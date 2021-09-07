Посмотрите, какую красоту ценили в прошлом веке. 20 женщин, каждая из которых получила титул «Мисс Вселенная»

«Мисс Вселенная» — один из наиболее престижных конкурсов красоты в мире. Он проводится с 1952 года и входит в «Большую четверку» наряду с «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

Редакция AdMe.ru очарована каждой победительницей. Думаем, и вы по достоинству оцените идеалы красоты XX века.

1. Арми Куусела (1952)

Финская фотомодель и актриса. Стала первой победительницей конкурса. После ее победы в Финляндии сняли фильм «Самая красивая девушка в мире», где Арми Куусела сыграла саму себя.

2. Хиллеви Ромбин (1955)

Хиллеви родом из Швеции. До участия в конкурсах красоты она профессионально занималась спортом. После победы в «Мисс Вселенная» девушка уехала в Голливуд, где изучала актерское мастерство. Ей удалось сняться в 2 эпизодических ролях, прежде чем она вышла замуж и оставила карьеру модели и актрисы. На фото выше Хиллеви вместе с мужем.

3. Лус Марина Сулуага (1958)

Фотомодель родилась в Колумбии и вплоть до 2014 года была единственной колумбийкой, которая сумела завоевать титул «Мисс Вселенная». Любопытно, что на конкурс девушка попала случайно: она заняла 2-е место на конкурсе «Мисс Колумбия», но победительница вышла замуж и по правилам уже не могла принять участие в «Мисс Вселенная».

4. Марлен Шмидт (1961)

Марлен до настоящего момента является первой и единственной немкой, сумевшей получить титул «Мисс Вселенная». После победы в конкурсе она занималась продюсированием фильмов, написанием сценариев и строила карьеру актрисы, однако выдающихся успехов достичь, увы, не смогла.

5. Aпасра Хонгсакула (1965)

Апасра стала первой представительницей Таиланда, которая сумела победить в конкурсе. Возможно, это произошло по той причине, что ее подготовкой занималась сама королева Таиланда: она учила девушку держать осанку и правильно двигаться.

6. Сильвия Хичкок (1967)

На конкурсе девушка представляла США. После победы она пыталась построить карьеру модели в Нью-Йорке, но не преуспела в этом и вернулась в родные края работать телеведущей.

7. Марисоль Маларет (1970)

Судьба у этой девушки была не из простых. Ей пришлось выйти на работу в юном возрасте из-за ухода из жизни отца и тяжелой болезни матери. Однако это не помешало Марисоль добиться успеха. Девушка стала первой пуэрториканкой, получившей титул «Мисс Вселенная».

8. Ампаро Муньос (1974)

После победы на конкурсе испанская модель решила стать актрисой. Ей удалось сняться в 20 фильмах, последний из которых вышел в 2000 году.

9. Рина Мор (1976)

Соседка Рины каждый год от имени девушки подавала заявление на участие в конкурсе красоты. Однажды пришел ответ. В то время Рина служила в армии. Несмотря на это, ей удалось получить титул не только «Мисс Израиль», но и «Мисс Вселенная».

И спустя 39 лет после победы бывшая модель (а ныне адвокат) выглядит прекрасно.

10. Маргарет Гардинер (1978)

Первая в истории конкурса победительница родом из Южной Африки. Маргарет — успешная журналистка, а также писательница. У нее есть 2 книги, посвященные здоровью и красоте.

Судя по всему, об этом Маргарет знает не понаслышке. Посмотрите, как хорошо она выглядит в свои 59 лет.

11. Шоун Уэтерли (1980)

Шоун была третьим ребенком в семье бывшей модели Christian Dior. По специальности девушка медсестра. После победы в конкурсе она снялась в нескольких фильмах и сериалах. Например, играла Джилл Райли в «Спасателях Малибу».

12. Ивонн Ридинг (1984)

Ивонн — танцовщица и телеведущая. Она стала третьей шведкой, получившей титул «Мисс Вселенная». Девушке тогда был 21 год. Позже она запустила собственную линию косметики.

На этом фото Ивонн 45 лет.

13. Дебора Карти-Деу (1985)

Дебора стала второй пуэрториканкой, выигравшей титул «Мисс Вселенная». Сейчас она известная в стране актриса и телеведущая.

14. Сесилия Болокко (1987)

Сесилия снимается в кино и ведет различные телепрограммы. Она стала первой обладательницей титула «Мисс Вселенная» родом из Чили.

15. Ангела Виссер (1989)

В 1988 году Ангела принимала участие в конкурсе «Мисс мира», но ей не удалось попасть даже в десятку лучших. Зато годом позже новая попытка увенчалась успехом, и девушка получила титул «Мисс Вселенная». После победы она занялась актерской карьерой.

16. Лупита Джонс (1991)

Лупита стала первой мексиканкой, получившей титул «Мисс Вселенная». Она стала директором официального конкурса красоты Мексики и помогла победить двум своим соотечественницам в 2010-м и 2020-м.

17. Даянара Торрес (1993)

Даянара — пуэрториканская модель и актриса. Актерскую и модельную карьеру девушка начала после победы в конкурсе.

18. Алисия Мачадо (1996)

На конкурсе девушка представляла Венесуэлу и стала четвертой победительницей из этой страны. После она принялась строить актерскую карьеру и даже выиграла в 1998 году премию «Лучшая новая актриса».

Сейчас Алисия позиционирует себя как деятеля искусств. Она ведет аккаунт в инстаграме и делает это хорошо: у Алисии 1,5 млн подписчиков.

19. Брук Ли (1997)

В жилах этой девушки течет гремучая смесь кровей: китайская, корейская, гавайская, датская, португальская, французская и английская. Когда Брук завоевала титул «Мисс Вселенная», ей было 26 лет, что для конкурсантки не так уж и мало.

20. Мпуле Квелагобе (1999)

Эта девушка родом из Ботсваны. После победы в конкурсе она поступила в университет и успешно его окончила, получив степень в сфере международной политической экономии (IPE). Мпуле активно защищает права женщин, а также принимает участие в кампаниях, цель которых — предотвратить распространение ВИЧ и СПИДа.