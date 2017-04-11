Простой способ почистить любые подушки в домашних условиях

Подушки рекомендуется чистить примерно раз в полгода. Если игнорировать это правило, согласно исследованию, после 2 лет использования около 1/3 органического наполнителя будет состоять из частичек кожи, пылевых клещей и продуктов их жизнедеятельности.

AdMe.ru расскажет, как в домашних условиях почистить любые подушки, используя для этого самые обычные средства.

Общие правила чистки подушек

  • Перед стиркой проверьте целостность чехла, в который упакован наполнитель. В барабан желательно класть по 2 подушки (без наволочек).
  • Не используйте отбеливатели с хлором и сыпучие моющие средства. Возьмите 2–3 теннисных мяча, положите их в чистые носки, а затем в барабан вместе с подушками при стирке и сушке.
  • Сушатся подушки в специальной или стиральной машине (если есть опция сушки). Также их можно сушить под солнечными лучами, если температура на улице не меньше 25 °С.
  • Нельзя стирать: подушки с такими органическими наполнителями, как гречка, рис, кокосовое волокно; подушки с эффектом памяти, ортопедические подушки.

Стирка перьевой подушки

  • Стирать в машинке можно те изделия, которые наполнены пером или пухом водоплавающих птиц (утка, гусь, лебедь).
  • Если в машинке предусмотрен режим «пуховое одеяло», включите его.
  • Используйте жидкие средства для стирки шерсти и отбеливатель без хлора.
  • Подушки размерами больше чем 50×70 см не рекомендуется стирать самостоятельно, так как их будет сложно высушить в домашних условиях.

Стирка подушек, наполненных шерстью

  • Чтобы пропылесосить подушку, воспользуйтесь обычным (не моющим) пылесосом.
  • Используйте жидкие средства для стирки кашемира или шерсти.
  • При стирке таких подушек дополнительное полоскание является обязательным.

Стирка подушки с синтетическим наполнителем

  • Положите в центр подушки тяжелый предмет и поднимите его через несколько секунд. Если на изделии осталась вмятина, оно не пригодно для стирки.
  • Замачивать подушку нужно в теплой воде с моющим средством на 20–30 минут.
  • Если подушка наполнена холлофайбером, включите отжим не более 500 оборотов. Для всех остальных синтетических наполнителей отжим не рекомендуется.

Сушка подушек

  • После стирки положите подушки на махровое полотенце, чтобы оно впитало воду. Взбейте подушки хорошо руками, расправьте пальцами сбившиеся комочки.
  • При сушке в машине включите минимальный температурный режим и обдув воздухом (если есть).
  • При сушке на открытом воздухе изделие следует регулярно взбивать и переворачивать. Сушка перьевой подушки занимает, как правило, 2 дня, синтетические и шерстяные сохнут быстрее.
  • Если в течение 2 дней наполнитель не успел высохнуть, высушите его, используя фен для волос.

Фото на превью depositphotos
По материалам wikiHow, Business Insider, USA today

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1 Комментарии
  • 11 апреля 2017
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Это вообще реально?!

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