Посмотрите, какие события обсуждал весь мир в год вашего рождения

16 2 56 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Никто из нас не может по-настоящему помнить, чем жил мир, когда мы только родились. Многие из тех, кто появился на свет в 1971 году, вероятно, даже не догадываются, что являются ровесниками самого волшебного парка развлечений Disney World. Люди же, родившиеся годом раньше, могли не слышать, что в это время всех любителей рок-н-ролла потрясла новость о распаде The Beatles.

Поэтому AdMe.ru постарался разобраться в том, чем запомнились миру те полвека, в которые мы родились. Интересно узнать, слышали ли вы об этих событиях.

1960

Во время заседания 15-й Генеральной Ассамблеи ООН Никита хрущев стучит ботинком по трибуне и обещает империалистам «показать кузькину мать».

21 января в угольной шахте под Йоханнесбургом в ЮАР происходит взрыв метана. Трагедия уносит жизни 437 человек. Это одна из крупнейших в истории катастроф на шахтах.

В Южной Корее начинается антиправительственное восстание.

Демократ Джон Кеннеди выигрывает президентские выборы в США.

1961

12 апреля Юрий Гагарин становится первым человеком, побывавшем в космосе.

Происходит убийство Патриса Лумумбы, борца за независимость Африки и премьер-министра Демократической Республики Конго.

Начинается строительство Берлинской стены.

СССР тестирует термоядерную «Царь-бомбу».

1962

Мэрилин Монро поет песню «Happy Birthday» для президента США Джона Кеннеди на праздничном концерте в честь его 45-летия.

Происходит Китайско-индийская пограничная война.

Появляется угроза третьей мировой войны из-за Карибского кризиса (конфликта США и СССР). Причина — в размещении Советским Союзом баллистических ракет на территории Кубы.

В комиксах Marvel впервые появляется полюбившийся впоследствии миллионам детей персонаж — Человек-паук.

1963

22 ноября в Техасе происходит убийство президента США Джона Кеннеди.

Группа The Beatles выпускает пластинку с двумя песнями: Please Please Me и Ask Me Why. С этого момента берет начало глобальное явление — битломания.

Валентина Терешкова становится первой женщиной, побывавшей в космосе.

1964

Конькобежный трек в Инсбруке.

В австрийском Инсбруке проходят IX зимние Олимпийские игры. Первое место в общем медальном зачете занимает сборная СССР, собравшая в общей сложности 25 наград.

США начинают подготовку полномасштабного вмешательства во вьетнамскую войну.

На скамье подсудимых оказывается один из самых знаменитых серийных убийц — Альберт де Сальво, более известный как Бостонский душитель.

Комиссия Уоррена зачитывает в Белом доме доклад о расследовании убийства Кеннеди, в котором виновным в преступлении называют Ли Харви Освальда.

1965

Космический аппарат «Рейнджер-8» впервые передает на землю четкие фотографии лунной поверхности.

30 млн жителей Канады и США остаются без электричества из-за ошибки на ГЭС.

В Нью-Йорке проходит премьера фильма «Доктор Живаго». Критики оценивают ленту как одну из лучших, созданных когда-либо.

11 апреля по территории США проходят 37 торнадо, которые уносят жизни 271 человека и еще около 5 тысячам наносят травмы.

1966

На телеэкраны выходят культовые ленты «Звездный путь» и «Бэтмен».

В Аберфане (Южный Уэльс) происходит обрушение породного отвала. Катастрофа уносит жизни 144 человек.

В Ташкенте происходит разрушительное землетрясение с магнитудой до 5,2 балла по шкале Рихтера. 78 тыс. семей остаются без крова.

1967

Кристиан Барнард.

В ЮАР кардиохирург Кристиан Барнард производит первую в истории успешную трансплантацию сердца.

Итальянский нефтеналивной танкер «Торри Каньон» насаживается на подводный камень (это происходит в южной части Англии). Начинается разлив нефти, приводящий к экологической катастрофе.

Начинается выпуск легендарного музыкального журнала Rolling Stone.

Джеймс Бедфорд становится первым человеком в истории, чье тело после смерти подвергают криогенной заморозке.

1968

Мотель, в котором произошло нападение на Мартина Лютера Кинга.

В США происходят убийства Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, борцов за права афроамериканцев.

