Принцев на всех не хватает. Но мы отыскали 10 знатных мужчин, чьи сердца еще не заняты

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Сказка о настоящем принце может стать явью, ведь эти королевские особы не вымысел: они существуют на самом деле. Современные представители правящих и неправящих монарших домов уже не заморачиваются с равнородными браками и предпочитают жениться по любви. Громкая свадьба британского принца Гарри — лучшее тому подтверждение.

AdMe.ru составил подборку разновозрастных современных принцев из европейских династий и выяснил, что некоторые из них ведут совсем не королевский образ жизни.

1. Филипп, принц Греции и Дании, 33 года

Младший сын последнего короля Греции родился в Лондоне. Среди его крестных — принцесса Диана Уэльская; принц Филипп, герцог Эдинбургский (муж Елизаветы II), и бывший король Испании Хуан Карлос. После окончания Джорджтаунского университета работает финансовым аналитиком на Уолл-стрит, проживает в Нью-Йорке на Манхэттене. Кстати, может претендовать на российский престол, так как является потомком российского императора Павла I и правнуком великой княжны Ольги Константиновны, внучки Николая I. А принц Датский он потому, что его мать Анна-Мария — датская принцесса и родная сестра нынешней королевы Маргрете II. Филипп один из немногих принцев, который ревностно охраняет свою частную жизнь.

2. Принц Людвиг Баварский, 37 лет

Является членом баварского королевского дома Виттельсбахов. Праправнук последнего короля Баварии Людвига III. Родился в Ландсберге-на-Лехе и вырос в замке родителей Шлосс Кальтенберг. Мог бы вести размеренный аристократический образ жизни, но с 16 лет начал работать: занялся созданием сайтов и разработкой программного обеспечения.

В настоящее время принц проводит около 10 месяцев в году на севере Кении, на границе с Южным Суданом. Основанная им фирма Startup Lions занимается обучением молодых людей, которые проживают в бедных и труднодоступных районах Африки. На сайте его компании идет набор волонтеров с профессиональными навыками в сфере информационных технологий, чтобы обучать молодежь IT-профессиям.

3. Эдвард Виндзор, барон Даунпатрик, 31 год

Еще один крестник принцессы Дианы, внучатый племянник королевы Елизаветы II. Изучал лингвистику в Итоне и Оксфорде, но карьеру начинал финансовым аналитиком в крупной компании. Однажды круто изменил свою жизнь, став дизайнером мужской одежды для путешествий.

Предпочитает отдыху на пляже одиночный поход в горы, обожает Шотландию. Его тянет в самые холодные и суровые районы мира.

4. Самюэль Дэвид Чатто, 23 года

Троюродный брат британских принцев Уильяма и Гарри, сын леди Сары Чатто, дочери младшей сестры Елизаветы II принцессы Маргарет. Изучал искусство в Эдинбургском университете, занимается гончарным делом. Открыл интернет-магазин, в котором можно приобрести его творения. Самюэль активен в социальных сетях: в инстаграме у него почти 60 тысяч подписчиков.

5. Принц Иоахим Бельгийский, 28 лет

Родной племянник короля Бельгии Филиппа I. Изучал экономику в университете им. Луиджи Боккони в Милане. Проходил военную подготовку в бельгийской сухопутной армии, а также в Морской школе в Брюгге. Является офицером Военно-морского флота Бельгии. О личной жизни принца почти ничего не известно. Кроме того, что он пока холост.

6. Георгий Михайлович Романов, 38 лет

Является потомком Романовых, и часть монархистов считает его главой Российского императорского дома. С удовольствием посещает Россию. Образование получил в Оксфордском университете. Ведет общественную деятельность, основал пиар-агентство Romanoff & Partners.

7. Питер Марк Эндрю Филлипс, 42 года

Самый старший внук королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, недавно пополнил ряды холостяков. В феврале 2020 года Питер и его жена объявили о разводе. У бывших супругов есть 2 дочери. Питер Филлипс на момент рождения был 5-м в очереди наследования престола. Но его родители, принцесса Анна и капитан Марк Филлипс, отказались от титулов для своих детей, чтобы у них была возможность жить обычной жизнью. Тем не менее Питер является членом королевской семьи и участвует во всех семейных мероприятиях. Окончил Эксетерский университет. Поклонник регби, конного спорта и гонок «Формула-1».

8. Йозеф Венцель фон унд цу Лихтенштейн, 24 года

Наследный принц Лихтенштейна. После окончания Колледжа Малверн в Англии путешествовал по Соединенным Штатам и ​​Южной Америке и работал там. Княжеская семья оберегает свой частный покой и дорожит репутацией, поэтому практически невозможно найти фото молодого принца в прессе и узнать, чем он занимается в настоящий момент.

9. Принц Луи Ксавье Люксембургский, 33 года

Третий сын великого герцога Люксембурга Анри. Был женат, есть двое детей, но с 2017 года в разводе. Учился в Швейцарии, США и Англии, имеет сертификат пилота, стажировался в штаб-квартире Красного Креста в Женеве. Принц Луи даже работал преподавателем: учил английскому языку детей из бедных районов Мумбая (Индия). Участвовал в программах по уходу за детьми и поддержке пожилых людей. В настоящее время живет в Париже. На фото Луи запечатлен с еще одним представителем европейской знати — принцем Лораном Бельгийским.

10. Принц Себастьен Анри Люксембургский, 27 лет

Пятый ребенок великого герцога Люксембурга Анри и младший брат принца Луи Люксембургского. Получил высшее образование в области маркетинга и международного бизнеса во Францисканском университете Стьюбенвилля в Огайо. Прошел курс подготовки офицеров в Королевской военной академии в Сандхерсте. В настоящее время служит командиром взвода в 1-й ирландской гвардии. Любит регби и даже является членом сборной команды Люксембурга. На фото он со своей сестрой, принцессой Александрой.