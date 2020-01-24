Продавщица книжного рассказала о работе и посетителях магазина, и мы читали взахлеб ее откровения

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Продавец книг в понимании большинства — это уютно расположившийся на стуле человек, который с кружкой чая и вкусно пахнущим новыми страницами романом в руках ожидает нечастых посетителей. Наша героиня, Анна Яковлева, готова развеять этот романтический образ. В своем телеграм-канале «Монологи книготорговки» она с юмором описывает суровые будни продавца независимого книжного магазина «Перемен» в Новосибирске.

Автор AdMe.ru пообщался с Анной о реалиях этой профессии и с удовольствием публикует это интервью. А в конце вас ждет бонус — наиболее уморительные посты ее канала.

— Вы несколько лет работаете в книжном. Получается ли предугадать желание клиента, когда он только заходит в магазин? — Нет, конечно. Это работало в сетевых магазинах, когда я продавала учебники и «Шантарам»: там, да, примерно понятно. А в маленьком магазине с авторской подборкой ассортимента каждый гость без пафоса, особенный. И ничего нет интереснее, чем наблюдать осторожно, что именно принесет тебе на кассу тот, кто отказался от помощи и хочет поискать книгу сам, не зная, зачем пришел. Больше всего впечатлившие меня книги я находила именно так — у коллег, в свободном бесцельном плавании. — Какая литература сейчас «в тренде» и как вы относитесь к предпочтениям покупателей? — Да какие тренды! У книг нет ни приличной рекламы, ни централизованного поля, хотя бы одного, для обсуждения. Тиражи у книг крохотные, от 1 тыс. до 5 тыс., у бестселлеров — 100 тыс. В масштабах страны и русскоязычных читателей за рубежом о каких трендах может идти речь всерьез? Опять же, специфика независимых книжных в том, чтобы создавать спрос, а не удовлетворять его. Поэтому у нас в топе то, что мы привезли, а не то, что у нас заказали, хотя и маркетинговые активности издательств очень облегчают нашу работу.

— Насколько справедливо мнение о том, что люди мало читают? — На 0 %. Люди читают много, у нас сплошные буквы перед глазами 24/7, и можно прекрасно жить и быть хорошим, умным, продуктивным и полезным обществу человеком, вообще не читая книг. Нам очень хочется разрушить эту историю с «кто не читает, тот злой дурак»: книга — это чистое удовольствие, приятное хобби, зона интересов и форма искусства, а не инструмент пропаганды идеи о том, как лучше выпендриться. Хотите — читайте, хотите — нет. Вы ничего никому не должны, а наша работа — показать, что может вам понравиться, развлечь или утешить. — Какой стереотип о профессии рухнул первым? — Я довольно долго работаю, чтобы помнить об ожиданиях от профессии, но главный стереотип: «Сидишь в тепле и читаешь целый день, еще и деньги за это получаешь, всегда мечтал(а) работать в книжном». Работа в книжном — это в первую очередь физический труд, а если это магазин несетевой, а частный, ты выполняешь функции не только консультанта, но и уборщицы, бариста, товароведа, бухгалтера, директора, пиарщика и еще десятка специалистов. Это тяжелый труд за небольшие деньги, не мечтайте об этом.

— Что нужно делать покупателю, чтобы стать вашим любимчиком? — Быть покупателем. Лайки, признания в любви, приятные разговоры, рассказы о нас друзьям — это суперважно и приятно, но, если мы не будем продавать книги (читай менять их на деньги), все это не будет существовать. Если вы хотите сделать приятно книжному — покупайте книги, так мы все победим. — Ваш топ-5 книг 2019 года. — Ох, это непросто... Когда твоя работа связана с чтением и новыми книгами, ты довольно быстро учишься сразу выбирать хорошее и не читать того, что не зайдет. Но, если выбирать те, что я посоветую в качестве относительно универсального или важного чтения — это «Отдел» Алексея Сальникова, относительно обойденная вниманием его работа. Страшно люблю его за близость к человеку: не все гении замечают других людей, и еще меньше их любят. Вышли новые книги у Анны Старобинец («Боги манго») и Дарьи Варденбург («Марта с черепами»). Вдруг отвечая на вопрос о трендах, сформулирую свое наблюдение о том, что детская и подростковая проза говорят о современности честнее, поэтичнее и ярче, чем высоколобая взрослая. Вышла на русском книга «Лампёшка» Аннет Схап, и это идеальная книга, напичканная приключениями (наконец можно подвинуть всех этих «жюльвернов»!). Если вы из тех, кто: «Ой, мой ребенок не любит читать, нужна волшебная таблетка», то «Лампёшка» — это она. И в самом конце года сайт «Такие дела» выпустил альманах своих лучших текстов. Я не успеваю читать все на экране и всегда рада возможности прочитать это в более привычном и запоминающемся формате книги. Не говоря о том, что это суперпростой и удобный способ финансово отблагодарить их за гигантскую работу, получив взамен физический объект, а не только душеспасение.

— Что бы вы хотели сказать или посоветовать нашим читателям? — Покупайте книги в независимых книжных магазинах: кроме того что эти магазины живые и, помимо самих книг, дадут вам впечатлений и точки роста, именно они двигают отрасль и культуру.

А теперь бонус — яркие истории и наблюдения Анны

А как вы предпочитаете читать книги: на бумаге или в электронном виде?