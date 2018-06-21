Повар из Британии готовит блюда, которые вы вряд ли решились бы попробовать. А зря

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Бен Черчилль (Ben Churchill), шеф-повар из Великобритании, настоящий кулинарный иллюзионист. Его страсть — это кондитерские изделия. Он создает уникальные десерты, расширяющие границы сознания, ведь внешне они совершенно не похожи на сладости, которые мы привыкли видеть.

AdMe.ru выбрал самые невероятные кулинарные шедевры Бена, которые заставят вас усомниться в том, что вы видите.

1. Испорченный мандарин

На самом деле: апельсиновое парфе с зеркальной глазурью, посыпанное пудрой из меренги.

2. Тост с яичницей

На самом деле: лимонный бисквит, сливки, лимонный джем.

3. Пепельница

На самом деле: ванильная панакота, шоколад, пудра из меренги, кондитерский лапсанг-гель.

4. Сосновая шишка

На самом деле: шоколадный трюфель с розмарином, жареный миндаль, сахарная пудра.

5. Мухомор

На самом деле: шоколадный ганаш, тимьян, безе.

6. Паста с фрикадельками

На самом деле: арбузный джем, клубника, кекс брауни, белый и черный шоколад.

7. Сердце

На самом деле: печенье, клубника, кокос, кондитерский гель.

8. Свекла в горшке

На самом деле: бисквит из шоколада и свеклы, тертый шоколад, шоколадный горшок.

9. Золотой снитч

На самом деле: имбирное песочное тесто, банановый мармелад, шоколад.

10. Белые грибы

На самом деле: кокосовая меренга, шоколадный бисквит.

11. Тарелка с сырами

На самом деле: лимонный чизкейк, ванильная панакота, белый шоколад, виноградный чатни (соус).

12. Заплесневелый чизкейк

На самом деле: ванильный чизкейк с мятной прослойкой.

13. Лимон

На самом деле: лимонная панакота, лимонный щербет с зеленым чаем и жасмином.

14. Шурупы и гайки

На самом деле: шоколад, карамелизированный банан, бисквит, ванильное мороженое.

15. Кокос

На самом деле: кокосовый макарун, шоколад, какао.

16. Ржавая банка с краской

На самом деле: черный шоколад, белый шоколад, какао.

17. Драконье стекло

На самом деле: карамель, кондитерский гель со вкусом жвачки.

18. Железный трон

На самом деле: шоколадный бисквит, шоколад, съедобная пыльца.

А какой из этих десертов вы бы рискнули съесть, не зная его настоящих ингредиентов?