Как 18 знаменитых женщин в интересном положении выглядели на официальных мероприятиях и в обычной жизни
Известные женщины, которые готовятся стать мамами, постоянно находятся под прицелом камер папарацци. Они должны быть всегда готовы к тому, что их могут сфотографировать и на светском рауте, и по дороге в спортзал. Например, беременная близнецами Анджелина Джоли блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а за 3 дня до этого прогуливалась по магазинам со своими детьми. И в обоих случаях притягивала к себе все взгляды.
Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядели будущие знаменитые мамы на официальных мероприятиях и в то же время в обычной жизни, и предлагаем вам оценить их образы. А в бонусе мы припасли для вас фото особы, очень близкой к королевской семье.
Анджелина Джоли
Миранда Керр
Натали Портман
Энн Хэтэуэй
Хилари Дафф
Блейк Лайвли
Гвен Стефани
Дженна Дуан
Ева Лонгория
Мила Кунис
Крисси Тайген
Аманда Сейфрид
Хэлли Берри
Эшли Грэм
Оливия Уайлд
Амаль Клуни
Джессика Альба
Риз Уизерспун
Бонус: Пиппа Миддлтон
Кого из этих знаменитых будущих мам вы назвали бы самой стильной?
Фото на превью picture-alliance / dpa / picture al / East News, East News
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