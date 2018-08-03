Постеры из прошлого, смысл которых глубже любой современной рекламы

Во времена, когда не было интернета и все делали «хорошо либо никак», самым действенным способом влияния на общественность были плакаты. Они были честны, показательны и до ужаса прямолинейны. Они могли вложить любую мысль в головы людей, при этом практически не используя слов.

AdMe.ru собрал для вас целую пачку постеров из прошедших времен, и некоторые из них актуальны по сей день.

Пульс человечества

© СССР, 1980-е гг.  

Не уродуйте пейзаж

Эволюция?

Дети против войны

План эвакуации

Грибочки консервированные

© Жилис Ю. Мораторий - срок хранения до...  

Хрупкий мир

Красная книга Земли

© Шувалов. А. "Красная книга".  

Время быть личностью

Дай!

Дайте миру шанс!

Школа

Быть или...

© Сергеев А. "Быть или..".  

Памятник

Продовольственная программа

Бюрократия

© Немкова Т. "Бюрократия".  

«На перст начальства не держи равнение — имей свой голос, собственное мнение!»

Здесь курить нельзя

© Нулов Н. "Я не курю".  

Выборы

Талант

За здоровье...

Мысль человека для мирового прогресса

© Шенберг Л. СССР 1976 год.  

«„И человек поднимется с Земли, как птица из гнезда“. Леонардо да Винчи».

А этот плакат мы повесим в редакции

3 На склад!
0 Комментарии
  • 3 августа 2018
  • 3441

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