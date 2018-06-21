Правила современной культуры, которые давно бы пора исключить из нашей жизни
Существуют такие нормы и традиции в нашей жизни, которые кажутся слегка нелогичными, навязчивыми или даже вовсе устаревшими. И если вы когда-либо задумывались о том, что некоторые действия и вопросы ваших знакомых чересчур раздражающие или какие-то неправильные, даже несмотря на то что вроде бы соответствуют современной культуре, то вы задумывались не зря.
AdMe.ru перебрал лучшие аргументы из споров по этой горячей тематике пользователей Reddit и The Question. Как итог представляем вам 12 правил-пережитков, которые хотелось бы уже давно исключить из нашей жизни.
- «Ешь с хлебушком». Нельзя забывать традицию хлеба «вприкуску», ведь в советские времена это был один из немногих недефицитных и недорогих продуктов, который насыщал желудок в условиях недостачи всех остальных видов продовольствия.
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Кто старше — тот прав. И неважно, если этот старший невероятно консервативен, мыслит стереотипами, с незавидной частотой совершает поступки сомнительной ценности и вообще довольно редкие его жизненные решения были адекватными, он все равно прав, потому что «старше и знает все лучше».
Тут хотелось бы просто упомянуть идеологически неверную цитату одного неизвестного человека из интернета: «Черт побери, если тебе 90+, но ты [м....], то единственный, кого стоит уважать за твой возраст, — это твой лечащий врач!»
- После того как вы проснулись, нужно немедленно встать. А если вы, будучи уже в сознании, все еще лежите в постели, читаете свою почту, возможно, сразу на нее отвечаете, решив тем самым уже несколько дел за день, читаете новости, узнаете последние сводки и скупаете акции, то, скорее всего, вы лентяй или гаджетозависимый в запущенной степени.
- Каждый человек должен искренне и всецело скорбеть по всем мировым трагедиям. Если человек не сочувствует, то он (тут на выбор) сухарь, социопат, мизантроп, эгоист. Не надо оправдываться, что есть лимит по сочувствиям или ваша эмпатия действует лишь относительно закрытого круга близких. У людей случилось страшное горе — и в знак солидарности вы должны пропустить его через себя. И, может, даже репостнуть свечку на черном фоне в фейсбуке.
- Обязательно любить абсолютно всех детей. Даже если они бессовестно и невыносимо истерят в общественном месте, заставляя купить вас самую дорогую игрушку, шантажируя еще большим криком. Даже если у вас нет денег. Даже если при этом дети чужие.
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Если человек чихнул, нужно как можно быстрее пожелать ему здоровья, не то последствия для его организма и вашего авторитета могут быть непредсказуемыми.
Почему-то мы не говорим «Будь здоров!» человеку, который кашляет или истекает кровью. А знаете, откуда вообще пошла эта традиция? С самых времен папы Георгия I: в 590 году, во время страшнейшей эпидемии чумы в Европе, он приказал непрерывно молиться о божественном вмешательстве. А поскольку чих считался одним из первых проявлений болезни, каждого чихнувшего нужно было немедленно благословить.
Сегодня чих — это, конечно, в большинстве случаев не показатель чумы. Но «Будь здоров!» говорить нужно, ведь вдобавок к благословению это еще и означает: «Я заметил, что ты чихнул! Все слышали? Тут человек чихнул! Эй, народ, слыхали, да? Все, я всех оповестил, можешь меня поблагодарить, чихнувший человек».
- Нельзя молчать в компании других людей. Пространство, где находятся две или более особи человеческого рода, пускай даже не совсем хорошо знакомых (например, таксист и пассажир), обязательно должно быть заполнено хотя бы прерывистым и натянутым, но все же речевым потоком.
- Романтизировать звездных наркоманов. Если знаменитость умирает от передоза героином, то он гений, отчаянно пытавшийся познать смысл этого мира, но отверженно разбившийся о скалы человеческих слабостей. А если от того же передоза умирает ваш сосед дядя Юра, которого все обычно зовут «тот алкаш с пятого», то нельзя говорить, что он трагически погиб от попытки познать бренность бытия. Он просто... [нехороший и глупый человек].
- Всегда нужно показывать заинтересованность в подробностях чужой личной жизни. Если же вы видите человека в первый раз, например в поезде в купе, — это не оправдание. Даже в таком случае нужно непременно представить себя телеведущим какого-нибудь шоу вроде «Наедине со всеми» и взять у своего соседа подробное интервью, иначе он может обидеться и подумать, что показался вам совершенно неинтересной личностью. Можете набросать базовые вопросы-подсказки: «Парень / девушка есть? Женаты? А что так, почему не женитесь? А дети когда? А что затягиваете? О внуках уже думали?» — далее в диалоге ориентируйтесь по гендерным стереотипам.
- Запомнить стандарт красоты сегодняшней девушки (фото выше). Мужчинам следует занести все эти параметры в список отбора родственной души, а девушкам постараться забыть про индивидуальность и максимально приблизиться к изображению.
- Если читать книги, то будешь умным и успешным. Чтение абсолютно любых книг — это ключ к неминуемой самореализации. Так что имейте в виду, фраза собеседника «Я люблю читать» означает, что перед вами интеллектуал высшей пробы, которого чтение развило вдоль и поперек во всех областях.
- В любой ситуации следует проставляться, праздновать и обмывать любую вещь. Потому что «ТАК ПОЛОЖЕНО». А «положенные» кем-то традиции нужно уважать без внимания на всяческие адекватные аргументы против.
А какие из этих правил вам кажутся пережитками прошлого? А с какими вы все же согласны?