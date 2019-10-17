Повара рассказали о темных секретах кафе и ресторанов, которые легко вычислить еще с порога
Даже если вам полюбилась какая-то сеть общественного питания, нужно помнить, что качество еды или обслуживания в разных ее точках может сильно отличаться в зависимости от руководства и персонала. Чтобы мы могли избежать плохих впечатлений, повара и другие работники кафе и ресторанов поделились наблюдениями, которые могут помочь предсказать исход трапезы до ее начала.
AdMe.ru выбрал самые неожиданные советы и теперь знает, на что следует обратить внимание, прежде чем сесть за стол.
- Если есть автомат с газированной водой, то проведите белой салфеткой по кранику Sprite или 7Up. Она должна остаться чистой. Если розовая или зеленая — это плесень, и условия содержания автомата явно далеки от хороших. Также обратите внимание на ледяной желоб. Правда, иногда это может испортить вам аппетит. © StumbleKitty
- Попросите у обслуживающего персонала порекомендовать вам какое-то блюдо. Если они охотно делятся наблюдениями, значит, им позволяют здесь питаться и это хорошее место. Если они не могут внятно ответить, то политика этого заведения оставляет желать лучшего. © zazzlekdazzle
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Если вы придерживаетесь какой-то диеты (халяльная еда или вегетарианская), то лучше пойти в специализированные рестораны. Дело в том, что в обычном ресторане для приготовления вашего блюда почти всегда будет использована та же лопатка или сковорода, с помощью которой 5 минут назад готовили что-то, что вы не едите. © sibuttadopo
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Если вы заходите в ресторан, а там множество посетителей сидят без еды, то лучше уходите. Свой заказ вы будете ждать очень долго. © jeraco73
- Переутомленный персонал. Как вы думаете, какая здесь санитария, если персонал вымотан и недоволен? © fiendlymcfiend
- Большое количество пунктов в меню означает, что здесь есть замороженные блюда. К тому же качество готовки, вероятно, будет страдать. Если идти уже никуда не хочется, можно спросить, какое блюдо у них самое популярное, и просто заказать его. Маленькое специализированное меню, напротив, может означать, что местные повара освоили каждый рецепт до совершенства. © michaelad567
- Обратите внимание на солонки. Если они забитые и грязные, то и на кухне творится примерно то же самое. © faployst
- При заказе блюда из морепродуктов спросите, откуда они. Если работник назовет конкретное место — смело заказывайте, если нет — лучше выбрать что-то другое. © MaterialImportance
- Понедельник и четверг обычно инвентарные дни. Если придете в этот день, продукты должны быть максимально свежими. © XmagnumoperaX
- Не покупайте разливные напитки в боулинге, бильярде и других подобных местах для отдыха. Они никогда не чистят свои линии, в отличие от специализированных магазинов, и почти наверняка там будет плесень. © onyxandcake
- Если в этническом ресторане много людей данного этноса, то там точно вкусно готовят, если нет — это не лучшее место познакомиться с чьей-то кухней. © Cogidubnus-Rex
- Зона для посетителей обычно в 2 раза чище, чем кухня, поэтому если и она оставляет желать лучшего, то на кухне будет еще хуже. © BringMeTwo
- Видите кофемашину — обратите внимание на ее стимер. Если он покрыт белым налетом, то это от молочной пены и там куча бактерий. Если бы кофемашину мыли каждый день, как и следует, такого бы не было. © fernanzgz
- Мой муж шеф-повар. Мы всегда уходим, если он видит, что обувь на официантах не противоскользящая. Он говорит, что это очень важно и, если им все равно, он даже не хочет знать, как выглядит их кухня. © GhostOfYourLibido
- Открытая кухня сегодня — модный тренд. Если вы заходите в относительно новое заведение, а кухня там закрыта — это плохой знак. Значит, им есть что скрывать. © unknown
- Состояние уборной прямо зависит от состояния кухни. Если у работников нет времени привести в порядок уборную, то и на кухне все плохо. © unknown
Что заставит вас уйти из заведения или, наоборот, с удовольствием заказать в нем еду?