Правила поведения при встрече с бродячим псом, которые однажды могут спасти вам здоровье и даже жизнь

Собака остается лучшим другом человека ровно до тех пор, пока не оказывается предоставлена сама себе. Пес, который живет в суровых каменных джунглях, больше общего имеет с волком, нежели с домашним бобиком. Бродячие животные объединяются в стаи, заселяют определенные территории и защищают их. Человека, в отличие от тех же санитаров леса, они не боятся.

Редакция AdMe.ru выяснила, что делать, если вы нос к носу столкнулись с агрессивным псом.

Встретив бродячую собаку, ни в коем случае не убегайте и не пытайтесь чем-нибудь в нее кинуть

При встрече с собакой не пытайтесь убежать или быстро уйти. У животных может проснуться инстинкт охотника, и они подумают, что вы отличная жертва. Лучше всего: Оставаться на безопасном расстоянии и спокойно ждать, пока животное уйдет.

Медленно отступать, следя за реакцией собаки. Если пес идет за вами, остановитесь. Если животное стоит на месте, продолжайте в том же темпе отходить. Как только собака отвернется, можете идти привычным шагом. Можно отвлечь собаку, положив что-то между собой и ею. Это может быть рюкзак, зонт, даже ботинок или куртка. Животное интерпретирует препятствие как барьер между собой и потенциальной жертвой и отвлечется.

Если вы едете на велосипеде или другом транспорте, то представляете собой «лакомый кусочек»

Бродячие псы реагируют на движение и часто проявляют агрессию по отношению к велосипедам, мотоциклам, машинам и прочим транспортным средствам. Если собака начала преследование, а вы едете на велосипеде или самокате, просто остановитесь: животное потеряет к вам интерес практически сразу. Продолжать движение можно тогда, когда собака отвернется и пойдет своей дорогой. Не пытайтесь ускориться — собаки бегают очень быстро и догонят вас.

Если вы на прогулке с собственным питомцем, то, скорее всего, придется выбирать: рисковать собой или любимцем

Если чужой пес скалится на вашего питомца, естественной реакцией будет взять последнего на руки. Но агрессор в этом случае может среагировать на движение и кинуться на вас. Если же оставить любимца стоять на земле, есть риск, что пес все равно бросится на него, — в этом случае пострадаете не вы, а питомец. Правильного решения в данном случае не существует. Если вы не можете оставить любимца на земле, лучше всего перебросить его через какую-то ограду, забор или же посадить на дерево (если речь идет о коте). Впрочем, есть и универсальный совет. Не берите свое животное на руки, а попытайтесь отвлечь пса. Если у вас есть с собой лакомство, бросьте его чужой собаке. Как правило, беспризорные животные голодают и от кушанья не откажутся. Идеальный вариант — бросать еду все дальше и дальше от себя: собака в итоге удалится на приличное расстояние и немного успокоится, а вы сможете уйти. Пользоваться перцовым баллончиком, как советуют на многих форумах, не лучшая идея. Это может разъярить чужую собаку и сделать ее еще более опасной.

Если собака приготовилась напасть, ни в коем случае не смотрите ей в глаза: это будет воспринято как вызов

Один из худших раскладов — когда собака подошла к вам и начала рычать. Если пес один, против него сработает грозный выпад и окрик «нельзя!» или «пошел отсюда!». В случае когда окрик не помогает, можно просто замереть и стоять, не глядя собаке в глаза. Зрительный контакт для пса — это сигнал к началу боя. А если вы стоите как столб, то кажетесь псу скучной добычей — в большинстве случаев он просто облает вас, а потом уйдет. Если пес приблизился и начал обнюхивать вас, позвольте ему это делать. Не двигайтесь и ни в коем случае не протягивайте ему руку — он может истолковать это как нападение. Совет бить животное в определенное место (обычно в нос) вряд ли поможет, поскольку собака движется быстро и вы, скорее всего, просто не успеете это сделать. А излишнее махание руками только раззадорит ее.