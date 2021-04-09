Посмотрите, как выглядят мамы и папы наших любимых обитателей звездного олимпа

Родители всегда остаются людьми, ближе и роднее которых для нас нет. Мировым звездам, что давно заручились любовью миллионов, также не чужда глубокая привязанность к своим отцам и матерям. Многие из них не против выразить теплые чувства публично, в том числе и с помощью трогательных постов в социальных сетях.