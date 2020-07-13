Правила поведения при встрече с бродячим псом, которые однажды могут спасти вам здоровье и даже жизнь
Собака остается лучшим другом человека ровно до тех пор, пока не оказывается предоставлена сама себе. Пес, который живет в суровых каменных джунглях, больше общего имеет с волком, нежели с домашним бобиком. Бродячие животные объединяются в стаи, заселяют определенные территории и защищают их. Человека, в отличие от тех же санитаров леса, они не боятся.
Редакция AdMe.ru выяснила, что делать, если вы нос к носу столкнулись с агрессивным псом.
Встретив бродячую собаку, ни в коем случае не убегайте и не пытайтесь чем-нибудь в нее кинуть
При встрече с собакой не пытайтесь убежать или быстро уйти. У животных может проснуться инстинкт охотника, и они подумают, что вы отличная жертва.
Лучше всего:
- Оставаться на безопасном расстоянии и спокойно ждать, пока животное уйдет.
- Медленно отступать, следя за реакцией собаки. Если пес идет за вами, остановитесь. Если животное стоит на месте, продолжайте в том же темпе отходить. Как только собака отвернется, можете идти привычным шагом.
Можно отвлечь собаку, положив что-то между собой и ею. Это может быть рюкзак, зонт, даже ботинок или куртка. Животное интерпретирует препятствие как барьер между собой и потенциальной жертвой и отвлечется.
Если вы едете на велосипеде или другом транспорте, то представляете собой «лакомый кусочек»
Бродячие псы реагируют на движение и часто проявляют агрессию по отношению к велосипедам, мотоциклам, машинам и прочим транспортным средствам. Если собака начала преследование, а вы едете на велосипеде или самокате, просто остановитесь: животное потеряет к вам интерес практически сразу.
Продолжать движение можно тогда, когда собака отвернется и пойдет своей дорогой. Не пытайтесь ускориться — собаки бегают очень быстро и догонят вас.
Если вы на прогулке с собственным питомцем, то, скорее всего, придется выбирать: рисковать собой или любимцем
Если чужой пес скалится на вашего питомца, естественной реакцией будет взять последнего на руки. Но агрессор в этом случае может среагировать на движение и кинуться на вас. Если же оставить любимца стоять на земле, есть риск, что пес все равно бросится на него, — в этом случае пострадаете не вы, а питомец.
Правильного решения в данном случае не существует. Если вы не можете оставить любимца на земле, лучше всего перебросить его через какую-то ограду, забор или же посадить на дерево (если речь идет о коте).
Впрочем, есть и универсальный совет. Не берите свое животное на руки, а попытайтесь отвлечь пса. Если у вас есть с собой лакомство, бросьте его чужой собаке. Как правило, беспризорные животные голодают и от кушанья не откажутся. Идеальный вариант — бросать еду все дальше и дальше от себя: собака в итоге удалится на приличное расстояние и немного успокоится, а вы сможете уйти.
Пользоваться перцовым баллончиком, как советуют на многих форумах, не лучшая идея. Это может разъярить чужую собаку и сделать ее еще более опасной.
Если собака приготовилась напасть, ни в коем случае не смотрите ей в глаза: это будет воспринято как вызов
Один из худших раскладов — когда собака подошла к вам и начала рычать. Если пес один, против него сработает грозный выпад и окрик «нельзя!» или «пошел отсюда!».
В случае когда окрик не помогает, можно просто замереть и стоять, не глядя собаке в глаза. Зрительный контакт для пса — это сигнал к началу боя. А если вы стоите как столб, то кажетесь псу скучной добычей — в большинстве случаев он просто облает вас, а потом уйдет.
Если пес приблизился и начал обнюхивать вас, позвольте ему это делать. Не двигайтесь и ни в коем случае не протягивайте ему руку — он может истолковать это как нападение.
Совет бить животное в определенное место (обычно в нос) вряд ли поможет, поскольку собака движется быстро и вы, скорее всего, просто не успеете это сделать. А излишнее махание руками только раззадорит ее.
Конечно, лучший способ защититься от агрессивного животного — не встречать его вообще. Если вы слышите громкий лай или видите стаю, обойдите это место стороной, даже если для этого придется сделать приличный крюк.
Вы часто встречаете на улице бродячих собак? Расскажите, как действуете в таких случаях.