Посмотрите, как выглядят Новый год и Рождество, когда в декабре нет ни снежинки

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Для большинства из нас непременными атрибутами Нового года и Рождества являются наряженная елка, Дед Мороз и, конечно же, снег. Однако на свете немало стран, в которых люди вполне обходятся без снежных сугробов, используя свою фантазию на полную катушку.

AdMe.ru совершил экспресс-путешествие по планете, посмотрев на то, как выглядят новогодние квартиры и улицы без снега, а порой даже и без украшенных елок.

Австралийское Рождество

Какое же Рождество в Австралии без этих членистоногих?

Пожалуй, худшее рождественское дерево. Или нет?

Новый год в Тайване

Когда ты живешь в пустыне, но все равно хочешь, чтобы Санта принес тебе подарки

И австралийский вариант

Праздничные улицы в Сиднее

Никаких новогодних катаний на коньках в Египте. Разве что праздничный заплыв

Таймс-сквер в канун Нового года. Здесь не всегда бывает снежно

Праздничное украшение улиц в Грузии

Новый год на Гавайях выглядит так

Отсутствие снега — это не повод оставаться без праздничного костюма

Гавайский Санта

Пусть не из снега, но все же снеговики

Рождественский кактус для тех, кто живет без снега. Например, во Флориде или Аризоне

Австралийский Санта развозит подарки на акуле

А такие новогодние декорации и вовсе наводят на мысли о постапокалипсисе

Как ни странно, но и в Лондоне снег на декабрьские праздники скорее рождественское чудо, чем обычное дело

А здесь приятное совместили с полезным. Эта рождественская елка сделана из переработанных бутылок

Новогодняя улица в Испании

Такая вот необычная елка на побережье Таиланда

Если нет елки, не беда, когда под окном растет пальма

Новогодняя елка в Пенсильвании в окружении пальм

Просто новогодний молочай. Ничего такого

Похоже, рождественские кактусы однажды могут стать мейнстримом и составить конкуренцию новогодним елкам