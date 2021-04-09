Посмотрите, как выглядят мамы и папы наших любимых обитателей звездного олимпа
Родители всегда остаются людьми, ближе и роднее которых для нас нет. Мировым звездам, что давно заручились любовью миллионов, также не чужда глубокая привязанность к своим отцам и матерям. Многие из них не против выразить теплые чувства публично, в том числе и с помощью трогательных постов в социальных сетях.
Селебрити поделились снимками своих родителей, а мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо. Ведь именно запечатленных на них людей стоит благодарить за наших любимых звезд.
Энн и Кейт Хэтэуэй, дочь и мать
Наоми Уоттс и ее мама Мифанви Робертс
Лана Дель Рей и ее отец Роб Грант
Нина Добрев с мамой Михаэлой Константин
Лиам и его мама Леони Хемсворт
Шэрон Энсти с сыном Томом Фелтоном
Дженнифер и Джон Энистон, дочь и отец
Лили и ее папа Фил Коллинз
Мэнди с мамой Стейси Мур
Флоренс Пью и ее мать Дебора Мэкин
Гордон Рамзи с матерью Хелен Косгроув
Кейт Бекинсейл и ее мама Джуди Лу
Николь Флендер с сыном Тимоти Шаламе
Эль и Джой Фэннинг, дочь и мать
Гвинет Пэлтроу с мамой Блайт Даннер
Джастин Тимберлейк с мамой Линн Харлэсс и супругой Джессикой Бил
Крис и Кэти Прэтт, сын и мать
Зендея с матерью Клэр Стормер
Том и Николь Холланд, сын и мать
Крис и Дж. Роберт Эванс, сын и отец
Пенелопа Крус и ее мама Энкарна Санчес
Терри и Хлоя Морец, мать и дочь
Какие сходства вы заметили между родителем и его знаменитым чадом?
Фото на превью ellefanning / Instagram, LOIC VENANCE / AFP / East News
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