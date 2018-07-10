Правила жизни цыганской женщины, нарушив которые она рискует навлечь на себя гнев семьи

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Большинство наших представлений о цыганской культуре — правда. Они действительно обожают яркие украшения и вычурность, а еще не скупятся на эмоции: если свадьба, так чтобы весь мир узнал, если ссора, так чтобы еще несколько будущих поколений друг с другом не разговаривали. Современные общины, скажем, американских цыган выглядят несколько иначе, чем мы могли бы себе представить: женщины вовсе не обязательно одеты в длинные цветные юбки и платки. Однако есть то, чему неукоснительно следуют все члены общины.

Например, получить образование для цыганки большая редкость. Мы в AdMe.ru немало удивились этому и решили узнать и о других правилах поведения, которым должны следовать цыганские девушки.

Традиции замужества

Цыгане свято чтут свою культуру, и пришельца со стороны, претендующего на руку цыганки, называют Gorger — то есть тот, кто не принадлежит к их общине и не является цыганом. Девушки в основном находят свою любовь среди общины, за редким исключением. Желание сохранить собственную культуру настолько велико, что браки между двоюродными братьями и сестрами здесь не редкость. Замуж девушка должна выйти девственницей. Что случится с цыганкой, не сохранившей свою невинность до свадьбы? Она считается грязной и осквернившей общину. Поступив так, она рискует остаться на мели: ни один мужчина-цыган не пойдет против правил общины, женившись на ней после того, как она отдалась другому. Кстати, средний возраст замужества — 16–17 лет у девушек и 18–19 лет у парней, и этот брак, согласно традициям, должен сохраниться на всю жизнь. Цыганка, вышедшая замуж, может даже не помышлять о разводе. В цыганской общине повторные браки не приветствуются, и, чтобы не «осквернить» общину, женщина может вступить только в один брак на всю жизнь. Крайне редко женщины все же расстаются с мужьями. И, как правило, они уже не вступают в новые отношения. В глазах общины это бросает тень не только на нее, но и на ее дочерей.

Подчинение родителям

Девочка, растущая в цыганской общине, с раннего возраста окружена правилами, которые диктуют родители. Конечно, такая система присутствует и в большинстве других культур, но в цыганской культуре родители (и в особенности отец) имеют огромный авторитет, и дочь обязана делать то, что ей скажут. Когда она становится старше, ей разрешается выходить из дома только в сопровождении членов семьи (и это не обязательно родители — сопровождать цыганку могут сестры, братья, тети и дяди). По этой же причине родители часто выбирают мужа для своей дочери, не полагаясь на ее мнение. Браки по договоренности среди цыган не редкость. А после того как родители выдадут цыганку замуж, она будет обязана почитать и слушаться мужа точно так же, как и родителей. У мальчиков в этом плане свободы намного больше — они могут выходить из дома в одиночку, самостоятельно выбирать невесту и т. д.

Нельзя звонить в полицию

Как правило, цыгане выясняют свои дела громко и шумно, зачастую бросаясь в драку с представителями враждебной семьи. И это тоже часть их традиций. Однако все проблемы решаются внутри семей, без привлечения закона. Подать в суд или вызвать наряд полиции не в их правилах: цыгане скорее придут толпой в дом соперников или устроят разборки на свадьбе. В худшем случае семья отречется от того, кто вызовет полицию на разборки. Любой человек в цыганской общине обязан знать, что поступать так — против правил. Мужчины это принимают, но некоторые девушки все еще пытаются призвать разбушевавшуюся родню к порядку с помощью закона.

Придется смириться с насилием

Статистика домашнего насилия в цыганских общинах невероятно высока. Исследование в Англии показало, что 61 % замужних цыганок в Англии подвергаются насилию со стороны супруга. Женщины вынуждены мириться с этим. Участница шоу Gypsy Sisters Мелли рассказывает, что однажды бывший муж запер ее в трейлере, а когда она сумела выбраться, несколько раз ударил ее. Семья девушки убедила ее принять мужчину обратно. Девушка объясняет, почему так: «Это цыганская традиция, и ее нужно чтить».

