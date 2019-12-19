Посмотрите, какие квартиры скрываются внутри гонконгских домов-муравейников

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В Гонконге очень высокая плотность населения, поэтому город быстро растет вверх. Большая часть граждан живет в высотках, которые вполне заслуженно называют муравейниками. Многие из нас видели на фотографиях эти внушительные махины, но мало кто знает, что скрывается за их стенами.

Мы в AdMe.ru узнали, как живут гонконгцы, и теперь наши квартиры кажутся нам как никогда просторными и уютными.

Это гонконгские дома-муравейники

Средняя стоимость 1 кв. м здесь составляет около ₽ 1 800 000. Для сравнения: в Москве — ₽ 200 000. Поэтому в Гонконге очень ярко выражено социальное неравенство, и в одном «муравейнике» может быть несколько вариантов жилья для людей с различным уровнем дохода.

В «муравейниках» есть 4 абсолютно разных типа жилья

1. Общежития для бедняков

Более 20 % гонконгцев, а это почти 1,5 млн человек, живут за чертой бедности. Для таких людей в «муравейниках» есть своеобразные общежития — комнаты, в которых установлено около 20 клеток размером 180 на 60 см. Бедняки буквально существуют в клетках и здесь же хранят свои скромные пожитки. Но обитание даже в таких нечеловеческих условиях обойдется в ₽ 10–12 тыс. ежемесячно. Далеко не все эти люди безработные, многие торгуют на рынке или моют посуду, но все равно не могут позволить себе лучшие условия и живут в клетках годами.

2. Коммуналки для низшего класса

Для этого класса в «муравейниках» есть коммунальные квартиры. В них общие кухня и туалет, а также 5–6 крохотных комнат, где помещаются стол и кровать. Если повезет, в спальне можно разместить еще шкаф, но зачастую жильцам приходится развешивать вещи прямо на стенах. Стоит такая комнатка около ₽ 30 тыс. в месяц.

3. Крохотные квартиры для молодежи

Начинать самостоятельную жизнь в Гонконге тяжело: аренда недвижимости стоит больших денег. Так, 1-комнатная квартирка в «муравейнике» на окраине обойдется почти в ₽ 100 тыс. ежемесячно. Средняя зарплата при этом составляет ₽ 150 тыс. у мужчин и 117 тыс. у женщин. Поэтому молодые люди, как правило, могут позволить себе лишь крошечное жилье, где сложно развернуться. В большинстве квартир нет даже кухонь, зато часто такие жилища напичканы разными хитроумными приспособлениями, потайными шкафами и трансформирующимися предметами мебели.

4. Квартиры для среднего класса

В меру состоятельные гонконгцы, добившиеся определенных успехов в работе, арендуют в «муравейниках» или даже имеют в собственности квартиры с кухнями и ванными комнатами. Вот только зачастую жилища эти крохотные, и на 20–25 кв. м ютятся 4–5 человек.

Бывает, что не у каждого члена семьи есть своя спальня. Тогда находчивые гонконгцы прибегают к разным хитростям. Например, устанавливают такие футуристичные кровати, которые, по сути, служат отдельными комнатами.