19 продуктов, цены на которые в других странах могут поразить сильнее, чем запуск ракеты Илона Маска

Тема цен в магазинах, пожалуй, одна из самых обсуждаемых. Всегда интересно сравнить, где что и за сколько продается. И, согласитесь, невольно начинаешь подобным заниматься, даже когда едешь в отпуск. Ходишь по местным магазинам и думаешь: «Ага, вот молоко у нас дешевле, но яйца дороже». Разница обычно не такая значительная. Но иногда встречаются настолько неожиданные цифры на этикетках, что поначалу в них сложно поверить.

AdMe.ru почитал, что пишут люди о ценах в магазинах разных стран и городов, и теперь знает, куда нужно брать побольше денег. Цены перевели в рубли по нынешнему курсу.

«Стоимость сахара на Аляске. Рядом мешок муки за 2 387 руб. стоит (€ 26,21)»

Примечание AdMe.ru: 10 lbs — это 4,5 кг.

«Эта дыня стоит 2 983 руб. (€ 32,76)» (Малайзия)

«Бутылка кока-колы в Гленвуд-Спрингс, штат Колорадо, стоит 19 руб. (€ 0,2)»

«Белая клубника в моем супермаркете стоит 2 238 руб. (€ 24,57) за 16 штук. Внезапно оказалось, что она по вкусу как ананас»

«Этот японский виноград стоит 45 464 руб. (€ 500)»

«Бутылка воды в Финляндии стоит 182 руб. (€ 2)»

Когда мы были в Финляндии, захотелось пить, зашли в торговый центр и в сопровождении душащей жабы отдали 182 руб. (€ 2) за 1,5-литровую бутылку воды. Это, конечно, легко объяснить тем, что у них воду из-под крана можно пить, но как это сделать туристу, который на пару часов погулять приехал, — вопрос открытый.

«Это огромное ведро попкорна можно купить в нашем местном кинотеатре за 4 455 руб. (€ 49)»

«Живу в Голландии, закупился сегодня. 10 яиц куриных — 296 руб. (€ 3,25). 1 кг бананов — 182 руб. (€ 2)»

«Хотел сварить грибной суп со сметаной. Но что-то выходит он мне по стоимости как филе из тунца в мишленовском ресторане. Обычные шампиньоны в Испании — 182 руб. (€ 2) за 500 г»

Лисички — по 455–546 руб. (€ 5–6) за 250 г.

Белый гриб — самый дорогой: 3 182 руб. (€ 35) за 1 кг.

Опята — по 2 273 руб. (€ 25) за 1 кг.

«Отдельная боль жизни на Сахалине — вся детская молочка и питание. Один творожок — 90 руб.»

«Прочувствовал, когда родилась дочь. Творожок „Агуша“ или „Тема“ — около 90 руб. В итоге взять ребенку пару творожков и, допустим, кефир с ряженкой выйдет в 500 руб. А это по сути на 2— дня. Обычно беру на неделю, оставляю в районе 1 000 руб.».

«Аргентинское мясо в песо подорожало почти на 10 %, но это все равно так дешево, что хоть только им и питайся. За 1 кг куриного бедра — всего 54 руб. (€ 0,59)»

Говяжья печень (охлажденная), 1 кг, — 48 руб. (€ 0,53).

Говяжье филе (bife de chorizo), 1 кг, — 232 руб. (€ 2,55).

Свиная вырезка (bondiola), 1 кг, — 189 руб. (€ 2,08).

«Цены на фрукты в Якутии»

«Самые дорогие яйца в Финляндии стоят 362 руб. (€ 3,98), самые дешевые (15 штук) — 177 руб. (€ 1,95)»

«А куриное филе обойдется там в 727–999 руб. (€ 8–11) за 1 кг»

«Все фрукты и ягоды в Дублин импортируются из теплых стран. Клубника, голубика, черника, малина — 1 363 руб. (€ 15) за 1 кг, виноград — 454 руб. (€ 5) за 1 кг»

«Один из самых актуальных и наболевших вопросов у жителей Чукотки: почему яйца такие дорогие?»

«Вот что-что, а черешню на Чукотке точно есть не будешь»

«Фрукты и овощи в Японии дорогие и продаются зачастую поштучно. Например, 1 помидор стоит 107 руб. (€ 1,18). Да и 1 яблоко примерно в ту же цену»

«Картофель в Японии. 1 штука стоит 42 руб. (€ 0,46). Изредка бывает дешевле в упаковках по 5–6 штучек»