Правила современной культуры, которые давно бы пора исключить из нашей жизни

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Существуют такие нормы и традиции в нашей жизни, которые кажутся слегка нелогичными, навязчивыми или даже вовсе устаревшими. И если вы когда-либо задумывались о том, что некоторые действия и вопросы ваших знакомых чересчур раздражающие или какие-то неправильные, даже несмотря на то что вроде бы соответствуют современной культуре, то вы задумывались не зря.