В Чехословакии начинается Пражская весна: первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек внедряет ряд реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан.

Во Франции проходят XX зимние Олимпийские игры. Первое место в общем медальном зачете занимает Норвегия, у которой насчитывается 14 медалей. На втором месте оказывается сборная СССР, на третьем — Франции.

Советский беспилотный космический корабль «Зонд-5» осуществляет первый в истории облет Луны.

1969

Нил Армстронг становится первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

Впервые проходит один из известнейших ныне музыкальных фестивалей «Вудсток», на который приезжает около 500 тыс. любителей рок-н-ролла.

The Beatles выпускают свой последний совместный альбом — Abbey Road.

1970

Пол Маккартни заявляет о расформировании группы The Beatles.

СССР отправляет на Луну первый в мире работающий луноход.

«Боинг-737» совершает свой первый пассажирский полет.

1971

В Орландо открывается самый большой и самый посещаемый сегодня парк развлечений Disney World.

Начинается третья индо-пакистанская война.

СССР запускает первую в мире орбитальную космическую станцию «Салют-1».

6 эмиратов Договорного Омана объявляют о создании ОАЭ.

1972

Отель «Уотергейт».

В отеле «Уотергейт» арестовывают техников, устанавливавших шпионскую прослушку в одном из номеров. Оказывается, что их подослал президент США Никсон, который впоследствии был вынужден уйти в отставку.

На летних Олимпийских играх в Мюнхене происходит теракт, жертвами которого становятся 11 членов израильской олимпийской сборной.

В Японии проходят XI зимние Олимпийские игры. В общем медальном зачете побеждает сборная СССР, на втором месте — ГДР, на третьем — Швейцария.

1973

На советские телеэкраны выходит легендарный сериал «Семнадцать мгновений весны».

В Чили происходит военный переворот, следствием которого становится свержение действующего правительства.

27 января в Париже проходит подписание мирного соглашения о прекращении войны во Вьетнаме. США выводит свои войска с вьетнамской территории.

1974

Президентом США становится Джеральд Форд.

В свет выходит первый роман Стивена Кинга «Кэрри».

Последний солдат воевавшей против Филиппин Императорский армии Японии Хироо Онода сдается филиппинским властям.

1975

Компания Sony начинает выпуск видеокассет Betamax, предназначенных для непрофессионального использования (те самые видеокассеты, которыми все мы пользовались когда-то).

Маргарет Тэтчер становится лидером Консервативной партии Великобритании.

Во Вьетнаме заканчивается война. Последней схваткой считается битва за Буонметхуот, в результате которой Южный Вьетнам безоговорочно сдается.

На экраны выходит легендарный блокбастер Стивена Спилберга «Челюсти».

1976

Гараж, с которого началась история компании Apple.

Стив Джобс и Стив Возняк создают корпорацию Apple.

На экраны выходит фильм «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Заканчивается конфликт между Великобританией и Исландией, именуемый Тресковыми войнами.

Умирает Мао Цзэдун, который на протяжении 33 лет был правителем Китая.

1977

Мертвым находят короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

В энергосистеме Нью-Йорка происходит авария, в результате которой город на 25 часов остается без электричества. Это приводит к массовым беспорядкам и мародерству.

К Рождеству в продажу поступает игровая приставка Atari 2600, которая становится первой успешной консолью на картриджах. Она реализуется в комплекте с одной игрой: сначала с Combat, а затем с Pac-Man.

1978

Начинается выпуск комиксов про всем известного кота Гарфилда.

Японец Наоми Уэмура становится первым человеком, совершившим сольное путешествие по Северному полюсу.

В Великобритании появляется на свет Луиз Браун — первый в истории человек, «зачатый в пробирке».

1979

Майкл Джексон выпускает альбом Off The Wall, который в итоге приносит ему мировую известность.

В Уганде свергают диктатора Иди Амина.

Космический аппарат «Вояджер-1» впервые фотографирует кольца Юпитера.

СССР вводит войска в Афганистан, и начинается война, продлившаяся долгие 10 лет.

1980

Происходит убийство бывшего участника группы The Beatles Джона Леннона. В него 5 раз стреляет Марк Чепмен, который до сих пор отбывает пожизненное наказание за свое преступление.

