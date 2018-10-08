Простые способы изменить мир к лучшему, которые действительно работают

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Все мы хотим, чтобы мир вокруг нас стал немного лучше. И кажется, что делать добрые дела по карману далеко не всем — нужно много ресурсов. Однако есть примеры, которые доказывают обратное, и возможности, доступные каждому.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какими способами можно выразить свою гражданскую позицию и немного изменить мир к лучшему.

1. Изменить жизнь одного человека

Пожалуй, самое простое и самое сложное дело из списка. Изменить или даже спасти чужую жизнь может любой небезразличный человек, главное — найти способ помочь. Например, студентка из Швеции Элин Эрссон остановила депортацию человека в Афганистан, помешав отправке самолета: девушка отказывалась занять свое место на борту, пока афганца не сняли с рейса, и вела прямую трансляцию с места событий.

Элин была уверена, что человека нельзя разлучать с семьей и тем более нельзя отправлять в страну, где его ждет верная смерть, и отстаивала свою точку зрения. Некоторые пассажиры попытались ей помешать, но большая часть попутчиков и стюардессы заняли сторону Элин. Конечно, стоит помнить, что действия девушки были незаконны, и мы не призываем повторять ее поступок — есть легальные и не менее действенные способы отстоять свое мнение.

2. Основать общественно полезный бизнес

Конечно, эта миссия выглядит более сложной: нужно найти идею своего дела, открыть, реализовать... В данном случае всему свое время, и идея может появиться сама собой или ее подскажет окружающий мир, как в свое время Муххамаду Юнусу. Когда профессор экономики вернулся в родной Бангладеш, он заметил, насколько сильно его родина страдает от ростовщичества. Решая проблемы других, Муххамад начал выдавать ссуды на развитие бизнеса под низкий процент и в итоге разработал концепцию микрофинансирования и основал свой банк.

3. Привлекать внимание общественности

С помощью интернета, будь то текстовый блог или видеоканал, любой может стать СМИ и оказывать влияние на общественное мнение. Конечно, мгновенного результата в такой деятельности ждать не стоит, но при должном старании капля камень точит — привлекая внимание к проблеме, можно помочь ее решить. Так, например, и получилось еще в 1889 году, когда фотограф Якоб Риис смог обратить внимание общественности на проблемы бедных кварталов Нью-Йорка и насилие в полицейских приютах для бездомных. Фотографии Рииса дошли до Теодора Рузвельта, в результате чего приюты закрыли.

4. Хорошо делать свое дело

Если вы уже работаете в общественной организации или возглавляете ее, всегда можно найти способы сделать свое дело эффективнее и продуктивнее. Так, например, Нэнси Барри в 1990 году возглавила Всемирный женский банк и с его помощью помогла множеству женщин основать свое дело, обучить детей и просто установить между собой деловые контакты. Еще до банка, в 70-х, Нэнси работала в компании, которая строила жилье для среднего класса, и там тоже смогла убедить руководство использовать свои средства для проведения в наиболее бедных районах города водопровода и электричества.

5. Стать примером для подражания

Вернувшись из армии, Остин Ширли долго искал свое предназначение. В итоге он решил продать все свое имущество и пешком пересечь США за 9 месяцев в компании своей собаки. Изначально его поход планировался как поиск себя, но еще до его начала Остин стал общаться с Фондом поддержки ветеранов, и это путешествие превратилось в благотворительную акцию для сбора средств. Также пример Остина вдохновил многих военнослужащих, которые не знали, как применить свои навыки «на гражданке». Пытаясь решить свои проблемы, один человек вполне может и совершить благое дело, и показать тем, кого терзают такие же вопросы, как можно найти на них ответы.

6. Использовать свое образование

Многим кажется, что научные труды оторваны от реальности. На самом деле хорошее исследование способно привлечь внимание не хуже грамотного журналиста, особенно если речь идет о проблеме глобальной. Так, Анураг Гупта, получив образование юриста, занялся проблемой предвзятого отношения к «цветным» американцам в судебной системе, что в итоге привело к созданию организации Be More. Теперь Анураг и его единомышленники помогают избавиться от предубежденности в мышлении и работе, что помогает раскрывать потенциал человека и делает его более эффективным.