Поддерживать чистоту в доме

Если в большинстве стран женщина может позволить себе не быть домохозяйкой и иногда лениться делать уборку, то для цыганки такое непростительно. Гигиена в культуре цыган занимает важное место, и за поддержание чистоты в доме отвечает именно женщина. Она должна соблюдать несколько правил, в частности ни с кем не делиться своей посудой или столовыми приборами, в том числе и с супругом. Все предметы посуды промываются несколько раз: под проточной водой, в отдельной чаше с кипятком и снова под проточной водой. Стирать мужскую и женскую одежду полагается отдельно. Верхняя часть тела считается чистой, в то время как нижняя — грязной, так что одежда «до пояса» и «ниже пояса» стирается отдельно друг от друга. Ну и само собой, нижнее белье тоже подлежит персональной стирке.

Беременность — особый период

Беременная женщина не должна вступать с кем-либо в физические контакты. В это время она даже не спит в одной кровати с супругом. Принимать водные процедуры полагается только в освященной воде. Кроме того, цыганская женщина, носящая ребенка, освобождается от выполнения домашних обязанностей: в этот период готовит пищу и содержит дом в чистоте ее муж. Американские цыгане, впрочем, иногда пренебрегают этим правилом — их женщины более независимы.

Носить яркую и провокационную одежду

Несмотря на то что поведение цыганки должно быть целомудренным, ее наряд должен прямо-таки кричать об обратном. Таким образом, она может привлечь внимание будущего мужа, не прилагая к этому никаких усилий (потому что знакомиться с парнями первой цыганская девушка не может). Наиболее яркий пример такого поведения — это американские цыгане, которые каждый день наряжаются как на праздник. А уж если намечается свадьба или день рождения, в ход идут самые эффектные украшения и самые роскошные платья.

Нельзя подниматься на 2-й этаж

Фотограф Евгений Доманский запечатлел, как мужская и женская части табора цыган-котляров заходят в автобус через разные двери, чтобы не соприкасаться.

В цыганской культуре все еще широко распространено понятие «скверны», с которой напрямую связано то, что нижняя часть тела считается грязной. Это не относится к девочкам и девственным девушкам, а вот половозрелая замужняя женщина считается «нечистой» ниже пояса, и прикоснуться к ее юбке или обуви означает «оскверниться». Из-за этого, если семья живет в 2-этажном доме, женщине запрещалось подниматься на 2-й этаж — туда допускались только дети и юные девушки. Но в некоторых домах цыган на 1-м этаже имеется гараж, поэтому женщина автоматически оказывалась на 2-м. Про людей, живущих в таких домах, другие цыгане говорят, что они «опоганились». По этой же причине, из-за «скверны», во время застолья женщины сидят отдельно от мужчин. Гости к мужчинам и женщинам тоже приходят отдельно. Например, у котляров (или кэлдэраров — этнической группы цыган, входящих в состав большой группы рома) гость-мужчина может подойти только к мужчине, а гостья — к женщине. Остальное считается неприличным.

Серьги — исключительно женский атрибут

Цыганские женщины любят украшения, и чем они массивнее и ярче, тем лучше. А что насчет мужчин? Многие из нас представляют себе цыгана с серьгой в ухе, но цыгановед Кирилл Кожанов утверждает, что в их культуре серьги — часть только женского образа, и мужчине такое носить попросту неприлично.

После замужества — только юбка

На фотографии видно, что маленькая девочка носит штаны, в то время как взрослые женщины-котлярки одеты только в платья.

У цыган-котляров принято, что замужняя женщина может носить только юбку. Кирилл Кожанов рассказывает, что незамужние девушки-котлярки нередко носят джинсы, а после брака могут надеть юбку прямо поверх них.