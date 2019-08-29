Посмотрите, как жилось детям в средневековой Европе. Спойлер: не очень-то весело

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700 лет назад не было аппаратов УЗИ, подгузников и детских смесей, а пол ребенка определяли исключительно по внешности беременной матери. Например, неизвестный автор «Шедевров Аристотеля» в XVII веке советовал обратить внимание на глаза: «Если это будет мальчик, тогда правый глаз женщины будет двигаться быстрее и сверкать больше, чем левый». Что касается рекомендаций по уходу за новорожденным, то сегодня некоторые из них кажутся настоящей дикостью.

AdMe.ru изучил средневековые трактаты об уходе за детьми и воспитании и делится с вами популярными советами того времени.

Уход за новорожденным

Первое, что следовало сделать ответственным родителям малыша после его появления на свет, — обтереть ребенка смесью из соли и лепестков роз. Так утверждает Альдобрандино ди Сиена в своем трактате «Телесный устав» от 1254 года. Правда, зачем это нужно делать, автор так и не уточнил. В странах, где выращивали оливу, было популярным обтирание младенца оливковым маслом сразу после рождения. Известный женский врач Тротула Салернская (XI–XII век) советовала очень плотно пеленать ребенка, чтобы тело правильно развивалось. Уши новорожденного, предупреждает Тротула, «следует прижать и немедленно придать им форму, и это надо делать постоянно».

Так в XIII веке проходили роды у знатных женщин. Горничные обмывали младенца и заворачивали его в нагретые у огня пеленки. Интересно, что в спальне матери находится и старший ребенок.

Средневековые родители считали, что телу и даже лицу малыша обязательно нужно придавать желаемые очертания, иначе ребенок вырастет некрасивым. Поэтому ручки и ножки туго обвязывались свивальниками — лентами, а на голову ребенку надевали чепчик с досочками, которые формировали особую «благородную» форму черепа.

Двигаться ребенку позволяли только во время мытья: Бартоломей Английский в своей «Шестой книге» упоминал о том, что органы ребенка могут даже переместиться, если младенец будет активно шевелить ручками и ножками. Кроме того, в тугой пеленке ребенок более пассивен — больше спит и меньше плачет, поэтому доставляет родителям и нянечке гораздо меньше хлопот.

Кормление

Матери нельзя было кормить ребенка своим молоком первые 2 недели — так говорится в «Книге о детях» Бартоломеуса Метлингера (1473 год). Молоко молодой мамы еще не набрало всех полезных свойств, поэтому в это время должна помогать кормилица. К ней тоже были особые требования: девушка должна быть здоровой, в идеале — 25-летняя и не пугливая. Лицо девушки должно быть загорелым, шея — мощной, а грудь у кормилицы должна быть упругой и небольшой. При этом своего ребенка помощница должна к тому моменту кормить как минимум 6 недель. Если мама не смогла найти кормилицу в первые дни жизни малыша и вынуждена кормить сама, то ей следовало давать ребенку мед, чтобы увеличить пользу своего молока. И все же Метлингер рекомендует обязательно пользоваться помощью кормилицы, а вредное молоко мамы отсасывать с помощью волчицы. К сожалению, доктор не объяснил, как именно.

Подросшие дети из бедных семей питались очень скудно — тем, что давало их хозяйство. Основным блюдом для всей семьи была похлебка из овса, овощей и изредка мяса и костей, туда же добавляли черствые сухари. В более богатых семьях на столе часто были сыр и мясо, продукты из пшеницы, фрукты и сладкая выпечка для детей.

Гигиена и уход

Средневековые родители и няни были вынуждены ухаживать за ребенком в суровых условиях: никаких подгузников, душевых и влажных полотенец. Круглый год кроху держали как можно ближе к огню — медицина была развита слабо, а смертность у детей до 7 лет была очень высокой, поэтому родители боялись любых сквозняков. Когда няня пеленала ребенка, она должна была закрыть все двери и окна в комнату. При смене пеленки младенца мыли очень редко, в основном протирали губкой или тканью, которую смачивали водой и вином — для дезинфекции. К горшку ребенка не приучали вовсе, поэтому даже мальчики до 5–7 лет носили платья — для удобства няни. И тем не менее пеленки менялись минимум 3 раза в день.

