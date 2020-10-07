Пожилая пара из Германии одевается так стильно, будто собирается на королевский прием

Когда речь идет о том, чтобы выглядеть круто, нет никаких возрастных ограничений. И шикарная пара из Берлина это подтверждает. Даже в пожилом возрасте Бритт Канья и Гюнтер Краббенхофт привлекают внимание окружающих своей яркой внешностью и модными нарядами. Будь то шляпы, перчатки, сумки или другие аксессуары от-кутюр — эта пара всегда может похвастаться стилем, достойным подиума.

Мы в AdMe.ru налюбоваться не можем этой эксцентричной парочкой, поэтому приглашаем вас взглянуть на впечатляющие образы, которые выделяют их из толпы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.