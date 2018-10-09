Посмотрите на самую модную прическу осени. Кажется, милее флешмоба в этом столетии уже не придумают
В твиттере и инстаграме появился новый тренд: девушки делают из своих волос вазу для настоящих цветов. Звучит безумно, но выглядит очень мило.
Нам в AdMe.ru понравились такие необычные прически, поэтому мы решили рассказать вам побольше об этом флешмобе.
Все началось с фотографии блогера Тейлор Р (Taylor R)
Девушке пришелся по вкусу образ Бейонсе на обложке сентябрьского Vogue, но ей показалось, что прическу поп-дивы можно было бы усовершенствовать
Тейлор опубликовала свое фото в "цветочном" образе и добавила хештег #FlowerVaseHair
"Мы все можем носить "сады" на нашей голове. Но мы не Бейонсе, поэтому приходится выбирать более практичную версию такой прически", - написала Тейлор
Фото Тейлор стало вирусным, и сотни девушек (и не только девушек) решили повторить яркую "цветочную" прическу
Сделать "вазу" получается не только из длинных волос
Нашлись, конечно, и шутники со своими версиями "садов" на голове
У некоторых девушек "вазы" получаются не сразу. Слева - ожидание, справа - реальность
Но, чтобы повторить такую прическу, достаточно соблюдать инструкцию
Мы уверены, что у вас получится. А самым смелым предлагаем делится своими образами в комментариях!
Фото на превью Taylor R / youtube, iamtay_tay / twitter