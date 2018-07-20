Простая инструкция для тех, кто устал от рассылок с фальшивыми новостями. Учимся развенчивать вранье

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Поддельные новости опаснее, чем кажутся. Например, в Индии из-за распространения фальшивых новостей по WhatsApp ежегодно происходят беспорядки, в которых гибнут люди. В одной из деревень люди с дубинками набросились на приезжих, заподозрив их в торговле детьми, которой на самом деле не было. У многих из нас нет привычки перепроверять факты, которые преподносятся как самая важная и честная информация. Из-за этого у тысяч людей складывается неоправданно негативное отношение к людям или событиям, которое постепенно выливается в общественное возмущение.

Мы в AdMe.ru уверены, что нашим читателям не все равно, во что верить, поэтому подготовили подробную инструкцию, которая поможет вам распознавать фейковые новости за несколько минут.

Опасность

Для начала отметим, что рассылки с поддельными новостями опасны по нескольким причинам: за них почти невозможно наказать, так как автор скрыт за сотнями тысяч пересылок и копий сообщения

у них широкое вовлечение, так как пересылают их обычно самым близким людям те, к чьему мнению адресат прислушается

так как число адресатов растет в геометрической прогрессии, распространение ложной информации невозможно контролировать Поэтому каждый сам должен уметь анализировать сообщения, чтобы защитить себя от вранья.

Шаг 1. Анализируем источник

Поддельные новости чаще всего распространяются через мессенджеры и соцсети. Если вы получили письмо с информацией новостного типа, проверьте, известен ли вам источник информации. Ведь в фальшивых новостях источник описывается так, чтобы читатель не мог перепроверить данные. Обычно подобного рода новости исходят от анонимного источника.

Впрочем, иногда авторы подобных опусов раскрывают личности тех, кто «разболтал» им полезные сведения. Однако при проверке оказывается, что этих людей либо не существует, либо они никогда не занимали указанные должности.

Шаг 2. Проверяем возраст новости

Вполне возможно, что текст, преподнесенный вам как новая и срочная информация, не так уж свеж. Проверить это несложно: достаточно скопировать пару предложений из письма в поисковик. Если в результатах появилось множество аналогичных публикаций, проверьте, каким числом они датированы. Если рассказу больше года, значит, перед тем как попасть к вам, он проделал долгий путь и либо утратил актуальность, либо никогда ею не обладал.

Шаг 3. Убеждаемся, что автор правильно интерпретировал инфоповод

Не обязательно автор вирусной рассылки хотел вас обмануть. Возможно, он сам обманут: чего-то не понимает, чего-то не знает. Попробуйте сами разобраться с инфоповодом и составить свое мнение. Например, иногда сообщение может выглядеть так: « К приюту для животных „Твой друг“ третий день подряд приезжают полицейские. Я живу рядом и вижу, что они заходят внутрь и разговаривают с хозяевами. Хозяева второй день ходят чернее ночи. Видимо, кто-то из местных опять нажаловался на лай и теперь приют закроют, а сотни животных отправятся на верную смерть. Подпишите петицию!»

К приюту для животных „Твой друг“ третий день подряд приезжают полицейские. Я живу рядом и вижу, что они заходят внутрь и разговаривают с хозяевами. Хозяева второй день ходят чернее ночи. Видимо, кто-то из местных опять нажаловался на лай и теперь приют закроют, а сотни животных отправятся на верную смерть. Подпишите петицию!» А правда может выглядеть так: «В приют для животных „Твой друг“ поступила собака со множественными травмами. Хозяева приюта — ветеринары со стажем, оказывают животному помощь, но пока пес в тяжелом состоянии. Они также обратились в полицию, чтобы попробовать найти и привлечь к ответственности людей, которые так обошлись с собакой».

Шаг 4. Уточняем контекст

Иногда новости, вырванные из контекста, кажутся ужасно возмутительными. Поэтому бывает полезно проверить предысторию. Например, выдернутый факт может выглядеть так: во вложении фото руин. А еще недавно это был многоквартирный дом, в котором жили около 30 семей. Здесь совсем недавно текла чья-то размеренная жизнь, звучал детский смех, гремели кастрюли и сковородки. И вот его сравняли с землей, чтобы возвести новый торговый центр. Ведь интересы бизнесменов важнее людского счастья. Завтра выходим на пикет.

во вложении фото руин. А еще недавно это был многоквартирный дом, в котором жили около 30 семей. Здесь совсем недавно текла чья-то размеренная жизнь, звучал детский смех, гремели кастрюли и сковородки. И вот его сравняли с землей, чтобы возвести новый торговый центр. Ведь интересы бизнесменов важнее людского счастья. Завтра выходим на пикет. А контекст может выглядеть так: жильцы ветхого дома написали письмо мэру с просьбой предоставить им новое, безопасное жилье. Через месяц после расселения опасное строение снесли. Землю в результате торгов приобрел местный бизнесмен, который планирует возвести на ней торговый центр с единственным в районе кинотеатром. Но не стоит забывать, что эффект может быть обратным: например, маркетологи этого бизнесмена или представители чиновников, отдавших землю в бизнес с явными нарушениями, решили «подсластить» историю, распространив информацию о том, что жильцы сами попросили их выселить.

Шаг 4. Проверяем вложения

Иногда автор фальшивой новости пытается подтвердить ее фотографиями (которые на самом деле не имеют к этой теме никакого отношения). Поэтому имеет смысл проверить прикрепленные файлы. Фотографии можно загрузить на сайт TinEye. В меню следует выбрать сортировку от самой старой публикации к самой новой. Так вы увидите, где еще использовались данные изображения, когда это было и что на них действительно происходит.

Сложнее дела обстоят с видео. Но если на нем запечатлен чей-то рассказ (например, якобы свидетельские показания), можно переписать слова в строку поиска. Вполне возможно, что полученных результатов будет достаточно, чтобы понять, о чем на самом деле этот рассказ.

Шаг 5. Не ленитесь прочитать саму новость

В отличие от анонимов, распространяющих информацию в соцсетях, СМИ за недостоверную информацию могут быть наказаны. Но иногда журналисты не самого высокого класса создают такие заголовки, которые заставляют читателя поверить в глобальность происходящего. Например, это может выглядеть так: Заголовок: « Английская королева беременна, и, похоже, у нее будет тройня».

Английская королева беременна, и, похоже, у нее будет тройня». Новость: «Знаменитая в инстаграме кошка по кличке Королева оказалась беременной. Об этом в своем последнем посте рассказала ее хозяйка, уточнив, что ветеринар увидел на УЗИ трех котят. Отметим, что четвероногая модель живет в Лондоне, где, по словам заводчицы, и пройдут роды».

Как бороться с поддельными новостями?

Сегодня существуют целые информагентства, каждый день проверяющие новости, в том числе из рассылок, и рассказывающие о фальшивых сообщениях. Помогают развенчивать мифы также некоторые блогеры и сотрудники Федерации библиотечных ассоциаций. Но внести свою лепту в борьбу с придуманными новостями может каждый из нас. Достаточно попросить пользователя, отправившего вам сообщение с ложными сведениями, перестать распространять эту информацию. Не забудьте прикрепить доказательства того, что новость — фальшивка. Так как сообщения распространяют обычные люди, которые надеются, что делают доброе дело, скорее всего, вас послушают.

Получали ли вы когда-нибудь подобную рассылку? Легко ли вы верите новостям?