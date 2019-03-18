Посмотрите, как выглядят самые красивые принцессы и королевы в мире

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На протяжении всей истории королевы не только управляли своими государствами, но и были законодательницами мод и объектами для подражания. Сегодня, когда большинство монарших семей не имеет реальной власти, к представительницам королевских династий приковано пристальное внимание: ни один их выход в свет не остается незамеченным. Многие дамы благородных кровей могли бы добавить к своим титулам еще один — титул королевы красоты. Ведь помимо отличного вкуса они обладают и очень привлекательной внешностью.