Посмотрите, как выглядят и чем занимаются 10 жен самых богатых мужчин

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Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина. Пример современных миллиардеров только подтверждает эти слова.

AdMe.ru решил рассказать вам о спутницах жизни лидеров рейтинга Forbes. Каждая из них заслуживает восхищения.

Маккензи Безос Муж — Джефф Безос (состояние — $ 134 млрд)

Никто не упрекнет Маккензи Безос в том, что она вышла замуж из-за денег, ведь больше 25 лет назад, когда она познакомилась с Джеффом, о первом миллионе он мог только мечтать. Больше того, женщина помогла любимому строить бизнес. Услышав от мужа об идее Amazon, она поддержала Безоса и уволилась, чтобы основать вместе с ним компанию. Маккензи училась в Принстонском университете и мечтала о карьере писательницы. Семейное дело, в которое очень быстро превратился Amazon, не помешало ей заниматься литературой. Хоть над своей первой книгой «Испытание Лютера Олбрайта» она и работала 10 лет, произведение стало бестселлером. «Кем я только не работала: официанткой, посудомойкой, кладовщицей, библиотекарем, клерком, бухгалтером, няней и продавцом одежды. Но писательство — это единственное, чем я хотела заниматься», — рассказывает Маккензи. Также эта женщина воспитывает четверых детей и занимается развитием собственного благотворительного фонда.

Мелинда Гейтс Муж — Билл Гейтс (состояние — $ 96 млрд)

Мелинда изучала компьютерные науки и экономику, проходила стажировку в IBM и работала в Microsoft. Основатель этой корпорации Билл Гейтс сразу обратил внимание на умную и решительную сотрудницу. Постепенно их рабочие отношения превратились в служебный роман. Поженились Мелинда и Билл в 1994 году на Гавайях. После свадьбы женщина оставила свою должность в Microsoft и посвятила себя семье и благотворительности. Сейчас она воспитывает троих детей и возглавляет Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Вместе с мужем она борется с бедностью, финансирует здравоохранение и образование. Журнал Forbes включил Мелинду в список 100 самых влиятельных женщин в мире. «Я считаю, что самодостаточные женщины изменят общество. Об этом говорят все факты», — уверена супруга Билла Гейтса.

Астрид Менкс Муж — Уоррен Баффетт (состояние — $ 89 млрд)

Астрид — вторая жена крупнейшего в мире инвестора Уоррена Баффетта, которого называют «волшебником из Омахи». Они поженились, когда женщине было 60 лет, а ее избраннику — 76. Жизнь Менкс была непростой. После войны ее семья эмигрировала из Латвии в США. Мать Астрид рано умерла, и девочка росла в интернате. Потом была официанткой. Однажды в то кафе, где она работала, пришел Уоррен Баффетт и сразу обратил внимание на симпатичную Астрид. Они были парой больше 30 лет, продолжали общаться с бывшей женой Уоррена и только в зрелом возрасте решили пожениться. Сейчас Астрид заботится о муже, занимается благотворительностью и, по словам его детей от первого брака, «любила бы Баффетта, даже если бы у него не осталось ни цента».

Элен Мерсье Муж — Бернар Арно (состояние — $ 73 млрд)

Французский бизнесмен, президент компании Louis Vuitton Moët Hennessy выбрал в жены утонченную пианистку Элен Мерсье. У пары трое детей. Элен построила успешную музыкальную карьеру. В год Мерсье дает больше 20 концертов и уделяет игре на пианино как минимум 4 часа в день. Кстати, в Бернара Элен влюбилась тоже тогда, когда услышала, как он играет на пианино. Также женщина занимается спортом, каждое утро она или бегает, или плавает. «Все музыканты дисциплинированы. Я в том числе», — рассказывает Мерсье.

