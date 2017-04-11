Простой способ почистить любые подушки в домашних условиях

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Подушки рекомендуется чистить примерно раз в полгода. Если игнорировать это правило, согласно исследованию, после 2 лет использования около 1/3 органического наполнителя будет состоять из частичек кожи, пылевых клещей и продуктов их жизнедеятельности.

AdMe.ru расскажет, как в домашних условиях почистить любые подушки, используя для этого самые обычные средства.