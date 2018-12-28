Я 5 лет прожила в США, но с некоторыми привычками американцев так и не смирилась

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Меня зовут Карина, и я уже почти 5 лет живу в США. Кто-то скажет, что это много, для других же это совсем мало. Большую часть жизни я прожила в Петербурге. В Америке наша семья оказалась, потому что моего мужа, инженера, перевели работать в Сиэтл. Конечно, переезжая жить в Штаты, я отдавала себе отчет в том, что это другая страна и что там живут люди с иной культурой и менталитетом. К чему-то я смогла привыкнуть и даже полюбить, а что-то для меня навсегда останется немного чуждым.

Специально для AdMe.ru я расскажу о тех привычках американцев, которые мне до сих пор кажутся странными и удивительными.

1. Вставать на работу в 5 утра

Однажды одна американка призналась мне: «Я и сама не знаю, за что нам все это». И я очень смеялась, ведь до того дня я думала, что все американцы ездят на работу к 6–7 утра по зову сердца. Но оказалось, что это не совсем так. Впрочем, многие действительно предпочитают начинать рабочий день в 6 утра, чтобы освободиться уже к 2 часам дня. Кто-то трудится волонтером после работы, у кого-то дети, а кто-то ходит на занятия.

2. Класть ноги на стол, стул... и прочие предметы, которые для этого не предназначены

Не удивляйтесь, если в США вы придете в кино и через некоторое время обнаружите пару ботинок неподалеку от вашей головы, прямо на соседнем кресле. Это, пожалуй, единственная вещь, которая меня действительно раздражает. Как-то, когда я работала в художественной школе, у нас на кухне был всего один большой круглый стол. И вот прихожу я однажды пообедать, а там две преподавательницы сидят, закинув ноги на стол, и спокойно ведут беседу. Ну как же так? Мы же все едим там! В общем, примеров подобных ситуаций у меня бесчисленное множество.

3. Пить чай из пакетиков

У редкого американца дома вы найдете листовой чай, равно как и заварочный чайник. Уж не знаю почему, но этой чайной культуры тут нет вообще. И в целом меня бы это не трогало вовсе, если бы ассортимент в магазинах позволял покупать листовой чай. Но, как известно, если нет спроса, нет и предложения. Поэтому если и повезет найти один-два вида листового чая, то это уже хорошо. Благо есть специализированные магазины и русские супермаркеты.

4. Одеваться максимально просто, даже если есть повод принарядиться

Я, честно говоря, в Штатах и сама стала постоянно ходить в кроссовках, джинсах и футболках. И мне нравится, что никто не делает никаких выводов о тебе и твоем достатке по одежде. Но все же иногда и мне хочется красиво одеться в ресторан или на выставку, посидеть в окружении таких же нарядных людей — просто ради эстетического удовольствия. Однако в Сиэтле люди одеваются довольно повседневно, поэтому даже в самом дорогом ресторане большая часть посетителей будут одеты так, словно они просто выбежали из дома за кофе.

5. Крепко пожимать руку

Крепкое рукопожатие в США говорит о вашей уверенности в себе и о том, что вы надежный человек. Я сначала никак не могла понять, почему все так крепко сжимают мою руку при встрече, потом не выдержала и спросила об этом у местных друзей. И хоть я теперь и знаю почему, все равно каждый раз себе об этом напоминаю на деловых встречах: «Карина, соберись, жми руку покрепче».

6. Докладывать о чужих нарушениях и ошибках

В США нет ничего зазорного в том, чтобы пожаловаться на плохую работу коллеги руководству. Напротив, зачастую это даже поощряется. Американцы вообще редко дружат с коллегами. Даже если коллектив состоит из сотрудников примерно одного возраста, у всех своя жизнь. То же самое происходит и на дороге. «Будь героем, позвони в полицию, если увидел какое-то нарушение» — так выглядит один из типичных билбордов на трассе. Да и в целом люди недолго раздумывают, прежде чем набрать «911». И я, с одной стороны, считаю, что это хорошо: люди ведут себя более ответственно, нарушений меньше. А с другой стороны, сама «стучать» и доносить не смогла бы, как-то не принято у нас так.

