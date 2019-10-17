Повара рассказали о темных секретах кафе и ресторанов, которые легко вычислить еще с порога

Если вы придерживаетесь какой-то диеты (халяльная еда или вегетарианская), то лучше пойти в специализированные рестораны. Дело в том, что в обычном ресторане для приготовления вашего блюда почти всегда будет использована та же лопатка или сковорода, с помощью которой 5 минут назад готовили что-то, что вы не едите. © sibuttadopo