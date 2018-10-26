Посмотрите, как выглядят в 18 лет девушки из разных стран мира

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В The New York Times вышла статья о 18-летних девушках со всего мира. Издание рассказало, чем увлекаются, о чем думают и чем живут молодые женщины из Китая, США, Индии, Нигерии и других стран.

AdMe.ru очень понравились этот проект и флешмоб #ThisIs18, который начался после него, поэтому мы решили рассказать вам об инициативе The New York Times.

Одной из героинь статьи стала Файза с Рамаллы

Недавно она окончила школу и готовится к поступлению в университет. В 2014 году девушка была вынуждена бежать с семьей из сектора Газа. Именно тогда Файза решила, что хочет стать правозащитником.

Также в The New York Times написали о Махак из Индии

Она увлекается танцами, игрой на гитаре и изучением французского языка.

А это 18-летняя Шама из Бангладеш

В этом году она вышла замуж. Девушка мечтает окончить школу и продолжить образование, чтобы стать учителем.

Еще одной героиней статьи стала молодая иранская певица Лиана

Она признается, что любит фотографироваться и уже сделала более 20 тыс. селфи.

Милли из Австралии катается на скейте и работает барменом

К флешмобу #ThisIs18 присоединились тысячи молодых девушек со всего мира

Розали, Германия

Марианна, Франция

Бейли, США

Мисси, Южная Корея

Джесси, Мексика

Уэверли, США

Мариам, Катар

Рейчел, Израиль

Амака, Нигерия

Клав, США

Изабелла, Бразилия

Мария, Мексика

Кити, США

Синтия, Германия

Кети, Гватемала

Сой, США

Джуди, Марокко

Джанаваи, Индия

Мария, Россия

Аманда, США

Бонус: к флешмобу присоединилась и Хиллари Клинтон. Она показала фото себя 18-летней

Политик дала совет молодой Хиллари: «Как девушку, которая любит все планировать, тебя ждет в жизни слишком много колебаний веры. Но ты справишься, верь в себя».