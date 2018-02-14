Пара отметила 23-ю годовщину свадьбы, а заодно доказала, что для любви нет преград

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23 года назад Мэриэнн и Томми (Maryanne and Tommy) стали первой в истории парой с синдромом Дауна, которая узаконила свои отношения. На их союз тут же обрушился шквал критики и скептицизма. Но влюбленные своим примером доказали миру, что любовь бывает не только в шаблонных голливудских фильмах. Сейчас вы сами в этом убедитесь.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию историю пары, доказавшей, что для настоящей любви не существует никаких преград. Устраивайтесь поудобнее у экранов.

Линди Ньюман (Lindi Newman), сестра Мэриэнн, создала группу пары в фейсбуке, где она делится моментами из жизни влюбленных. У группы уже более 36 тысяч подписчиков! Линди вспоминает самое начало этой истории. В день, когда пара познакомилась, Мэриэнн просто сияла от счастья и не переставала говорить о Томми. Всего через 18 месяцев Томми сделал ей предложение.

Перед тем как попросить руки Мэриэнн, Томми хотел получить благословение ее мамы. Та сразу же согласилась, несмотря на многочисленные протесты со стороны друзей и знакомых, которые считали подобный союз ошибкой, ведь такая пара столкнется с негативно настроенным обществом. И за 23 года счастливого брака дочери она ни разу не пожалела о своем решении. Единственное, на чем настояла женщина, — это купить настоящее обручальное кольцо вместо игрушечного кольца, которое Томми приобрел в торговом автомате. Свадебная церемония была очень красивой. Именно о таком дне Мэриэнн мечтала с самого детства: она в пышном белом платье стоит у алтаря рядом с любимым человеком.

Томми и Мэриэнн вот уже 23 года живут вместе. Пара ведет активный образ жизни, гуляет, занимается спортом, ходит в кино, участвует в волонтерских программах. Они вполне независимы, но, если помощь все-таки понадобится, неподалеку живут их родственники, которые всегда готовы поддержать пару. Но за эти 23 года Томми и Мэриэнн часто сталкивались с грубостью и предвзятым отношением людей. Когда пара идет по улице, на них бросают косые взгляды, могут даже оскорбить. Однажды у Томми даже отобрали кошелек. Но влюбленные стараются не обращать на это внимания, ведь главное, что они любят друг друга. Их поддерживают не только друзья и родные, но и многочисленные поклонники пары, подписанные на их группу в фейсбуке. Близкие супругов считают, что их пример дает надежду всем родителям детей с синдромом Дауна. Надежду на то, что их ребенок тоже сможет влюбиться и найти свое счастье в этом мире.

Секрет столь долгого и крепкого союза оказался на удивление простым. В одном из интервью Мэриэнн сказала: «Мы с Томми никогда не ссоримся. Я очень люблю своего мужа. Он мой самый лучший друг.»