Посмотрите, кто шьет вашу одежду. И вы поймете, почему очень важно об этом знать

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В 2013 году в Бангладеш обрушилось 8-этажное здание Rana Plaza. В нем находились предприятия по пошиву одежды модных брендов. Дом был в аварийном состоянии, но владельцы рисковали жизнью рабочих, чтобы сделать производство максимально дешевым. Эта катастрофа забрала больше тысячи жизней и заставила многих людей задуматься над тем, как создается одежда, которую мы покупаем. Международную организацию Fashion Revolution основали в год трагедии. Миссия организации — реформировать фешен-индустрию. Именно Fashion Revolution запустила флешмоб, который призвал модные бренды ответить на вопрос: #whomademyclothes — кто сделал мою одежду?

Мы в AdMe.ru считаем тему сознательной моды очень важной, поэтому решили рассказать вам о движении #whomademyclothes и о том, что мы можем сделать уже сегодня, чтобы спасти планету.

Прежде чем попасть к нам, одежда проходит через руки фермеров, прядильщиков, ткачей, красильщиков и других людей. В этой индустрии работают больше 75 млн человек, 80 % из них — женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Проблема в том, что модные бренды, желая сэкономить, переносят свои фабрики в страны третьего мира и платят рабочим по несколько долларов в день.

Для того чтобы изменить ситуацию, и появился флешмоб #whomademyclothes. Люди начали публиковать в социальных сетях фотографии своей одежды (так, чтобы было видно бирку с логотипом бренда) и интересоваться у производителей, насколько они задумываются об условиях труда и заботятся ли об экологичности материалов.

Ответственные бренды показали людей, которые шьют их одежду.

Но многие компании решили не отвечать на флешмоб. Например, не показали свои фабрики Chanel, Versace, Marc Jacobs, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci и другие гиганты фешен-индустрии. Лучший результат в этом году у Stella McCartney, H&M, Marks & Spencer, Puma, Аdidas и Reebok. Изучить рейтинг прозрачности брендов можно в докладе Fashion Revolution.

Не менее серьезной проблемой фешен-индустрии является ее пагубное влияние на экологию. Мир моды — второй по уровню загрязнения окружающей среды. Но изменить ситуацию к лучшему может каждый из нас. Достаточно начать с маленьких шагов: Посмотрите документальный фильм «Реальная цена моды», чтобы понять тему глубже.

Поддерживайте прозрачные и экологичные бренды, которые не скрывают условий, в которых производится их одежда.

Не забывайте о секонд-хендах, винтажных магазинах и обмене одеждой с друзьями — это самые экологичные способы обновить гардероб.

Покупайте вещи из переработанных материалов, а также с международной сертификацией тканей (Fair Trade).

Не выбрасывайте старую одежду, а отдавайте в специальные пункты приема.

И самое главное, не покупайте лишнего.