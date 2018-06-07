Посмотрите на самых красивых жен футболистов, которые приедут на чемпионат мира — 2018 в Россию

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Совсем скоро в России пройдет главное спортивное событие лета-2018 — чемпионат мира по футболу. На футбольных полях будут сражаться лучшие футболисты мира. И за них будут болеть не только миллионы людей, но и их вторые половинки. Эти девушки разделяют со своими мужьями и триумфы побед, и многомиллионные гонорары, и горечь поражений, и боль травм. А еще многие из них очень хороши собой.

AdMe.ru сделал подборку самых красивых боевых подруг и жен звезд мирового футбола, которые будут участвовать в чемпионате мира — 2018.

Анна Левандовска

Жена Роберта Левандовски, капитана национальной сборной Польши и нападающего «Баварии». Анна профессиональная каратистка — на протяжении карьеры она завоевала 38 медалей на чемпионатах Польши, Европы и мира. Сейчас девушка работает фитнес-тренером и диетологом. Она разработала индивидуальную программу питания, в том числе и для своего мужа. У пары растет дочь, и они очень популярны на родине — чету называют польскими Бекхэмами.

Пилар Рубио

Подруга Серхио Рамоса, капитана сборной Испании и испанского клуба «Реал Мадрид». Пилар испанская журналистка и телеведущая, помимо этого работает моделью, снимается в кино и рекламе. В 2008 и 2009 годах она была признана самой сексуальной женщиной мира по версии испанского мужского журнала FHM. Пилар на 8 лет старше Серхио Рамоса, но благодаря ее отличной форме разница в возрасте совершенно не заметна. У пары растут трое детей.

Антонелла Рокуццо

Жена Лионеля Месси, капитана национальной сборной Аргентины и нападающего «Барселоны». Антонелла и Лионель познакомились еще в детстве. Однако встречаться начали только в 2009 году, а поженились в июне 2017, к этому моменту у пары уже росли 2 сына. 10 марта 2018 года у Лионеля и Антонеллы родился 3-й сын. Антонеллу часто называют самой скромной женой футболиста — она не носит дорогих украшений и одежды известных брендов, не постит в сеть нескромных фото и никогда не была замечена в каком-либо скандале.

Шакира

Возлюбленная Жерара Пике, игрока национальной сборной Испании и футбольного клуба «Барселона». Шакира в особых представлениях не нуждается — ну кто не знает эту знойную колумбийскую певицу и танцовщицу с роскошными формами. Шакира и Жерар познакомились в 2010 году во время съемок клипа на песню «Waka Waka». Песня стала гимном чемпионата мира по футболу 2010 года, а певица и футболист стали парой. Сегодня у них растут 2 сына — 2013 и 2015 годов рождения.

Эдурне Гарсия Альмагро

Подруга Давида де Хеа, вратаря национальной сборной Испании и английского клуба «Манчестер Юнайтед». Эдурне — испанская поп-певица, телеведущая, модель и актриса. На счету девушки 6 достаточно успешных в Испании музыкальных альбомов, а в 2015 году она представляла свою страну на конкурсе «Евровидение». Эдурне и Давид де Хеа встречаются уже 8 лет, и девушка пообещала, что непременно приедет болеть за своего избранника на российских стадионах на чемпионате мира — 2018.

Кэти Хуммельс

Жена Матса Хуммельса, защитника сборной Германии и мюнхенской «Баварии». Кэти и Матс познакомились в 2007 году на конкурсе «Мисс „Бавария“ Мюнхен». Кэти была конкурсанткой, а футболист — членом жюри. Матс влюбился с первого взгляда и отдал все голоса за Кэти — в результате девушка взяла первый приз. В июне 2015 года они официально стали мужем и женой, а 11 января 2018 года у пары родился сын.

Рафаэлла Сабо

Жена Акселя Витселя, полузащитника сборной Бельгии и китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в прошлом игрока питерского «Зенита». Рафаэлла родилась в Румынии и стала у себя на родине известной фотомоделью. Аксель и Рафаэлла связали себя узами брака в июне 2015 года в Санкт-Петербурге. Девушка является ярой футбольной болельщицей и ходит на все матчи, в которых играет Аксель. Пара растит двух дочек.

Мирьяна Васович

Жена Стивена Цубера, игрока сборной Швейцарии и полузащитника немецкого футбольного клуба «Хоффенхайм». Мирьяна по происхождению сербка, вместе с родителями перебралась в Швейцарию. С будущим мужем Стивеном познакомилась на вечеринке у друзей, и, по словам девушки, это была любовь с первого взгляда. Через 2 недели они уже были вместе и с тех пор не расставались. Девушка занимается модельным бизнесом, участвовала в конкурсе «Мисс Швейцария — 2014», где дошла до финала.

Кларис Алвес

Жена Марсело, игрока сборной Бразилии и испанского клуба «Реал Мадрид». Марсело познакомился со своей будущей женой еще в возрасте 15 лет, а в 19 женился. Ранний брак оказался прочным и счастливым. У пары растут двое сыновей. Кларис страстно болеет за сборную Бразилии, а по профессии она актриса.

София Бальби