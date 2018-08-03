Постеры из прошлого, смысл которых глубже любой современной рекламы
Во времена, когда не было интернета и все делали «хорошо либо никак», самым действенным способом влияния на общественность были плакаты. Они были честны, показательны и до ужаса прямолинейны. Они могли вложить любую мысль в головы людей, при этом практически не используя слов.
AdMe.ru собрал для вас целую пачку постеров из прошедших времен, и некоторые из них актуальны по сей день.
Пульс человечества
Не уродуйте пейзаж
Эволюция?
Дети против войны
План эвакуации
Грибочки консервированные
Хрупкий мир
Красная книга Земли
Время быть личностью
Дай!
Дайте миру шанс!
Школа
Быть или...
Памятник
Продовольственная программа
Бюрократия
«На перст начальства не держи равнение — имей свой голос, собственное мнение!»
Здесь курить нельзя
Выборы
Талант
За здоровье...
Мысль человека для мирового прогресса
«„И человек поднимется с Земли, как птица из гнезда“. Леонардо да Винчи».
А этот плакат мы повесим в редакции