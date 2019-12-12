Профессор рассказал, почему современным парам стоит заводить больше детей, но при этом меньше беспокоиться об их воспитании

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В современном мире заводить большие семьи не принято. Многие из нас боятся, что если в семье будет больше 1–2 детей, то мы не сможем дать им достаточно своего внимания, не обеспечим хорошим образованием и всевозможными материальными благами. Однако профессор экономики Брайан Каплан высказал диаметрально противоположный взгляд на этот вопрос и рассказал, почему не страшно, когда в семье больше одного ребенка.

Редакция AdMe.ru ознакомилась с точкой зрения профессора и, по достоинству оценив логику и здоровый эгоизм Брайана, решила рассказать и вам о его теории.

Очевидно, что в прежние годы людям жилось труднее, а финансовых возможностей было в разы меньше. При этом дети рождались чаще, чем сейчас. Теперь же мы можем позволить себе отличное питание, медицина шагнула далеко вперед, а продолжительность жизни увеличилась на несколько десятков лет. Однако с каждым годом детей в цивилизованных странах рождается все меньше. Профессор Каплан считает, что у современных родителей появилось слишком много страхов касательно будущего потомства, большая часть из которых просто не имеет смысла.

Нам кажется, что мир слишком опасен

Жизнь стала в тысячу раз опаснее, чем раньше. Многие из нас помнят, как с 1-го класса ходили в школу без сопровождения, после уроков приходили домой и сами жарили себе яичницу, а затем убегали гулять на улицу до прихода родителей с работы. Мы уверены, что тогда мир был безопаснее. Но это не так. Как и сейчас, 30–40 лет назад надо было переходить оживленные улицы, в мире существовали злодеи, а немногочисленные детские площадки тех времен больше напоминают полигоны для военных испытаний. Если мы посмотрим на ситуацию трезво, то поймем, что опасностей не стало больше — нам просто стало больше известно о них. Обо всех происшествиях можно узнать максимум через полчаса после того, как они произошли. И мы узнаем, ужасаемся и сажаем своих 10—12-летних детей в машины, чтобы отвезти их к друзьям на соседнюю улицу.

Мы слишком много занимаем их, принося себя в жертву

Нам кажется, что мы должны дать ребенку как можно больше. Развивашки, кружки, секции — нашим детям некогда скучать. И родителям, вообще-то, тоже. Из родителей мы превращаемся в водителей, сопровождающих своих маленьких начальников то на танцы, то на английский. На это уходит масса времени и ресурсов. Тут нет проблемы, если жизнь, состоящая из разъездов по кружкам, действительно в удовольствие. Однако многие женщины жертвуют своей карьерой ради этого. И чувствуют себя гораздо менее счастливыми, чем раньше, когда у них не было таких забот. При этом вопрос о том, действительно ли подобная большая занятость так нужна детям, остается открытым. Если вы видите своих детей в машине чаще, чем где-либо, стоит задуматься над тем, чтобы сбавить темп и немного замедлить ритм жизни.

Все это происходит с нами неосознанно. Ведь быть хорошим родителем нынче в тренде. Никогда еще ценность человеческого детеныша не была так велика, как сейчас — в последние несколько десятков лет. Никогда раньше взрослению детей не уделялось так много внимания. Немудрено, что постепенно люди начинают видеть в родительстве больше проблем, чем удовольствия. Для кого-то дети — смысл жизни, и только с ними все по-настоящему началось. Для других, напротив, все хорошее практически закончилось с появлением детей. Но на самом деле ничто не начинается и не заканчивается: дети просто случаются с нами. Это, по-видимому, знали наши родители и бабушки, у которых к 25–27 годам уже было по 2–3 ребенка, несмотря на отсутствие стиральных машин, мультиварок и посудомоек. Им было известно, что дети при всей своей хрупкости обладают большой силой и отличными способностями к выживанию.

Дети — это слишком дорого

Практически каждый потенциальный родитель уверен, что ребенок — это дорогой проект. Разумеется, можно и даже нужно вкладывать деньги в физическое и умственное развитие ребенка, тратиться на брендовую одежду и с младых ногтей расширять кругозор своих детей в путешествиях. Однако на самом деле все, что нужно нашим детям, — это уравновешенные и любящие родители, время для игр и творчества. Но уж точно не платные занятия английским с полугода. Как правило, им все равно, наденете вы на них брендовую футболку или вещь из масс-маркета. Им важно, чтобы там была надпись с их любимой кинофраншизы Star Wars. А если предложить им на выбор поездку в Париж или в местный аквапарк, то они, скорее всего, выберут второе. Но самое интересное, что Брюс Сакердот в свое время проанализировал более 1 тыс. семей и выяснил, что финансовые возможности родителей никак не влияют на желание или нежелание детей учиться.

Есть и хорошие новости

Многие родители боятся не справиться, навредить своим детям, травмировать их чем-либо. Однако психогенетика говорит, что мы не можем нанести существенный вред своим детям, независимо от того, оберегаем ли мы их от каждой травмирующей ситуации или заставляем смотреть проблеме в лицо. Дети, так или иначе, вырастут и, скорее всего, поведением и поступками будут похожи на нас. Ребенок — это не пластилин, из которого можно что-то слепить, а уже готовая личность со своими наклонностями и возможностями. Это было доказано в исследовании: долгое время ученые наблюдали за 250 приемными детьми, которые росли в успешных семьях. Было обнаружено, что в детстве их уровень IQ стремился к уровню IQ их приемных родителей в том же возрасте, однако в подростковом периоде приемные дети становились больше похожими на своих биологических родителей. Поэтому не думайте, что будущее вашего ребенка находится исключительно в ваших руках. От лишнего часа чтения книг дети не становятся умнее, а от дополнительных 30 минут просмотра мультфильмов — глупее. Будущее ребенка зависит от его генов. Часть ответственности с нас сняла сама природа, тонко намекнув, чтобы мы особо не утруждались. И пусть вам станет легче от этого знания.

А как вы думаете, из-за чего у современных семей по всему миру все более популярной становится тенденция откладывать рождение ребенка «на потом» и «до лучших времен»? По вашему мнению, это связано с особенностями поколения миллениалов или в таких решениях кроются большие проблемы, которые могут привести к демографическому кризису?