По всему миру начинает продаваться одна из популярнейших игрушек за всю историю — кубик Рубика.

Иракский диктатор Саддам Хусейн вводит войска на западный Иран, и начинается ирано-иракская война.

1 июня начинает вещание канал CNN.

1981

29 июля проходит свадьба принца Уэльского Чарльза и Леди Дианы Спенсер, которую все мы знаем как принцессу Диану.

На экраны выходит легендарный фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

13 мая на папу римского Иоанна Павла II совершает покушение член турецкой ультраправой группировки «Серые волки». Он стреляет в священнослужителя и тяжело ранит его в живот, но Иоанн выживает.

В Баварской государственной библиотеке обнаруживают неизвестную ранее симфонию Моцарта.

1982

10 ноября умирает генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Выходит популярнейший альбом Майкла Джексона — Thriller.

Аргентина вторгается на Фолклендские острова. Начинается война между Аргентиной и Великобританией, продлившаяся 10 недель и окончившаяся победой британской армии.

1983

Выходит игра Mario, ставшая предшественницей популярной аркады для Nintendo Super Mario Bros.

США вторгается на Гренаду, чтобы устранить последствия произошедшего там военного переворота. Американские войска одерживают победу.

Едва ли не случается ядерная война между США и СССР. Советская военная техника подает сигнал о выпуске ракет с территории Америки. Подполковник Станислав Петров вовремя понимает, что система дала сбой. Если бы не это, СССР нанес бы ответный ядерный удар. Петров был награжден медалью за предотвращение войны.

1984

Индира Ганди.

19 ноября происходит убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди. На нее нападают собственные телохранители.

Начинает продаваться первый персональный компьютер массового производства от Apple — Macintosh.

Во время ареста оказывается застрелен один из опаснейших серийных преступников Кристофер Уайлдер, известный как «убийца королев красоты».

Джо Киттинджер становится первым человеком, совершившим трансатлантический перелет на воздушном шаре.

1985

Часть затонувшего корабля «Титаник».

На дне Атлантического океана впервые находят обломки «Титаника».

В свет выходят первые комиксы о популярных персонажах Кельвине и Хоббсе.

Михаил Горбачев становится 5-м генеральным секретарем ЦК КПСС.

1986

Взрывается реактор на Чернобыльской АЭС.

В Москве впервые проходят Игры доброй воли — альтернатива Олимпийским играм во времена их бойкота.

Комета Галлея становится первой кометой, которую удалось исследовать при помощи космических аппаратов во время ее приближения.

Дебютирует сыскавший мировую славу мюзикл «Призрак Оперы».

1987

На экраны выходят короткометражные мультфильмы «Симпсоны», которые стали предшественниками легендарного одноименного мультсериала.

Колония Фиджи провозглашает себя республикой.

В ЮАР фиксируют первый случай суррогатного материнства: мать соглашается помочь своей бесплодной дочери выносить ребенка.

У бельгийского города Зебрюгге терпит бедствие паром Herald of Free Enterprise, в результате чего погибают 193 человека — пассажиры и члены экипажа.

1988

На северо-западе Армянской ССР происходит Спитакское землетрясение, магнитуда которого достигает 7,2 балла по шкале Рихтера. Оно разрушает несколько городов и приводит к гибели около 25 тыс. человек.

Происходит теракт над городом Локерби: взрывается пластиковая бомба, заложенная в багажном отделении пассажирского самолета.

Начинается Карабахский конфликт между армянами и азербайджанцами.

На экраны выходят фильмы «Крепкий орешек» и «Человек дождя».

1989

Трибуна для выступающих на Бархатной революции.

В Чехословакии проходит мирное восстание — Бархатная революция. Она становится причиной свержения коммунистического правительства.

СССР спустя 10 лет после начала войны выводит свои войска из Афганистана.

США и СССР заявляют об окончании холодной войны. Это происходит во время встречи Михаила Горбачева и Джорджа Буша на мальтийском саммите.

Правительство ГДР после массовых протестных акций снимает ограничения на сообщение с Западным Берлином. Берлинская стена больше не нужна, ее сносят.

По территории Бангладеш проходит смертоносное торнадо Даулатпур-Сатурия, уносящее жизни 1 300 человек.

1990

В Южной Америке находят скелет тираннозавра, наиболее хорошо сохранившийся из всех когда-либо обнаруженных на тот момент.

