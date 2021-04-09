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Посмотрите, как выглядят мамы и папы наших любимых обитателей звездного олимпа

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Родители всегда остаются людьми, ближе и роднее которых для нас нет. Мировым звездам, что давно заручились любовью миллионов, также не чужда глубокая привязанность к своим отцам и матерям. Многие из них не против выразить теплые чувства публично, в том числе и с помощью трогательных постов в социальных сетях.

Селебрити поделились снимками своих родителей, а мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо. Ведь именно запечатленных на них людей стоит благодарить за наших любимых звезд.

Энн и Кейт Хэтэуэй, дочь и мать

Наоми Уоттс и ее мама Мифанви Робертс

Лана Дель Рей и ее отец Роб Грант

Нина Добрев с мамой Михаэлой Константин

Лиам и его мама Леони Хемсворт

Шэрон Энсти с сыном Томом Фелтоном

Дженнифер и Джон Энистон, дочь и отец

Лили и ее папа Фил Коллинз

Мэнди с мамой Стейси Мур

Флоренс Пью и ее мать Дебора Мэкин

Гордон Рамзи с матерью Хелен Косгроув

Кейт Бекинсейл и ее мама Джуди Лу

Николь Флендер с сыном Тимоти Шаламе

Эль и Джой Фэннинг, дочь и мать

Гвинет Пэлтроу с мамой Блайт Даннер

Джастин Тимберлейк с мамой Линн Харлэсс и супругой Джессикой Бил

Крис и Кэти Прэтт, сын и мать

Зендея с матерью Клэр Стормер

Том и Николь Холланд, сын и мать

Крис и Дж. Роберт Эванс, сын и отец

Пенелопа Крус и ее мама Энкарна Санчес

Терри и Хлоя Морец, мать и дочь

Какие сходства вы заметили между родителем и его знаменитым чадом?

Фото на превью ellefanning / Instagram, LOIC VENANCE / AFP / East News
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