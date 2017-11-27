Есть 20 вещей, которые надо перестать делать, чтобы быть настоящей леди

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Соблюдение правил приличия, этикета, поведения в определенных ситуациях — то, что отличает воспитанного человека. Но далеко не каждую женщину можно назвать настоящей леди. И все из-за типичных проколов, которые могут сразу испортить впечатление. Мы в AdMe.ru разбирались, каких ошибок никогда не допускают истинные леди. Учтите это и всегда будьте на высоте.

1. Носить дешевые подделки

Совсем не обязательно тратить последние деньги на дорогущую брендовую вещь. Но копия, даже очень хорошая, — это не выход. Подделку обязательно заметят, и хорошее впечатление произвести не получится. Лучше уж выбрать стильные и качественные вещи в доступной вам ценовой категории. То же самое касается и украшений.

2. Одеваться не по ситуации

Истинную леди вы не встретите в одежде на размер больше или меньше ее собственного, одетую не по погоде и в наряд, не подходящий по стилю. Она не наденет старую вещь, потерявшую форму и вид. А гардероб подберет со вкусом и согласно особенностям фигуры.

3. Горбиться

Важное правило — всегда держать осанку. Ровная спина — своеобразный показатель внутренней силы, в отличие от сутулой, которая словно сигнализирует о непосильной ноше. Следить за осанкой не так трудно, как кажется. Важны регулярные занятия спортом, и спина будет прямой, а ее мышцы — сильными.

4. Относиться к себе халатно

Настоящая леди всегда следит за своим здоровьем. Она занимается спортом, правильно питается и следит за собой. Вовремя посещает специалистов, если это необходимо. А значит, у нее каждый день стройное тело и сияющая кожа, ухоженные волосы и аккуратный маникюр.

5. Ярко краситься

Когда женщина заботится о себе, ее кожа выглядит идеально. К тому же она знает сильные и слабые стороны своей внешности и то, какой макияж ей подходит, а от чего стоит воздержаться. Поэтому ей не нужна «боевая раскраска», чтобы привлекать внимание и очаровывать.

6. Суетиться

Настоящая леди не допускает навязчивых движений, выдающих суетливость. Так, она не станет нервно потирать руки, теребить волосы, крутить в руках ручку или болтать ногой. Ведь это будет означать, что она нервничает и спешит. А она все и так успевает.

7. Доедать суп

Чтобы съесть весь суп, необходимо наклонить тарелку. А такого невежества нельзя себе позволить в приличном обществе. Поэтому даже самый вкусный суп придется есть лишь до тех пор, пока его можно зачерпнуть ложкой.

8. Грубить и сплетничать

Говорить о ком-то в грубой манере, сплетничать, ныть и жаловаться может кто угодно, но только не леди. Это ниже ее достоинства. Кстати, она не будет и выслушивать «встречные» сплетни. Зачем тратить на это свое время?

9. Слишком громко говорить или смеяться

Важно следить за мягкостью голоса, его тембром и громкостью. Недопустимы громкий смех, крик и ненормативная лексика. А еще важно со всеми разговаривать в одном тоне, невзирая на статусы и чины. И с министром, и с трехлетним ребенком, и с бабушкой на лавочке.

10. Спорить

У истинной леди обязательно есть собственное мнение, в котором она полностью уверена. Но она не станет кому бы то ни было его навязывать, спорить и пререкаться. Сказала — и все на том. А другие вправе соглашаться или не соглашаться, это их выбор.

11. Есть по дороге

Пиццу принято есть руками, а правила этикета этого не позволяют. Значит, это не самое подходящее блюдо для заказа в кафе или ресторане. И вообще, есть на ходу не самая здоровая привычка. Лучше уж остановиться в предназначенном для еды месте и перекусить как положено.

12. Быть излишне откровенной

Женщина, которая в сердцах изливает душу первому встречному, точно не настоящая леди. Ведь последняя не станет чересчур откровенничать в обществе. И уж тем более не будет рассказывать другим, что происходит в ее семье, на работе, о чем она думает.

13. Носить белые туфли

Помимо свадебного наряда, белые модельные туфли допустимо носить только в летнем комплекте с белым платьем. В других случаях лучше выбрать обувь с белыми вставками или классические туфли телесного цвета. Или можно остановиться на туфлях другого цвета, например черного.

14. Опаздывать

Леди хорошо знает, что нельзя опаздывать на встречу — как на деловую, так и личную — больше чем на 15 минут. И сама она не станет ждать дольше, а просто развернется и уйдет. Ведь ценит свое время.

15. Сушить зонт раскрытым

Нельзя сушить зонт в раскрытом состоянии. Но можно найти другой выход вместо привычного нам. Так, есть вариант повесить зонт или поставить его на специальную подставку.

16. Желать здоровья в ответ на чихание

Нам кажется нормой, если человек чихнул, сказать ему «Будь здоров». Но такое поведение возможно лишь в семье или среди самых близких друзей. В обществе чихнувшего человека принято проигнорировать, словно не заметили этого.

17. Выходить на улицу без колгот

Согласно деловому этикету, женщине нельзя приходить на работу или официальный прием без чулок или колготок. Даже в самый жаркий день. Поэтому можно либо надеть чулки, либо предпочесть юбке брюки.

18. Отказываться от еды или алкоголя в гостях

Настоящая леди не станет отказываться от предложенных в гостях блюд. В ответ на предложение наполнить бокал она попросит белого сухого вина и не станет всем объяснять, почему не пьет. И обязательно поблагодарит хозяйку, похвалит ее кулинарный талант. При этом допустимо ничего не есть, а напиток слегка пригубить.

19. Танцевать с распущенными волосами

Это считается дурным тоном. Как и привычка надевать туфли на шпильке, которые могут травмировать других танцоров. Почему бы не позаботиться об окружающих и их здоровье?

20. Дуть на еду

Нельзя дуть на горячую еду. Леди спокойно ждут, пока она немного остынет, и только потом начинают трапезу. Можно для ускорения процесса перемешать еду ложкой.