«Припарковать тапки» и еще 35 забавных поговорок со всего мира
Мы в AdMe.ru обожаем знакомиться с фразеологизмами и идиоматическими выражениями из разных языков. Во-первых, это просто кладезь народной мудрости и остроумия, во-вторых, многие из них здорово поднимают настроение.
Немецкий
- Меня зовут заяц (Mein Name ist Hase) — моя хата с краю, знать не знаю и ведать не ведаю.
- Танцевать яичный танец (einen Eiertanz aufführen) — лавировать, осторожно подходить к решению щекотливого дела (в XVI–XVII веках люди развлекались, танцуя между яйцами, разложенными на полу, стараясь на них не наступить).
- У всего есть конец, но только у колбаски их два (Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei) — все на свете когда-нибудь заканчивается.
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Там, где заяц и лиса говорят «Спокойной ночи» (Wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen) — у черта на куличках, непонятно где.
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Труп в подвале (Eine Leiche im Keller haben) — то же, что и скелет в шкафу.
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Смотреть на редиску снизу (Radisschen von unten sehen) — умереть.
Испанский
- Меня кусает сом (Me pica el bagre) — я очень голоден.
- Быть здоровее, чем груша (Estar más sano que una pera) — быть и чувствовать себя здоровым.
- Говорить о римском короле (Hablando del rey de Roma) — когда вы говорили о ком-то, и он вошел. «Легок на помине» или другое менее приятное выражение.
- Наслаждаться как гном (Disfrutar como un enano) — развлекаться на полную катушку, отдыхать.
Французский
- Продать глаза со своей головы (Coûter les yeux de la tête) — так говорят, когда что-то стоит очень дорого, сродни выражению «Почку мне, что ли, продать?»
- Быть мокрым как суп (Trempé comme une soupe) — сильно промокнуть.
- Говорить на французском как испанская корова (Parler francais comme une vache espagnole) — плохо говорить по-французски.
- Лишить кого-то вкуса хлеба (faire passer le goût du pain à quelqu’un) — убить, «убрать» кого-то.
- Быть тупым как метла (Être con comme un balai) — быть глупым.
- Макать свое печенье (Tremper son biscuit) — спать со всеми подряд.
Польский
- Не мой цирк — не мои обезьяны (Nie mój cyrk, nie moje małpy) — не мои проблемы.
- Мухи залетели в нос (Mieć muchy w nosie) — так говорят про тех, кто дуется.
- Иди туда, где растет перец! (Uciekać gdzie pieprz rośnie!) — Иди к черту!
Венгерский
- Заборы делают не из сосисок (Nem kolbászból van a kerítés) — спустись с небес на землю.
- Радоваться как обезьяна своему хвосту (Örül, mint majom a farkának) — прыгать от счастья.
- Почему ты поишь мышей? (Miért itatod az egereket?) — Так говорят детям, которые плачут.
Норвежский
- Ходить как кошка вокруг горячей каши (Å gå som katta rundt den varme grauten) — что ходить вокруг да около.
- Быть посреди кусочка масла, тающего в каше (Å være midt i smørøyet) — оказаться в то время в том месте.
- Проглотить пару верблюдов (Å svelge noen kameler) — сдаться.
- Припарковать тапки — умереть.
Шайенский (один из языков североамериканских индейцев)
- Черепаха спряталась в панцирь (Énêhpoése ma’eno) — на улице туман.
- Мои глисты сейчас заговорят (Étaomêhótsenôhtóvenestse napâhpóneehéhame) — так говорят, когда урчит живот.
Голландский
- Курить как еретик (Roken als een ketter) — дымить как паровоз.
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Занимается любовью с муравьями (Mierenneuker) — тратить уйму времени на несущественные детали.
Шведский
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Даже у маленьких горшков есть ушки (Även små grytor har öron) — дети все слышат и понимают не хуже нас.
- Борода попала в почтовый ящик (Skägget i brevlådan) — оказаться в неловкой ситуации.
- Чувствовать сову на болоте (Att ana ugglor i mossen) — предчувствовать надвигающуюся опасность.
- Вкус, как и задница, делится (Smaken är som baken, delad) — о вкусах не спорят.
- Делать курицу из пера (Göra en höna av en fjäder) — преувеличивать, делать из мухи слона.
По материалам omniglot