21 июня в Иране происходит разрушительное землетрясение, которое уносит жизни приблизительно 50 тыс. человек.

Выходят первые серии популярного мультсериала «Симпсоны». Пилотная серия собирает возле телеэкранов более 13 млн зрителей.

1991

Солист группы Queen Фредди Меркьюри выступает с публичным заявлением, во время которого признается, что он болен СПИДом.

В результате теракта погибает премьер-министр Индии Раджив Ганди.

СССР распадается на отдельные государства.

Появляются единые телефонные номера для вызова экстренных служб. В большинстве стран это 112. В США и Канаде — 911.

Бывший студент Университета Айовы Лу Ган устраивает стрельбу в стенах вуза. В результате инцидента погибают 4 преподавателя.

1992

Президентом США становится Билл Клинтон.

Босния и Герцеговина заявляет о своей независимости от Югославии.

В Мексике взрывается газ, просочившийся в канализационную систему. Это приводит, помимо прочего, к полному разрушению 8 км улиц.

Берегов США достигает тропический ураган Эндрю, разрушающий все на своем пути. Страна терпит убытки, которые составляют, по разным подсчетам, от $ 26,5 до $ 34 млрд.

Ученые приходят к выводу, что препарат «Силденафил» («Виагра»), изначально использовавшийся для улучшения сердечного кровотока, намного лучше борется с импотенцией.

1993

Атакованный нью-йоркский ТЦ.

В подземном гараже северной башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке взрывается заминированный грузовик.

Ким Кэмпбелл становится первой женщиной — премьер-министром Канады.

На Сибирском химическом комбинате в Томской области России происходит химическая авария, в результате которой 1 946 человек подвергаются облучению.

1994

Тоня Хардинг прибывает в аэропорт Портленда, где ее окружают журналисты.

На чемпионате мира по фигурному катанию происходит нападение на спортсменку Нэнси Керриган. Соучастницей преступления называют талантливую чемпионку Тоню Хардинг, карьера которой на этом обрывается.

На рынке впервые появляются генно-модифицированные томаты.

В Чечне начинается гражданская война. Борис Ельцин отправляет на территорию республики танки для силового урегулирования конфликта.

В Габоне и Кот-д’Ивуаре фиксируются вспышки лихорадки Эбола.

1995

Начинает работу площадка интернет-аукционов eBay.

В токийском метро распыляют нервно-паралитический газ, который отравляет, по разным данным, от 5 тыс. до 6,3 тыс. человек.

В российском Нефтегорске происходит землетрясение магнитудой выше 7 баллов по шкале Рихтера. Оно полностью разрушает поселок.

На британском острове Монтсеррат начинается извержение вулкана.

1996

Ученые проводят первый эксперимент по клонированию млекопитающего. Искусственно созданная овечка Долли проживет почти 7 лет.

Принц Уэльский Чарльз и принцесса Диана официально разводятся.

На телеэкраны выходит фантастический фильм «День независимости».

1997

Цветы, возложенные к воротам Кенсингтонского дворца после смерти принцессы Дианы.

Принцесса Диана погибает в автокатастрофе в Париже. За ее похоронами наблюдают 1,5 млрд человек по всему миру.

Ученые впервые показывают журналистам клонированную овечку Долли.

В марте мать Тереза снимает с себя обязанности руководителя Ордена милосердия, а в сентябре уходит из жизни.

На экраны выходит ставший впоследствии культовым фильм «Титаник».

Начинает работать поисковая система Google.

1998

Билл Клинтон и Моника Левински.

В Белом доме разгорается скандал с участием Моники Левински, заявившей о том, что она состояла в «недолжностных» отношениях с Биллом Клинтоном. Клинтон лжесвидетельствует в суде, отрицая связь. Это становится причиной импичмента президента.

На экраны выходит апокалиптический фильм «Армагеддон».

Новозеландский Окленд остается без энергоснабжения на долгие 66 дней.

В Санкт-Петербурге происходит перезахоронение останков Николая II и его семьи. Их перевозят на территорию Петропавловского собора.

1999

В продаже появляется первое в мире электронное устройство с Bluetooth.

В Турции происходит знаменитое Измитское землетрясение, которое уносит жизни более чем 17 тыс. человек.

