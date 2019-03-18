Посмотрите, как выглядят самые красивые принцессы и королевы в мире
На протяжении всей истории королевы не только управляли своими государствами, но и были законодательницами мод и объектами для подражания. Сегодня, когда большинство монарших семей не имеет реальной власти, к представительницам королевских династий приковано пристальное внимание: ни один их выход в свет не остается незамеченным. Многие дамы благородных кровей могли бы добавить к своим титулам еще один — титул королевы красоты. Ведь помимо отличного вкуса они обладают и очень привлекательной внешностью.
Мы в AdMe.ru очарованы красотой и обаянием этих женщин и предлагаем вам оценить их поистине королевскую внешность.
Принцесса Мадлен, Швеция
Николетта Романофф, прапраправнучка Николая I
Принцесса Кейша Омилана, Нигерия
Принцесса София, Швеция
Принцесса Элизабет фон Турн-и-Таксис, Германия
Принцесса Сара, Бруней
Полин Дюкрюэ, внучка Грейс Келли и князя Монако Ренье III
Мария-Олимпия, принцесса Греческая и Датская
Алессандра де Осма, жена принца Ганноверского
Шарлотта Казираги, дочь принцессы Монако
Софи Уинклман, жена лорда Фредерика Виндзора, Великобритания
Принцесса Марта Луиза, Норвегия
Джецун Пема, королева Бутана
Донна Беатриче Борромео, жена внука князя Монако Ренье III
Летисия, королева-консорт Испании
Леди Амелия Виндзор, внучка принца Эдварда, Великобритания
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, Иордания
Клотильда, принцесса Венецианская и Пьемонтская
Королева Нур, вдова короля Иордании Хусейна
Татьяна, принцесса Греческая и Датская
Принцесса Амира ат-Тавиль, Саудовская Аравия
Княгиня Шарлен, Монако
Принцесса Сальва Ага-хан (Кендра Спирс), жена принца Рахима Ага-хана
Кэтрин, герцогиня Кембриджская, Великобритания
Каждая из этих женщин — настоящая красавица, но мы бы отдали корону Кэтрин. А вы?
Фото на превью nicolettaromanoff / instagram, amelwindsor / instagram