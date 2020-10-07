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Пожилая пара из Германии одевается так стильно, будто собирается на королевский прием

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Когда речь идет о том, чтобы выглядеть круто, нет никаких возрастных ограничений. И шикарная пара из Берлина это подтверждает. Даже в пожилом возрасте Бритт Канья и Гюнтер Краббенхофт привлекают внимание окружающих своей яркой внешностью и модными нарядами. Будь то шляпы, перчатки, сумки или другие аксессуары от-кутюр — эта пара всегда может похвастаться стилем, достойным подиума.

Мы в AdMe.ru налюбоваться не можем этой эксцентричной парочкой, поэтому приглашаем вас взглянуть на впечатляющие образы, которые выделяют их из толпы.

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© britt.kanja / Instagram

2.

© britt.kanja / Instagram

3.

© britt.kanja / Instagram

4.

© britt.kanja / Instagram

5.

© britt.kanja / Instagram

6.

© britt.kanja / Instagram

7.

© britt.kanja / Instagram

8.

© Günther Krabbenhöft / Facebook

9.

© WENN / agefotostock / East News

10.

© Günther Krabbenhöft / Facebook

11.

© Günther Krabbenhöft / Facebook

12.

© Günther Krabbenhöft / Facebook

13.

© Günther Krabbenhöft / Facebook

14.

© Günther Krabbenhöft / Facebook

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© Günther Krabbenhöft / Facebook

А вас устраивает ваш стиль или вы хотели бы его сменить? Если у вас есть фотографии в ваших любимых нарядах, пожалуйста, поделитесь ими с нами.

Фото на превью Joanna Totolici / Vogue, Günther Krabbenhöft / Facebook
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