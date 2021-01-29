Правила общения с навязчивыми незнакомцами, знание которых однажды может спасти вам жизнь

Столкнувшись с приставаниями на улице, помните: это не ваша вина. Даже если вы шествовали по темному переулку на шпильках и в мини-юбке. Каждый человек имеет право на то, чтобы чувствовать себя в безопасности. К сожалению, право это нередко нарушается.

AdMe.ru знает, что нет универсального способа отвязаться от назойливых незнакомцев, но мы уверены: некоторые из этих советов вы сможете взять на вооружение.

Если кто-то настойчиво пытается познакомиться с вами, отправляйтесь в людное место

Первое, о чем следует позаботиться, — это личная безопасность. Если незнакомец или группа людей достают вас, отправляйтесь в любое людное место: кафе, торговый центр или что-то подобное. Если в пределах видимости таких мест нет, можно быстро поймать такси и уехать подальше. Затем нужно подумать о своем эмоциональном благополучии. То, что вы избежали опасной ситуации, вовсе не означает, что организм не пережил стресс. Даже если вы чувствуете себя хорошо, найдите несколько минут на то, чтобы успокоиться: выпейте воды, кофе, купите любимое лакомство или просто глубоко подышите.

В людном месте можете прибегнуть к хитрости

Если вокруг есть люди, самый простой способ отвязаться от незнакомца — сообщить всем о его неприемлемом поведении. Очень громко, обращаясь к пристающему, скажите: «Мужчина в белой рубашке, прекратите меня трогать!» Окружающие сразу же начнут смотреть по сторонам и искать мужчину в белой рубашке, а сам он попытается как можно быстрее ретироваться. В тех случаях, когда ситуация не является критичной (к примеру, вам никто не угрожает, но выкрикивает неприятные слова), а вы не можете найти в себе силы открыто противостоять, просто игнорируйте обидчиков. Такие люди любят внимание и активно вступают в конфликты. А игнорирование со стороны жертвы лишает их такой возможности.

Ни в коем случае не отвечайте оскорблениями

Если в ваш адрес выкрикивают непристойности, не отвечайте обидчикам тем же. Направляйте агрессию на поведение людей, а не на них самих. Лучше сказать «Вы подошли ко мне слишком близко» вместо «У вас что, мозгов нет?». Можно проявить и смекалку. Носите с собой блокнот и ручку. Особенно если пристают к вам часто. Как только попадаете в неприятную ситуацию, доставайте блокнот с ручкой, подходите к обидчику и просите его помедленнее повторить то, что он вам сказал. Задавайте ему разные вопросы, например спросите, как относится его мама к таким приставаниям или как его зовут. Сообщите, что вы ведете учет домогательств. Это собьет незнакомца с толку, и он растеряется.

Если незнакомец на автомобиле, схитрите

Посмотрите на номерной знак и запишите его. Если вы не можете увидеть, что именно там написано, притворитесь, что записываете. Это напугает незнакомца, и он уедет, поскольку никому не хочется попадаться на совершении правонарушения. Еще один способ спугнуть обидчика — сфотографировать его и его машину. Тут тоже можно просто притвориться, что вы делаете фото.

Если обидчик находится под градусом

В этом случае ситуация обостряется, поскольку человек хуже контролирует себя, а его поведение предсказать почти невозможно. Попробуйте следовать таким правилам: Не совершайте агрессивных жестов и не принимайте агрессивных поз. Двигайтесь медленно и плавно.

Ни в коем случае не указывайте обидчику, что ему нужно делать, и не говорите с ним приказным тоном.

Отыщите его друзей: наверняка они смогут успокоить товарища или хотя бы отвлечь его.

Если вы стали свидетелем того, что на улице к кому-то пристают, вмешивайтесь правильно

Если вы видите, что на улице к кому-то пристают, и хотите помочь, задумайтесь: будете ли вы сами в безопасности. Ваша безопасность всегда должна быть в приоритете. Решили помочь? Есть несколько способов: Подойдите к конфликтующим и прикажите обидчику оставить в покое жертву. Сообщите, что вызвали или собираетесь вызвать полицию. Можно пойти на манипуляцию: встаньте между жертвой и незнакомцем. Так вы физически оградите ее.

Пройдите мимо и уроните сумку или сделайте что-нибудь такое, что отвлечет обидчика. Жертва за это время успеет уйти.

Не подходя близко, позвоните в полицию и сообщите о преступлении. Если вы решили успокоить жертву, не вините ее в том, что она попала в такую ситуацию. Фразы вроде «Ну, на тебе такое платье короткое» или «Не надо было здесь ходить одной» не помогут. Так вы только упрочите положение тех, кто обидел женщину. Любой человек имеет полное право одеваться так, как хочет, и ходить там, где хочет, и при этом быть в полной безопасности.