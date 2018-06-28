Посмотрите на звезд, которым худоба совсем не к лицу. Может, вам тоже?

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Мы все находимся в плену представлений о красоте, навязанных кинематографом и СМИ. Согласно этим представлениям, красота — это худоба. Звездам тем более приходится соответствовать таким стереотипам, ведь от внешнего вида во многом зависит их востребованность. Однако чрезмерная стройность красит далеко не всех.

AdMe.ru рассказывает о 15 звездах, которым совсем не идет быть худышками. Возможно, вам тоже?

Джиджи Хадид

В начале своей карьеры Джиджи Хадид считалась неформатной моделью: у нее недостаточно высокий рост, и она была не так худа, как другие девушки-модели. С тех пор Джиджи значительно похудела. И связано это не с диетами, а с диагностированной у девушки болезнью Хашимото — заболеванием щитовидной железы, влияющим на метаболизм. Об этом Джиджи сама написала в своем твиттере.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Сестры Олсен прославились еще совсем детьми: они сыграли в целом ряде фильмов и были названы самыми молодыми миллионерами до 10 лет, самостоятельно заработавшими свое состояние, в американской истории. Сегодня девушкам за 30, и в глаза бросается их нездоровая худощавость. В одном из своих интервью Мэри-Кейт Олсен сказала, что худоба — это реакция тела на внимание прессы и всемирную славу, обрушившуюся на них с сестрой в детстве и юности.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли выглядит более соблазнительной с аппетитными формами. Сама актриса комментариев по поводу своего веса не дает. Можно только предположить, что причиной похудения Анджелины стали несколько операций, которые она перенесла в качестве превентивных мер против рака.

Донателла Версаче

Итальянский дизайнер перепробовала на себе все новинки современной пластической хирургии и косметологии. Чрезмерная худоба Донателлы является результатом увлечения пластикой и стремления к идеалу. По словам Донателлы, она сожалеет о том, что слишком поздно осознала, что настоящая красота живет внутри, а не снаружи. «Я только сейчас поняла, что я не кукла Барби, а жена и мать», — говорит Донателла.

Рене Зеллвегер

За время своей актерской карьеры Рене Зеллвегер приходилось неоднократно набирать вес или, наоборот, худеть. Так, для съемок в картине «Дневник Бриджит Джонс» в 2001 году актрисе пришлось поправиться на 9 кг, а уже в 2002 году — похудеть для съемок в мюзикле «Чикаго». Потом Рене набирала вес для роли Бриджит в продолжении фильма, после чего снова худела для очередных кинопроектов. Многие поклонники актрисы убеждены, что Рене, сильно похудев и сделав пластику, лишилась какой-то изюминки.

Деми Мур

Деми Мур всегда отличалась стройностью, потому что актриса всю жизнь активно занимается спортом, йогой и следит за своим питанием. Однако после развода с Эштоном Кутчером она очень сильно похудела. К счастью, потом Деми удалось снова вернуться к своим прежним параметрам.

Тори Спеллинг

Стремление поддерживать себя в форме понятно любой женщине, а уж актрисе и маме 5 детей тем более. Именно поэтому после родов Тори старалась похудеть, но, судя по всему, несколько перестаралась.

Клаудия Шиффер

Не совсем понятно, что именно хотела улучшить в себе Клаудия, параметры которой в свое время считались эталонными. Но факт остается фактом: похудев, она растеряла часть своего былого шарма и обаяния.

Кэндис Свейнпол

Южноафриканская модель Кэндис Свейнпол, «ангел» бренда Victoria’s Secret, в какой-то момент похудела до такой степени, что это вызвало обеспокоенность среди ее поклонников, а страницы журналов и газет пестрели сообщениями о том, что модель страдает анорексией. К счастью, Кэндис вовремя одумалась и прибавила в весе, вернув свои идеальные женственные формы.

Кира Найтли

Худоба Киры Найтли объясняется генетической предрасположенностью. «Она ест как лошадь. Ест все, что ей хочется, и не набирает вес», — призналась мама Киры в интервью британскому изданию The Sunday Times. Во время беременности формы актрисы приобрели округлость, и надо признаться, ей это очень идет.

Сара Джессика Паркер

Чрезмерная худоба, причиной которой являются усиленные тренировки с персональным инструктором, совсем не красит Сару Джессику Паркер. А вот пара лишних килограммов, а вместе с ними и грудь на 1–2 размера больше, актрисе очень даже идут.

Кристина Агилера

В начале своей музыкальной карьеры Агилера была совсем худышкой. Потом певица то значительно поправлялась, то снова худела: к примеру, она специально сбросила вес для съемок в фильме «Бурлеск». Сейчас Кристина снова пышечка, и ей это идет.

Виктория Бекхэм

У бывшей участницы группы Spice Girls когда-то были вполне аппетитные формы, но потом Виктория увлеклась совершенствованием своего тела в сторону похудения. Она ежедневно проводит в спортзале по нескольку часов и придерживается строгой диеты, из-за чего выглядит излишне худощавой.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская

Герцогиня Кембриджская довольно быстро пришла в идеальную форму после рождения принцессы Шарлотты благодаря занятиям с персональным тренером. Однако в 2016–2017 году поклонники и журналисты были обеспокоены чрезмерной худобой герцогини. После рождения третьего малыша Кейт снова поправилась и радует поклонников своими округлившимися формами.