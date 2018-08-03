Постеры из прошлого, смысл которых глубже любой современной рекламы

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Во времена, когда не было интернета и все делали «хорошо либо никак», самым действенным способом влияния на общественность были плакаты. Они были честны, показательны и до ужаса прямолинейны. Они могли вложить любую мысль в головы людей, при этом практически не используя слов.

AdMe.ru собрал для вас целую пачку постеров из прошедших времен, и некоторые из них актуальны по сей день.