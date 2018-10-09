Посмотрите на самую модную прическу осени. Кажется, милее флешмоба в этом столетии уже не придумают

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В твиттере и инстаграме появился новый тренд: девушки делают из своих волос вазу для настоящих цветов. Звучит безумно, но выглядит очень мило.

Нам в AdMe.ru понравились такие необычные прически, поэтому мы решили рассказать вам побольше об этом флешмобе.

Все началось с фотографии блогера Тейлор Р (Taylor R)

Девушке пришелся по вкусу образ Бейонсе на обложке сентябрьского Vogue, но ей показалось, что прическу поп-дивы можно было бы усовершенствовать

Тейлор опубликовала свое фото в "цветочном" образе и добавила хештег #FlowerVaseHair

"Мы все можем носить "сады" на нашей голове. Но мы не Бейонсе, поэтому приходится выбирать более практичную версию такой прически", - написала Тейлор

Фото Тейлор стало вирусным, и сотни девушек (и не только девушек) решили повторить яркую "цветочную" прическу

Сделать "вазу" получается не только из длинных волос

Нашлись, конечно, и шутники со своими версиями "садов" на голове

У некоторых девушек "вазы" получаются не сразу. Слева - ожидание, справа - реальность

Но, чтобы повторить такую прическу, достаточно соблюдать инструкцию