7. Вдохновиться чужим примером

Если чей-то опыт уже помогает животным или людям в другом городе или даже стране, можно связаться с организацией или просто основать свою аналогичную. Это настолько просто, что было под силу 11-летней девочке. Кайли Холли вместе со своим отцом Крисом в свое время наткнулись на видео о помощи бездомным. Оно настолько зацепило их, что стало началом собственной деятельности. Сначала Кайли и Крис просто пошли помогать на улицу: раздавали еду, одежду, медикаменты. Девочка записала их выход на камеру, чтобы уже своим видео вдохновить людей на аналогичные действия, а в итоге все привело к созданию серьезной благотворительной организации.

8. Создать детское или подростковое учреждение

Работа с детьми всегда оказывает большое влияние на то, каким людьми они станут. На добровольных началах можно открыть свой кружок или секцию, устроиться работать с дошкольниками в дома творчества, где вечный кадровый голод, или просто заниматься с детьми знакомых или соседей. Конечно, никто не говорит, что этот труд будет простым, а его результаты быстрыми, но таким нехитрым способом можно влиять на будущее общества. Так поступила Венди Копп, организовав программу Teach For America, благодаря которой качественное образование стало доступнее для детей из всех слоев населения.

9. Бороться с проблемой своего города

Чаще всего нам кажется, что в одиночку достичь результата невозможно, особенно если предстоит борьба с крупной компанией или государственным учреждением, однако история знает случаи, когда энтузиазм одного человека и его усилия меняли жизнь города. Так, профессор университета Марк Эдвардс обнаружил проблему загрязнения воды в Вашингтоне из-за коррозии труб. Руководство города отрицало этот факт, Марку угрожали, ставили препятствия и даже осудили, но не смогли помешать добиться успеха. Его пример доказывает, что даже один человек может изменить жизнь города.

10. Бороться за зеленые легкие планеты

Посадить несколько деревьев — простая, но очень эффективная помощь планете. К ней можно подходить по-разному. Например, Джадав Пайенг из Индии смог превратить песчаную отмель в заповедник, более 20 лет засаживая территорию деревьями и ухаживая за ними. Теперь там, где когда-то умерли даже змеи, могут жить бенгальские тигры, а инициативу Джадава поддержали тысячи людей. И это не единственный пример — после серии пожаров в Чили на место действий приехала Франциска Торрес со своими собаками. На животных разместили специальные мешки с семенами, и они вместе с людьми помогали разносить по лесу саженцы, цветы и траву. Возможно, они подтолкнут и нас посадить дерево или восстановить полевые цветы после пожара.

11. Подхватить идею партизанского садоводства

Сейчас много говорится об органических продуктах и о том, как сложно найти на прилавке действительно полезное яблоко. Дизайнера Рона Финли эта ситуация тоже опечалила, настолько, что он стал засаживать зеленью и овощами участок рядом с домом, а затем и подключил к этому соседей и друзей. Идея стала вирусной. Конечно, для России в этом огороде нет ничего удивительного, но и у нас редко можно найти такой садик в городе, чаще всего огороды заводят на дачах. Для культуры США Рон и вовсе стал открытием, а сам он себя называет ганста-садоводом.

12. Провести субботник

Можно бесконечно обсуждать, как много мусора разбрасывают люди, а можно просто постараться его убрать. Конечно, устранить все будет сложно, но можно попробовать расчистить свой небольшой участок. Так, всего один человек Тимофей Сидорин в далеком российском городе Кемерово начал понемногу расчищать местный бор, а затем присоединились и другие. Ребята не пишут громкие лозунги в сети, а просто проводят субботники и понемногу делают мир лучше.

Наш мир — во многом результат именно нашей работы, от того, как мы воспитываем себя и своих детей, зависит то, какие люди будут нас окружать. А что вы хотите сделать, чтобы повлиять на общество?