Присцилла Чан Муж — Марк Цукерберг (состояние — $ 56 млрд)

Жена руководителя Facebook — педиатр и филантроп. Родители Присциллы были китайскими беженцами, но это не помешало умной девушке поступить в Гарвард, где она изучала биологию и испанский язык. Именно во время учебы там Присцилла и познакомилась с Марком. Пара воспитывает двоих дочерей. Сейчас женщина уделяет все свое время детям, а также занимается благотворительной организацией «Инициатива Чан — Цукерберга», которую они основали вместе с мужем. Присцилла очень скромная и экономная. Один из друзей семьи рассказал для The New York Times историю, которая это доказывает: однажды Чан понравились туфли за $ 600 и муж сказал, что она может их купить, ведь у них есть деньги. «Это не мои деньги», — ответила современная Золушка.

Флора Перес Муж — Амансио Ортега (состояние — $ 63 млрд)

Флора, вторая жена испанского бизнесмена, основателя Inditex Амансио Ортеги, на 18 лет моложе мужа. Долгое время она работала его секретарем. Их служебный роман закончился свадьбой в 2001 году. Сейчас Флора продолжает работать вместе с мужем, являясь представителем холдинговой компании Gartler, которой принадлежит 50 % акций Inditex. Флора стала верной спутницей Амансио. Знакомые описывают ее как преданную и любящую жену, а также хорошую мать. «Они часто гуляют, держась за руки, по испанскому побережью», — рассказывает один из друзей семьи. Родители Перес были небогатыми, и даже сейчас, когда она имеет возможность распоряжаться миллиардами долларов, женщина приобретает только самое необходимое.

Лиз Кох Муж — Чарльз Кох (состояние — $ 50 млрд)

The August issue of VIP Wichita Magazine is here. Find it around Wichita or online here: https://t.co/d4r9R2wulp pic.twitter.com/aCTE5pj7jj — VIP Wichita Magazine (@VIPWichita) August 4, 2016

Лиз и Чарльз Кох счастливы в браке уже 46 лет. У них двое детей: писательница Элизабет и наследник семейного бизнеса Чейз. Лиз основала Культурный фонд Коха, который занимается поддержкой творческих людей со всего мира. Эта женщина увлекается искусством и считает, что помогать молодым парням и девушкам, которые мечтают о карьере художника, — дело ее жизни. «Я люблю танцевать, люблю музыку, люблю изобразительное искусство и драму. Жизнь без этих вещей была бы очень серой и удручающей», — рассказывает о себе Лиз.

Джулия Маргарет Флешер Муж — Дэвид Кох (состояние — $ 50 млрд)

До того как выйти замуж за одного из самых богатых мужчин в мире, Джулия работала помощником дизайнера одежды. С Дэвидом она познакомилась на вечеринке в 1963 году. С того времени они вместе. У Джулии и Дэвида трое детей. Все свое время женщина посвящает семье, а также возглавляет благотворительный фонд мужа.

Люсинда Саутворт Муж — Ларри Пейдж (состояние — $ 50 млрд)

Жена разработчика и основателя Google Ларри Пейджа Люсинда Саутворт напоминает модель. Но стройную блондинку миллиардер полюбил не только за внешность, но и за острый ум. У нее 3 диплома топовых университетов (Оксфорд, Пенсильвания, Стэнфорд). Сейчас Люсинда преподает биомедицину в Стэнфордском университете. Ларри и Люсинда тоже основали свою благотворительную организацию. У пары двое детей, и именно роль матери эта женщина считает главной.

Сьюзен Делл Муж — Майкл Делл (состояние — $ 27 млрд)

Сьюзен — профессиональная спортсменка. Она участвовала в соревнованиях по триатлону, но потом решила сменить род деятельности и обратила внимание на мир моды. В 2003 году эта женщина основала бюджетный бренд Phi. С будущим мужем — руководителем компании Dell — Сьюзен познакомилась на свидании вслепую. Молодые люди сразу понравились друг другу и вскоре поженились. У пары четверо детей. Сейчас Сьюзен уделяет все свое время семье, а также возглавляет благотворительный фонд мужа.

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