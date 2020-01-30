Посмотрите, как выглядят знаменитости и их дети в одном и том же возрасте

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Мы узнали, что кончик носа, размер скул, форма подбородка и уголки глаз являются ключевыми при распознавании лиц. И если у ребенка эти детали внешности такие же, как у одного из родителей, они кажутся нам практически близнецами. Мы подумали, что будет любопытно сопроводить эту информацию примерами, и не обычными, а звездными.

AdMe.ru решил узнать, кто из знаменитостей передал свою внешность детям. Для чистоты эксперимента мы сравнили фото тех и других примерно в одном возрасте и были поражены, обнаружив потрясающее сходство некоторых из них.

Моника Беллуччи и Дева Кассель

Дева Кассель — старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. У нее есть младшая сестренка Леони. Не так давно Дева начала модельную карьеру и уже подписала контракт с Dolce & Gabbana, как в свое время и ее знаменитая мама.

Джуд и Рафферти Лоу

У британского актера пятеро детей. Старшему, Рафферти, сейчас 23 года, и он уже успел попробовать себя в качестве модели, актера и музыканта. Но, по признанию самого Рафа, музыка ему ближе всего.

Сара Мишель Геллар и Шарлотта Грейс Принц

Сара Мишель Геллар 18 лет замужем за актером Фредди Принцем — младшим, у пары двое детей. Первой у них родилась Шарлотта, сейчас ей 11 лет. Она старше своего брата Рокки на 3 года. Мы сравнили фотографии мамы и дочки примерно в одном возрасте и были изумлены тем, насколько они похожи.

Пинк и Уиллоу Сейдж Харт

У певицы Пинк и звезды мотоциклетного спорта Кэри Харта двое детей: дочь Уиллоу Сейдж Харт и сын Джеймсон Мун Харт. Артистка считает, что Уиллоу очень похожа на отца, но нам кажется, что дочка сейчас просто вылитая мама.

Кейт Бекинсейл и Лили Мо Шин

Лили Мо — единственный ребенок актеров Кейт Бекинсейл и Майкла Шина. Девушка намерена связать свою жизнь с Голливудом и уже снялась в трех фильмах, причем вместе с мамой. Сейчас Лили учится в университете и продолжает постигать актерское мастерство.

Лиам и Леннон Галлахер

У скандальной рок-звезды четверо детей: 2 мальчика и 2 девочки. Старшему, Леннону, 20 лет, и он вовсю покоряет мир моды. Леннон вовсе не мечтал быть моделью, но когда в 2016 году он появился на обложке журнала Love, фотогеничного парня сразу заметили. Ему предложили сотрудничество британские, парижские и американские агентства, а примерно год назад молодой человек стал лицом бренда Saint Laurent.

Мишель Уильямс и Матильда Леджер

Матильда — единственная дочь Мишель Уильямс и Хита Леджера. Девушка не особенно стремится к популярности, не появляется вместе с мамой на мероприятиях и ведет довольно закрытый образ жизни.

Клинт и Скотт Иствуд

Скотт пошел по стопам отца и выбрал карьеру актера. К своим 33 годам он снялся уже в 29 фильмах и выступил продюсером трех из них. Также он востребован как модель: младший Иствуд долгое время был лицом Hugo Boss и Abercrombie & Fitch.

Клаудия Шиффер и Клементина Поппи

У Клаудии Шиффер и британского кинорежиссера Мэттью Вона трое детей: сын Каспар и дочери Клементина Поппи и Козима Вайолет. Супермодель держит наследников подальше от камер, не выкладывает их фотографии в соцсети и крайне редко появляется вместе с ними на публике.

Роберт Дауни — младший и Индио Фалконер Дауни

Индио — общий сын прославленного актера Роберта Дауни — младшего и модели Деборы Фалконер. В 2005 году вместе с отцом он снялся в фильме «Поцелуй навылет», и на этом его актерская карьера закончилась. Парень решил полностью посвятить себя музыке и вместе с товарищем сколотил довольно успешную группу The Dose.

Хэлли Берри и Нала Ариэлла Обри

У Хэлли Берри двое детей: дочка Нала Ариэлла от фотомодели Габриэля Обри и сын Масео Роберт Мартинес от актера Оливье Мартинеса.

Деннис и Джек Куэйд

Джек родился в семье именитых актеров: его мама — Мег Райан, а отец — Деннис Куэйд. Неудивительно, что и сам он выбрал эту стезю. К своим 26 годам Джек успел сняться в 26 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль Марвела в «Голодных играх», а сейчас его можно увидеть в популярном сериале «Пацаны» (The Boys).

Ева Лонгория и Сантьяго Энрике Бастон

Сантьяго — первенец Евы Лонгории. Отцом ребенка является мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон, владелец крупнейшей в Латинской Америке медиакомпании Televisa. Ева очень гордится своим мальчиком и частенько выкладывает его фотографии у себя в инстаграме.

Кристи и Грейс Тарлингтон

У супермодели Кристи Тарлингтон и ее мужа, режиссера и сценариста Эда Бернса, двое детей: Грейс и Финн, разница в возрасте которых составляет 3 года. Кристи признается, что обожает проводить время с детьми и считает, что материнство сделало ее жизнь намного богаче.

Ален и Энтони Делон

У Алена Делона 3 сына и 1 дочь. Энтони пошел по стопам отца и посвятил себя театру и кино, хотя и не достиг такой же славы. Наиболее яркие его работы — роли в фильмах «Танцуй с ним» и «Женская любовь». Также Энтони — профессиональный автогонщик, защитник природы и отец троих детей.

Дуэйн Джонсон и Симоне Александра Джонсон

Дуэйн — трижды отец. Старшая дочь, Симоне Александра, строит карьеру в мире моды. Она любит публичность и часто сопровождает отца на светских мероприятиях. В 2018 году девушка даже была ведущей на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Стеллан и Александр Скарсгард

Александр, старший из 6 детей Стеллана, стал лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми». Его голливудский дебют состоялся в комедии «Образцовый самец», а наибольшую популярность парень приобрел после ролей в фильмах «Соломенные псы» и «Меланхолия». Сейчас его можно увидеть в роли Перри Райта в сериале «Большая маленькая ложь».