Население мира впервые превышает отметку в 6 млрд.

Воздухоплаватели Бертран Пиккар и Брайан Джонс отправляются в первый в истории человечества кругосветный беспосадочный перелет на аэростате.

2000

Мемориал в память о происшествии с «Конкордом».

Происходит катастрофа «Конкорда» под Парижем. Сверхзвуковой авиалайнер авиакомпании Air France вылетает в Нью-Йорк, но во время разгона у самолета загорается двигатель. Через 2 минуты после взлета самолет падает на здание гостиницы.

В Сиднее проходят XXVII летние Олимпийские игры. В общем медальном зачете побеждает США. Второе место — у России, третье — у Китая.

Появляется один из самых знаменитых вирусов для Windows под названием ILOVEYOU. Он выводит из строя миллионы компьютеров по всему миру и попадает в Книгу рекордов Гиннесса как самая разрушительная вредоносная программа.

На киноэкраны выходит фильм «Чего хотят женщины», а в книжных магазинах появляется книга «Гарри Поттер и Кубок огня».

2001

2002

2003

В Иране происходит мощное землетрясение, очаг которого располагается под городом Бам.

Ураган Изабель (самый смертоносный и наиболее мощный тропический циклон) проносится по Северной Каролине в США и наносит штату ущерб, оцениваемый в $ 450 млн.

Губернатором Калифорнии избирают актера Арнольда Шварценеггера.

На экраны выходит фильм «Матрица: Перезагрузка», а также мультипликационная лента «В поисках Немо».

2004

В Индонезии находят останки древнего человека неизученного вида. Открытый учеными вид получает название «человек флоресский», в просторечии же просто «хоббит» (из-за небольшого роста).

В Афинах проходят XXVIII летние Олимпийские игры. По результатам общего медального зачета первое место занимает сборная США, второе место — сборная Китая, третье место — российская сборная.

Статуя Свободы, закрытая для туристов после теракта 2001 года, снова начинает принимать гостей.

1 сентября происходит захват заложников в школе № 1 города Беслана.

2005

2006

В Турине проходят ХХ зимние Олимпийские игры. По итогам общего медального зачета первое место занимает сборная Германии, второе место — сборная США, третье место — австрийская сборная.

Ученые лишают Плутон звания полноценной планеты и называют его планетой карликовой.

Во Франции происходят массовые студенческие протесты из-за законопроекта, поощряющего создание новых рабочих мест для опытных специалистов, но, по сути, разрешающего беспричинное увольнение работников моложе 26 лет.

2007

Компания Apple выпускает первый iPhone.

Торнадо проносится по американскому Канзасу и буквально уничтожает город Гринсбург.

30 июня в терминал аэропорта в Глазго (Шотландия) въезжает горящий автомобиль. Происшествие признают терактом.

Выходит книга «Гарри Поттер и Дары Смерти» — финальное произведение в серии рассказов о приключениях юного волшебника.

2008

Фидель Кастро уходит с поста председателя Совета министров Кубы, на котором продержался без малого 50 лет.

В продаже появляется ультратонкий ноутбук MacBook Air от компании Apple.

В Университете Северного Иллинойса происходит стрельба. Огонь открывает бывший студент учебного заведения, страдающий от мозаичной психопатии, Стив Казмерчак.

2009

Барак Обама становится 44-м президентом США.

Король поп-музыки Майкл Джексон умирает от передозировки снотворного.

10 февраля над территорией Сибири происходит столкновение спутников США и России. В результате образуется около 600 обломков различной величины.

2010

Цветы на станции «Лубянка».

Происходят теракты в московском метро в России. Взрывы гремят на станциях «Парк культуры» и «Лубянка».

Крупное землетрясение разрушает Гаити. Подземные толчки у побережья Чили провоцируют цунами и наносят огромный ущерб государству.

В продаже появляется планшетный компьютер iPad от компании Apple.

В Ванкувере проходят XXI зимние Олимпийские игры. По результатам общего медального зачета первое место занимает сборная Канады, второе место — сборная Германии, а на третьем месте оказывается команда США.

Конечно, сложно уместить в одной статье все, что происходило в мире в разные годы. Поэтому, если знаете еще о каких-то значимых событиях, происходивших в ваш год рождения, можете рассказать о них в комментариях.