Посмотрите, как живут богатые и бедные семьи со всего мира
Dollar Street — уникальный проект, который показывает, как на самом деле живут люди во всем мире. В его рамках было сделано 30 000 фотографий 264 семей из 50 стран. Некоторые люди выживают на $ 27 в месяц, некоторые зарабатывают больше $ 10 000. Такой контраст заставляет задуматься и по-другому взглянуть на привычные вещи.
AdMe.ru решил показать вам дома 7 семей проекта Dollar Street.
Семья Бутойя, Бурунди
Доход — $ 27 в месяц
41-летняя мать-одиночка Имельда — фермер. В ее двухкомнатном доме нет воды и электричества. 80 % дохода женщина тратит на еду. Семья мечтает о нормальном доме.
Здесь они живут сейчас
Так выглядит обед
Спальня
Путь к источнику воды занимает 40 минут
Любимой игрушкой дети назвали учебники
Семья Геготера, Филиппины
Доход — $ 194 в месяц
40-летний Лев — лесоруб и фермер. В этом доме он живет с рождения. Жена Льва, 36-летняя Мария, не работает. Они воспитывают 3 сыновей. 50 % дохода тратится на еду. Сейчас Лев и Мария собирают деньги на строительство новой крыши, мечтают о новом большом доме.
Их дом
Гостиная
Кухня
Любимая вещь
Так выглядит дом, о котором семья Геготера мечтает
Семья Кирины, Россия
Доход — $ 578 в месяц
60-летний пенсионер Василий и 57-летняя Ольга, социальный педагог, живут вместе с 17-летней дочкой-студенткой Варварой. В их квартире 2 спальни. 70 % дохода семья тратит на еду. Планируют покупку ЖК-телевизора, мечтают о новой квартире.
Дом, в котором живут Кирины
Спальня
Рабочее место
Кухня
Кот — любимчик семьи
Семья Хилгестилер, Бразилия
Доход — $ 956 в месяц
28-летний Витор работает механиком, 37-летняя Шелине занята в сфере продаж. У пары есть 4-летняя дочка Хелена. Семья живет в доме с 3 спальнями. На еду тратят 40 % дохода, мечтают купить автомобиль.
Дом
Гостиная
Кухня
Спальня
Любимые игрушки Хелены
Семья Мульфура, Франция
Доход — $ 2 895 в месяц
42-летний техник Симо и 39-летняя Кэролайн, архитектор, воспитывают 2 детей. Семья живет в собственном доме с 4 спальнями. Ежемесячно Симо и Кэролайн выплачивают кредит в размере $ 600, на еду они тратят 30 % дохода, могут позволить себе отпуск (больше всего семье понравилось в Марокко) и не экономят деньги.
Дом
Гостиная
Кухня
Детская комната
Кот
Семья Вастибакин, Швеция
Доход — $ 4 883 в месяц
35-летний Джонас и его 38-летняя жена Туве — менеджеры. Пара воспитывает 2 сыновей. Живут в собственном доме с 4 спальнями, на еду тратят 30 % дохода. Джонас и Туве любят путешествовать, откладывают деньги на новый автомобиль. Самой ценной вещью в доме считают семейный фотоальбом.
Дом
Спальня
Кухня
Детская комната
Книжный шкаф
Семья Би, Китай
Доход — $ 10 098 в месяц
Все взрослые члены семьи (57-летний Би Хуа, его жена Юэ Хен и племянница Мэн с мужем) заняты семейным бизнесом. Живут в квартире с 3 спальнями. На еду тратят 30 % дохода.
Квартира
Гостиная
Обед
Одна из спален
Любимой вещью в доме называют гитару
Конечно, счастье — не в деньгах. Есть куда более важные вещи: любовь, взаимопонимание, уважение, дружба, призвание. Но, согласитесь, трудно жить полной жизнью, когда базовые потребности организма (вода, пища, крыша над головой) не удовлетворены полностью.
Нам интересно, а сколько денег нужно вам, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне? Давайте подискутируем на эту тему в комментариях.
Фото на превью Dollar Street, Dollar Street