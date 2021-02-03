Посмотрите на 20 женщин, которых признали самыми красивыми в 2020 году

Развлекательная платформа TC Candler публикует свой ежегодный рейтинг «100 самых красивых лиц» (The 100 Most Beautiful Faces) уже 30 лет. Он вызывает много споров, как и все подобные соревнования, ведь красота — понятие субъективное. Однако жюри сайта руководствуется своими критериями при создании подобного топа. А в этом году ваш кумир попал в него?

Мы в AdMe.ru уже показывали топ победителей в мужском голосовании и теперь хотим показать тех, кто победил в женском. Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

20-е место: Октябрина Максимова (модель)

19-е место: Банита Сандху (актриса и модель)

18-е место: Кан Сыльги (танцовщица и певица, участница группы Red Velvet)

17-е место: Анна ван Паттен (актриса)

16-е место: Лорен Цай (иллюстратор, модель и актриса)

15-е место: Элла Балинска (актриса)

14-е место: Лиза Соберано (актриса и модель)

13-е место: Наоми Скотт (актриса и модель)

12-е место: Ю Шиа (певица, участница группы Oh My Girl)

11-е место: Ивана Алави (актриса и модель)

10-е место: Нэнси (певица, участница группы Momoland)

9-е место: Джози Лэйн (модель)

8-е место: Им Чжин А (певица, актриса и модель)

7-е место: Халима Аден (модель)

6-е место: Тилан Блондо (модель)

5-е место: Эмили Неренг (блогер)

4-е место: Чжоу Цзыюй (певица)

3-е место: Мейка Вуллард (модель)

2-е место: Лалиса Манобан (певица и танцовщица, участница группы BLACKPINK)

1-е место: Яэль Шелбиа (модель)