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © nalomenko / Pikabu

Результаты

В некоторых заданиях нужно было найти сразу несколько отличий или правильных вариантов. Чтобы было честно, будем подсчитывать так: за частично верный ответ засчитываем себе только 0,5 балла.

0-4 правильных ответа. Внимательность у вас хромает, но хорошая новость в том, что она имеет свойство улучшаться с опытом и благодаря специальным упражнениям. Другой вопрос, так ли это вам нужно? Если от этого не зависит, например, качество выполняемой работы, то даже не заморачивайтесь.

Внимательность у вас хромает, но хорошая новость в том, что она имеет свойство улучшаться с опытом и благодаря специальным упражнениям. Другой вопрос, так ли это вам нужно? Если от этого не зависит, например, качество выполняемой работы, то даже не заморачивайтесь. 5-7 правильных ответов. Вы хорошо справились. Не на 5+, конечно, но на твердую четверку. Возможно, вы не заметите серебряной монеты под ногами, замаскировавшейся на фоне серого асфальта, но ровно ли висит картина на стене, наверняка определите.

Вы хорошо справились. Не на 5+, конечно, но на твердую четверку. Возможно, вы не заметите серебряной монеты под ногами, замаскировавшейся на фоне серого асфальта, но ровно ли висит картина на стене, наверняка определите. 8-10 правильных ответов. Превосходный результат! Вот она, яркая демонстрация орлиного зрения. Ни одна мелочь не укроется от вас с таким великолепным глазомером и внимательностью. Так держать!