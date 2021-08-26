Как 18 знаменитых женщин в интересном положении выглядели на официальных мероприятиях и в обычной жизни

Известные женщины, которые готовятся стать мамами, постоянно находятся под прицелом камер папарацци. Они должны быть всегда готовы к тому, что их могут сфотографировать и на светском рауте, и по дороге в спортзал. Например, беременная близнецами Анджелина Джоли блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а за 3 дня до этого прогуливалась по магазинам со своими детьми. И в обоих случаях притягивала к себе все взгляды.