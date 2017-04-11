Простой способ почистить любые подушки в домашних условиях
Подушки рекомендуется чистить примерно раз в полгода. Если игнорировать это правило, согласно исследованию, после 2 лет использования около 1/3 органического наполнителя будет состоять из частичек кожи, пылевых клещей и продуктов их жизнедеятельности.
AdMe.ru расскажет, как в домашних условиях почистить любые подушки, используя для этого самые обычные средства.
Общие правила чистки подушек
- Перед стиркой проверьте целостность чехла, в который упакован наполнитель. В барабан желательно класть по 2 подушки (без наволочек).
- Не используйте отбеливатели с хлором и сыпучие моющие средства. Возьмите 2–3 теннисных мяча, положите их в чистые носки, а затем в барабан вместе с подушками при стирке и сушке.
- Сушатся подушки в специальной или стиральной машине (если есть опция сушки). Также их можно сушить под солнечными лучами, если температура на улице не меньше 25 °С.
- Нельзя стирать: подушки с такими органическими наполнителями, как гречка, рис, кокосовое волокно; подушки с эффектом памяти, ортопедические подушки.
Стирка перьевой подушки
- Стирать в машинке можно те изделия, которые наполнены пером или пухом водоплавающих птиц (утка, гусь, лебедь).
- Если в машинке предусмотрен режим «пуховое одеяло», включите его.
- Используйте жидкие средства для стирки шерсти и отбеливатель без хлора.
- Подушки размерами больше чем 50×70 см не рекомендуется стирать самостоятельно, так как их будет сложно высушить в домашних условиях.
Стирка подушек, наполненных шерстью
- Чтобы пропылесосить подушку, воспользуйтесь обычным (не моющим) пылесосом.
- Используйте жидкие средства для стирки кашемира или шерсти.
- При стирке таких подушек дополнительное полоскание является обязательным.
Стирка подушки с синтетическим наполнителем
- Положите в центр подушки тяжелый предмет и поднимите его через несколько секунд. Если на изделии осталась вмятина, оно не пригодно для стирки.
- Замачивать подушку нужно в теплой воде с моющим средством на 20–30 минут.
- Если подушка наполнена холлофайбером, включите отжим не более 500 оборотов. Для всех остальных синтетических наполнителей отжим не рекомендуется.
Сушка подушек
- После стирки положите подушки на махровое полотенце, чтобы оно впитало воду. Взбейте подушки хорошо руками, расправьте пальцами сбившиеся комочки.
- При сушке в машине включите минимальный температурный режим и обдув воздухом (если есть).
- При сушке на открытом воздухе изделие следует регулярно взбивать и переворачивать. Сушка перьевой подушки занимает, как правило, 2 дня, синтетические и шерстяные сохнут быстрее.
- Если в течение 2 дней наполнитель не успел высохнуть, высушите его, используя фен для волос.
Фото на превью depositphotos
По материалам wikiHow, Business Insider, USA today