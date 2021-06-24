Посмотрите на девушек, которые заменят «ангелов» Victoria’s Secret

В 1995 году состоялся первый показ мод от Victoria’s Secret. Шоу стало ежегодным и проводилось до 2018 года: на подиум в белье бренда и с роскошными крыльями выходили модели, которых назвали «ангелами». Долгое время эти девушки с идеальными фигурами являлись эталоном красоты для многих женщин. Но время меняется. Одним из доказательств того, что стратегия бренда с акцентом на совершенном теле, больше не работает стала критика рекламы Victoria’s Secret 2014 года. Тогда больше 30 тыс. человек подписали петицию с требованием к компании извиниться за пропаганду нездоровых и нереалистичных стандартов красоты.

Мы в AdMe.ru были приятно удивлены тем, что модный бренд прислушался к своим покупательницам. Недавно он решил попрощаться с эпохой «ангелов» и представил новых амбассадоров компании. Давайте познакомимся с этими девушками.

Приянка Чопра

«Мисс мира — 2000» Приянка Чопра преуспела не только в модельной карьере, но также продолжает реализовывать себя как актриса и певица. Кроме того, она ведет активную благотворительную деятельность: у Приянки есть собственный фонд, который помогает детям с хроническими заболеваниями по всему миру.

Палома Эльзессер

«Некоторые девушки больше, чем другие», — пишет в своем инстаграм-профиле модель размера плюс Палома Эльзессер. Эта девушка меняла и продолжает менять фешен-индустрию к лучшему. Ведь она доказывает, что необязательно обладать параметрами 90—60—90, чтобы, к примеру, стать лицом Victoria’s Secret.

Меган Рапино

«Раньше я чувствовала себя чужой в мире моды. И как же я рада, что сейчас становлюсь частью тех изменений, благодаря которым каждая женщина сможет принадлежать к индустрии красоты!» — признается американская футболистка Меган Рапино. Она построила впечатляющую спортивную карьеру. В 2012 году Меган претендовала на звание игрока года, а в 2019 году получила «Золотую бутсу» — награду, которую вручают лучшему нападающему.

Эйлин Гу

17-летняя Эйлин Гу — трехкратная чемпионка по лыжному фристайлу. Сейчас девушка готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. Также Эйлин занимается модельной карьерой и утверждает, что, несмотря на плотный график, успевает видеться с друзьями и наслаждаться жизнью.

Аманда де Кадене

«Я занимаюсь многими вещами. Скорее всего, их и правда, слишком много», — пишет о себе Аманда. Она успевает брать интервью, выпускать подкасты, писать книги, заботиться о детях, заниматься модной фотографией, а также является основательницей проекта Girlgaze, который помогает женщинам находить работу.

Адут Акеч

Адут — модель из Южного Судана, которая сотрудничает с Saint Laurent и Chanel. Успех не вскружил голову 21-летней девушке. Сейчас она пользуется своей популярностью, чтобы обсуждать важные темы и помогать тем, кто оказался в непростой ситуации. Также она думает о том, чтобы открыть модельное агентство в своей родной стране и показать миру красивых темнокожих девушек, которые там живут.

Бонус: так выглядели «ангелы» Victoria’s Secret

Хайди Клум, 2007 год.

Алессандра Амбросио, 2009 год.

Эльза Хоск, 2014 год.