Посмотрите, как живут богатые и бедные семьи со всего мира

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Dollar Street — уникальный проект, который показывает, как на самом деле живут люди во всем мире. В его рамках было сделано 30 000 фотографий 264 семей из 50 стран. Некоторые люди выживают на $ 27 в месяц, некоторые зарабатывают больше $ 10 000. Такой контраст заставляет задуматься и по-другому взглянуть на привычные вещи.

AdMe.ru решил показать вам дома 7 семей проекта Dollar Street.

Семья Бутойя, Бурунди Доход — $ 27 в месяц

41-летняя мать-одиночка Имельда — фермер. В ее двухкомнатном доме нет воды и электричества. 80 % дохода женщина тратит на еду. Семья мечтает о нормальном доме.

Здесь они живут сейчас

Так выглядит обед

Спальня

Путь к источнику воды занимает 40 минут

Любимой игрушкой дети назвали учебники

Семья Геготера, Филиппины Доход — $ 194 в месяц

40-летний Лев — лесоруб и фермер. В этом доме он живет с рождения. Жена Льва, 36-летняя Мария, не работает. Они воспитывают 3 сыновей. 50 % дохода тратится на еду. Сейчас Лев и Мария собирают деньги на строительство новой крыши, мечтают о новом большом доме.

Их дом

Гостиная

Кухня

Любимая вещь

Так выглядит дом, о котором семья Геготера мечтает

Семья Кирины, Россия Доход — $ 578 в месяц

60-летний пенсионер Василий и 57-летняя Ольга, социальный педагог, живут вместе с 17-летней дочкой-студенткой Варварой. В их квартире 2 спальни. 70 % дохода семья тратит на еду. Планируют покупку ЖК-телевизора, мечтают о новой квартире.

Дом, в котором живут Кирины

Спальня

Рабочее место

Кухня

Кот — любимчик семьи

Семья Хилгестилер, Бразилия Доход — $ 956 в месяц

28-летний Витор работает механиком, 37-летняя Шелине занята в сфере продаж. У пары есть 4-летняя дочка Хелена. Семья живет в доме с 3 спальнями. На еду тратят 40 % дохода, мечтают купить автомобиль.

Дом

Гостиная

Кухня

Спальня

Любимые игрушки Хелены

Семья Мульфура, Франция Доход — $ 2 895 в месяц

42-летний техник Симо и 39-летняя Кэролайн, архитектор, воспитывают 2 детей. Семья живет в собственном доме с 4 спальнями. Ежемесячно Симо и Кэролайн выплачивают кредит в размере $ 600, на еду они тратят 30 % дохода, могут позволить себе отпуск (больше всего семье понравилось в Марокко) и не экономят деньги.

Дом

Гостиная

Кухня

Детская комната

Кот

Семья Вастибакин, Швеция Доход — $ 4 883 в месяц

35-летний Джонас и его 38-летняя жена Туве — менеджеры. Пара воспитывает 2 сыновей. Живут в собственном доме с 4 спальнями, на еду тратят 30 % дохода. Джонас и Туве любят путешествовать, откладывают деньги на новый автомобиль. Самой ценной вещью в доме считают семейный фотоальбом.

Дом

Спальня

Кухня

Детская комната

Книжный шкаф

Семья Би, Китай Доход — $ 10 098 в месяц

Все взрослые члены семьи (57-летний Би Хуа, его жена Юэ Хен и племянница Мэн с мужем) заняты семейным бизнесом. Живут в квартире с 3 спальнями. На еду тратят 30 % дохода.

Квартира

Гостиная

Обед

Одна из спален

Любимой вещью в доме называют гитару

Конечно, счастье — не в деньгах. Есть куда более важные вещи: любовь, взаимопонимание, уважение, дружба, призвание. Но, согласитесь, трудно жить полной жизнью, когда базовые потребности организма (вода, пища, крыша над головой) не удовлетворены полностью. Нам интересно, а сколько денег нужно вам, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне? Давайте подискутируем на эту тему в комментариях.