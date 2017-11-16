Посмотрите, на какие жертвы шли наши предки ради моды, и вы поймете, что у нас все не так уж плохо

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Глядя на роскошные одежды и прически людей предыдущих эпох, мы не всегда задумываемся о том, какой ценой доставалась им эта красота. Следовать моде несколько веков назад было не только дорого (как, впрочем, и сейчас), но еще физически тяжело и опасно для здоровья. AdMe.ru нашел для вас несколько примеров, которые доказывают, что выражение «жертва моды» появилось совсем не случайно.

Ядовитые красители для тканей

В наши дни мы можем без труда найти одежду всех цветов радуги или даже окрасить ее самостоятельно. В прошлом же выбор был невелик, а яркие красители были дороги и порой токсичны. Например, это милое викторианское платье зеленого цвета могло сильно навредить своей владелице, ведь для его окраски использовался краситель, содержащий мышьяк и медный купорос.

Но опасность не останавливала тогдашних модниц и модников, а злополучный «парижский зеленый» использовался не только для изготовления одежды, но и обоев, хотя им было впору травить грызунов и насекомых. Что, кстати, и начали делать впоследствии — на снимке вы видите рабочего времен Второй мировой войны, готовящего смесь для обработки мест размножения москитов.

Кринолин

Сам по себе этот каркас для пышных юбок не так уж и страшен. Конечно, с ним можно застрять в дверном проеме или попасть в другую неловкую ситуацию, но главная опасность исходила от тканей, которыми кринолин был обтянут.

Дело в том, что дамы порой не замечали, как их огромные юбки задевали пламя свечей или огонь в камине и загорались. А так как некоторые ткани были крайне огнеопасными, то и последствия могли быть очень печальными.

Бинтование ног

Поистине варварский обычай был широко распространен в Китае вплоть до 1911 года, когда его официально запретили. Ноги маленьких девочек (преимущественно из благородных семей) туго бинтовали, ломая при этом пальцы и свод стопы. В результате рост стоп прекращался и они принимали форму «лотоса», что считалось необыкновенно привлекательным.

Девушки фактически превращались в инвалидов, иногда утрачивая возможность перемещаться без посторонней помощи, зато у них было больше шансов выйти замуж. Несмотря на запрет, жуткая практика существовала еще какое-то время, и некоторые из женщин с «лотосовыми ножками» дожили до наших дней.

Обувь на экстремально высокой платформе

Даже самые высокие из возможных сегодня каблуков выглядят вполне безобидно на фоне итальянских чопинов (их еще называют цокколи). По-видимому, главной причиной появления такой обуви стала уличная грязь, ступать в которую благородным доннам не пристало.

Со временем мода на цокколи распространились по всей Европе, а их высота увеличилась настолько, что дамы могли передвигаться только с помощью слуг, иначе падение было неизбежно.

Белладонна для «сияющего взгляда»

Несмотря на то что о ядовитых свойствах белладонны было известно с античных времен, знатные итальянки и другие европейские женщины не боялись пользоваться каплями на ее основе. Под действием капель зрачки расширялись, а взгляд становился выразительнее. Регулярное использование таких капель могло привести к нарушению зрения или даже слепоте, но это мало кого останавливало.

Токсичная косметика

Фарфоровая белизна кожи, которая так ценилась знатными особами, зачастую достигалась при помощи свинцовых белил. Побочным эффектом «аристократической бледности» была испорченная кожа и отравления — порой со смертельным исходом. Еще одним ядовитым косметическим продуктом были румяна, содержавшие мышьяк, так что неудивительно, что некоторые красавицы не доживали и до 30 лет.

Жесткие воротники

«Убийственная мода» не обошла и мужчин. В XIX веке большую популярность приобрел воротник-стойка, который прикалывался к рубашке запонками. Этот аксессуар был настолько жестким, что порой приводил к нарушению циркуляции крови и даже асфиксии, за что воротник прозвали «убийцей отцов». Об одном из таких печальных случаев можно прочитать в газете New Yourk Times.

Вычурные прически

В эпоху рококо женские прически достигли небывалой высоты и пышности. На голове у дам возводились целые композиции, и, разумеется, они держались не один день, что приводило к выпадению волос, кожным заболеваниям и привлекало насекомых и грызунов. Так что обладательницам роскошных причесок приходилось спать с железной клеткой на голове, чтобы мышам не вздумалось устроить в волосах гнездо.

«Голые платья»

После Французской революции женщины на некоторое время раскрепостились настолько, что стали носить легкие платья без нижних сорочек. Возмутительные наряды прозвали «голыми платьями», а потом появилась и так называемая муслиновая болезнь — все потому, что модницы не желали утепляться даже в холодное время года, часто простужались, отчего некоторые из них умирали.

Корсеты

Первые корсеты были сделаны из металла, затем их сменили модели с деревянными вставками, а позднее с пластинами из более гибкого китового уса. Ношение этих предметов дамского туалета приводило к смещению внутренних органов и другим неприятностям. Впрочем, считалось, что все было как раз наоборот. Корсет начинали носить с самого раннего возраста и не снимали даже во время беременности.