«Время смены пеленок — обычно около 7 утра, а затем снова в полдень и в 7 часов вечера. Хорошо было бы сменить их еще раз около полуночи, чего обычно не делается. Но после того, как ребенок долго спал, каждый раз меняйте пеленки, чтобы он был чистым». Жак Гильом, «Счастливые роды», 1612

В большинстве случаев ребенок спал на руках у матери или няньки или же в люльке, которая подвешивалась к потолку. К сожалению, нередки были случаи, когда младенец ворочался, переворачивал легкую люльку и выпадал из нее. Даже при бережном уходе няньки могли недосмотреть за малышом, и это вкупе с болезнями было причиной высокой детской смертности. Поэтому от такого варианта люльки родители постепенно перешли к более устойчивым вариантам кроваток. Ребенка в начале жизни окружало множество опасностей — открытый огонь, кухонная утварь, крупный скот во дворе. Поэтому для малышей делали специальные деревянные ходунки, в которых они вполне безопасно передвигались по дому.

Если режутся зубки

Когда ребенка начинали беспокоить первые режущиеся зубы, родители или няня могли дать ему немного вина. Чтобы унять боль, малышу массировали десны и смазывали их оливковым маслом. Но лучшим средством от боли считался паштет из заячьих мозгов. Смазывать десны паштетом нужно было минимум 2 раза в день. Если зайцев в округе не было, средство можно было заменить собачьим молоком или гусиным жиром.

Воспитание

Средневековые родители обычно не позволяли отпрыскам беззаботно проводить детство. Только в редких семьях ребенок играл в прятки и куклы и ограничивался мелкой помощью по хозяйству. Большинство детей взрослели быстро и в суровых условиях, к тому же у родителей той эпохи были в порядке вещей жестокие телесные наказания за провинности и непослушание.

На этой миниатюре, созданной не позднее 1400 года, изображены крестьянка и ее дочь, собирающие кукурузные початки.

В первые годы жизни ребенок уже учился у взрослых ведению быта, хотя считался абсолютно бесполезным до сознательного возраста. Когда малыш немного подрастал, то начинал помогать с кормлением скота, мытьем посуды или уходом за другими детьми в семье, а уже в 5 лет занимался сбором урожая и другой, более тяжелой работой.

Игры

Некоторые развлечения в жизни крохи также присутствовали: дети рассказывали друг другу сказки или играли в игрушки, которые их родители делали вручную, в основном это были тряпичные и деревянные куклы и волчки, игрушечные музыкальные инструменты. Ребята постарше играли в командные игры, которые мало отличаются от игр нашего времени: жмурки, догонялки и даже подобие современного бейсбола. Зимой дети строили дома из снега, бросались снежками и катались на санках. Одним из любимых развлечений мальчишек были драки каштанами: дети связывали каштановые орехи, привязывали их на длинную нитку наподобие кистеня и устраивали сражения, пытаясь уничтожить оружие противника.

Образование

В Средние века было популярно отправлять детей 7–8 лет в другие дома для социализации, обучения и работы. В этом возрасте дети уже считались достаточно взрослыми для тяжелого труда или даже уголовной ответственности. Сын рыцаря обязательно обучался в другой рыцарской семье, чтобы приобрести необходимые умения воина, а наследник ремесленника отправлялся на помощь к другому мастеру, чтобы учиться отцовскому делу и помогать в работе. Такое обучение могло продолжаться в среднем от 7 до 10 лет. Родителям хотелось верить, что они помогают своим отпрыскам социализироваться и создать фундамент для будущей жизни. Но по большому счету они избавляли семью от голодного рта, а семьи, в которые отправляли ребенка, получали дешевую рабочую силу. Кроме того, многих детей отправляли не столько на обучение, сколько на перевоспитание. И дальнейшая жизнь этих ребятишек во многом зависела от того, к какому человеку на обучение они попадут: новый «начальник» мог заставить поступившего к нему на обучение ребенка работать с рассвета и до заката.

Классическое образование могли себе позволить только богатые семьи. До конца XI века дети из таких семей обучались у представителей духовенства: школьники учились читать на латыни и на родном языке, поскольку церковь в те времена имела ключевое значение. Уже позже появились школы, где мальчики обучались юридическим наукам. А образования для девочек в то время не предполагалось: их с детства учили заниматься бытом и прислуживать родителям, а затем мужу.