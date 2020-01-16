Посмотрите на 15 самых красивых женщин прошлого года, которых выбирали люди по всему миру

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Каждый год развлекательный портал TC Candler проводит голосование на 100 самых красивых мужских и женских лиц на планете. В списке номинантов не только профессиональные модели, но и артисты, певцы, спортсмены и блогеры. Независимые критики со всего мира голосуют за того, кто, по их мнению, заслуживает звание THE MOST BEAUTIFUL FACE. И здесь не только про эстетическую красоту, люди также оценивают оригинальность, смелость, элегантность, грацию, потенциал участников.

Мы в AdMe.ru уже посмотрели на финалистов в мужском голосовании. А теперь хотим узнать, кто же победил в женском.

15. Юа (Ю Ши-а)

Юа — корейская певица и танцовщица, входящая в состав популярной южнокорейской группы Oh My Girl.

14. Джози Лэйн

Английской модели Джози Лэйн всего 18 лет, но она уже регулярно участвует в модных показах известных брендов и фигурирует в рейтингах самых красивых людей.

13. Нэнси Джоуэл Макдони

Наполовину кореянка, наполовину американка Нэнси Макдони имеет удивительный голос и представляет еще одну корейскую поп-группу MOMOLAND.

12. Октябрина Максимова

23-летняя модель родом из Новгорода. Сейчас, помимо модельной карьеры, Октябрина учится в университете Санкт-Петербурга на юриста.

11. Соня Бен Аммар

Французская модель, актриса и певица родилась в семье кинопродюсера и актрисы. С детства выступает в театрах Парижа и уже снялась в нескольких французских фильмах. Сейчас Соня учится в калифорнийском университете, а также часто появляется на модных показах и в известных журналах.

10. Лиза Соберано

Филиппино-американская актриса с 13 лет снимается в фильмах и сериалах. Лиза часто фигурирует в рейтингах самых ярких и красивых людей, в 2018 году она даже получила звание «Женщина № 1» на Филиппинах.

9. Мейка Вуллард

Самая юная участница рейтинга, Мейка родилась в Австралии и уже в возрасте 3 лет стала моделью и работала со всеми главными детскими брендами своей страны. Сейчас девушке всего 15 лет, но, уверены, с ее внешностью впереди у нее блестящее будущее.

8. Эмили Неренг

24-летняя норвежка Эмили ведет свой блог в интернете, канал на YouTube и страницу в инстаграме о еде и здоровом питании. В 2010 году ее блог даже был назван самым читаемым в Норвегии. Помимо прочего, Эмили занимается музыкой и даже выпустила собственный сингл.

7. Нана (Им Чжин А)

Еще одна представительница корейской музыки. Помимо музыкальной карьеры, девушка также занимается модельным бизнесом, снимается в фильмах и профессионально умеет делать макияж.

6. Одрияна Мишель

Американская фотомодель начала свою карьеру в 2016 году и с тех пор активно снимается для рекламных компаний и известных брендов одежды.

5. Наоми Скотт

Британская актриса и певица, на ее счету не так много ролей в фильмах, но за последние пару лет узнаваемость девушки очень выросла и сейчас она очень востребованна в киноиндустрии. Помимо ролей в кино, у Наоми также вышло несколько музыкальных клипов.

4. Тилан Блондо

18-летняя модель из Франции, карьера которой началась в 4 года, уже побывала лицом таких брендов, как Lacoste, Hugo Boss, Ralph Lauren, Massimo Dutti, и многих других, а также была на обложках известных журналов. И карьера девушки до сих пор стремительно развивается.

3. Лалиса Манобан

Лалиса родилась в Таиланде, и сейчас она является одной из участниц южнокорейской женской поп-группы BLACKPINK. Помимо певческой карьеры, девушка снимается для рекламных брендов и занимается благотворительностью.

2. Яэль Шелбиа

Яэль родилась в Израиле в очень религиозной семье. Но благодаря своей внешности ей удалось сделать великолепную модельную карьеру и не изменять выбранному образу жизни.

1. Чжоу Цзыюй

А 1-е место в 2019 году досталось 20-летней певице, актрисе и модели из Тайваня. Чжоу Цзыюй — самая младшая участница южнокорейской К-pop-группы Twice. В прессе девушка часто получает положительные отзывы и комментарии за свою естественную красоту и отличные вокальные данные.

А кого бы вы поставили на 1-е место? А может, с кем-то из финалистов не согласны вовсе?

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