7. Ходить дома в той же обуви, что и на улице

Многие американцы не снимают обувь дома. Ну вот нравится им ходить в обуви по квартире, и все тут. Если они приглашают к себе гостей, то зачастую кто в чем пришел, тот в том и ходит по дому. Наши американские друзья, приходя к нам в гости, каждый раз подшучивают над русским гостеприимством, когда я напоминаю, что их драгоценные кеды должны остаться в прихожей.

8. Одеваться не по сезону

Когда ты идешь по улицам Сиэтла, очень сложно определить, какое сейчас время года. Летом часто можно встретить людей в вязаных шапочках и теплых куртках, а зимой — в шортах и в открытой обуви. Это очень забавно: тут действительно можно и в минусовую температуру идти по улице в шортах и сланцах, и никто даже не усомнится в том, что ты в здравом уме.

9. Рассказывать неуместные истории при малознакомых людях

В Америке все свято следуют правилу «что естественно, то не безобразно». В общественном туалете зачастую можно услышать, как подружки делятся друг с другом из соседних кабинок мельчайшими подробностями того, что же там происходит. Или если у кого-то газы, то человек вам прямо так и скажет. Ну вы поняли... Все же видели эти сцены в американских комедиях? Все правда.

10. Встраивать душ сразу в стену

В США сложно найти душ со шлангом: чаще всего душевая насадка вмонтирована непосредственно в стену. Вы можете только регулировать угол, и то не сильно. И если к самому факту, что ее нельзя снять, чтобы помыться, я привыкла быстро, то понять, как же ополоснуть ванну или душевую кабину, я так и не смогла. А уж если в доме есть братья наши меньшие, которых тоже надо купать, — тушите свет...

11. Спать на очень высоких кроватях

Если в США вы придете в мебельный магазин, то обязательно найдете там невероятно высокие кровати. Мне они напоминают те, на которых в сказках спят принцессы. Обычно такая кровать состоит из каркаса, деревянного основания, обтянутого тканью (внешне оно напоминает еще один матрас, притом иногда выше него), и только потом матрас. И такие кровати действительно не редкость как в домах, так и в гостиницах.

12. Пить воду из-под крана

Большинство американцев спокойно пьют воду прямо из-под крана. Поначалу я никак не могла понять, правда ли она настолько чистая. Почитала и выяснила, что в штате Вашингтон действительно в год моего переезда вода была абсолютно пригодна к питью. На сегодняшний день показатели похуже, но американцев это не останавливает. Кстати, воду эту еще и фторируют, чтобы она укрепляла зубную эмаль. Но я так и не привыкла — все равно пью бутилированную воду, тем более за 50 бутылок я плачу всего $ 5.

13. Застилать полы в доме ковром от плинтуса до плинтуса

Да и не только полы в комнатах, но даже лестницы. Ковер, которым американцы застилают пол, не просто тянется от плинтуса до плинтуса, он еще и заправлен под него. То есть избавиться от ковра без демонтажа плинтуса просто невозможно. Поначалу я думала, что это такой способ сэкономить на паркете, но, как оказалось, американцы искренне любят именно так застилать полы. Даже в новеньких домах стоимостью в миллион долларов зачастую есть паласы, уложенные под плинтус.

14. Покупать все на распродажах

Да, все любят хорошие скидки, но американцы здесь впереди планеты всей. Тут такое невероятное количество распродаж, скидок и бонусных программ, что американцы, зная о том, что у них запланирована какая-то покупка, обязательно будут ждать акции. Но это не ограничивается крупными покупками. Мне пачками приходят купоны в прачечные, солярий, продуктовый. А что творится в «черную пятницу»! Люди действительно ночуют у входов в некоторые магазины.

15. Возвращать купленное

Клиент всегда прав. Не знаю, как американцы этого добились, но иногда мне даже жаль продавцов, которые безропотно принимают большую часть товаров обратно. А возвращают американцы и использованные телефоны, и поношенную одежду, и даже недоеденные продукты.

Вот и подошел к концу мой список тех привычек американцев, которые меня до сих пор удивляют. Но я убеждена, что самое главное — относиться ко всему с интересом и любопытством, даже если не можешь понять.

Бонус: графики, показывающие своеобразие американской системы мер и формата дат

P. S. Традиционная система США (U. S. Customary System) используется также в Мьянме и Либерии. Иногда традиционную систему США ошибочно называют английской или имперской.