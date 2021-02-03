Посмотрите на 20 женщин, которых признали самыми красивыми в 2020 году
Развлекательная платформа TC Candler публикует свой ежегодный рейтинг «100 самых красивых лиц» (The 100 Most Beautiful Faces) уже 30 лет. Он вызывает много споров, как и все подобные соревнования, ведь красота — понятие субъективное. Однако жюри сайта руководствуется своими критериями при создании подобного топа. А в этом году ваш кумир попал в него?
Мы в AdMe.ru уже показывали топ победителей в мужском голосовании и теперь хотим показать тех, кто победил в женском. Полный список номинантов можно посмотреть здесь.
20-е место: Октябрина Максимова (модель)
19-е место: Банита Сандху (актриса и модель)
18-е место: Кан Сыльги (танцовщица и певица, участница группы Red Velvet)
17-е место: Анна ван Паттен (актриса)
16-е место: Лорен Цай (иллюстратор, модель и актриса)
15-е место: Элла Балинска (актриса)
14-е место: Лиза Соберано (актриса и модель)
13-е место: Наоми Скотт (актриса и модель)
12-е место: Ю Шиа (певица, участница группы Oh My Girl)
11-е место: Ивана Алави (актриса и модель)
10-е место: Нэнси (певица, участница группы Momoland)
9-е место: Джози Лэйн (модель)
8-е место: Им Чжин А (певица, актриса и модель)
7-е место: Халима Аден (модель)
6-е место: Тилан Блондо (модель)
5-е место: Эмили Неренг (блогер)
4-е место: Чжоу Цзыюй (певица)
3-е место: Мейка Вуллард (модель)
2-е место: Лалиса Манобан (певица и танцовщица, участница группы BLACKPINK)
1-е место: Яэль Шелбиа (модель)
Вы согласны с этим рейтингом? Может, у вас есть личный список предпочтений?