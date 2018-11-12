Посмотрите, как выглядят и чем занимаются 10 жен самых богатых мужчин
Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина. Пример современных миллиардеров только подтверждает эти слова.
AdMe.ru решил рассказать вам о спутницах жизни лидеров рейтинга Forbes. Каждая из них заслуживает восхищения.
Маккензи Безос
Муж — Джефф Безос (состояние — $ 134 млрд)
Никто не упрекнет Маккензи Безос в том, что она вышла замуж из-за денег, ведь больше 25 лет назад, когда она познакомилась с Джеффом, о первом миллионе он мог только мечтать. Больше того, женщина помогла любимому строить бизнес. Услышав от мужа об идее Amazon, она поддержала Безоса и уволилась, чтобы основать вместе с ним компанию.
Маккензи училась в Принстонском университете и мечтала о карьере писательницы. Семейное дело, в которое очень быстро превратился Amazon, не помешало ей заниматься литературой. Хоть над своей первой книгой «Испытание Лютера Олбрайта» она и работала 10 лет, произведение стало бестселлером. «Кем я только не работала: официанткой, посудомойкой, кладовщицей, библиотекарем, клерком, бухгалтером, няней и продавцом одежды. Но писательство — это единственное, чем я хотела заниматься», — рассказывает Маккензи.
Также эта женщина воспитывает четверых детей и занимается развитием собственного благотворительного фонда.
Мелинда Гейтс
Муж — Билл Гейтс (состояние — $ 96 млрд)
Мелинда изучала компьютерные науки и экономику, проходила стажировку в IBM и работала в Microsoft. Основатель этой корпорации Билл Гейтс сразу обратил внимание на умную и решительную сотрудницу. Постепенно их рабочие отношения превратились в служебный роман. Поженились Мелинда и Билл в 1994 году на Гавайях.
После свадьбы женщина оставила свою должность в Microsoft и посвятила себя семье и благотворительности. Сейчас она воспитывает троих детей и возглавляет Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Вместе с мужем она борется с бедностью, финансирует здравоохранение и образование. Журнал Forbes включил Мелинду в список 100 самых влиятельных женщин в мире.
«Я считаю, что самодостаточные женщины изменят общество. Об этом говорят все факты», — уверена супруга Билла Гейтса.
Астрид Менкс
Муж — Уоррен Баффетт (состояние — $ 89 млрд)
Астрид — вторая жена крупнейшего в мире инвестора Уоррена Баффетта, которого называют «волшебником из Омахи». Они поженились, когда женщине было 60 лет, а ее избраннику — 76.
Жизнь Менкс была непростой. После войны ее семья эмигрировала из Латвии в США. Мать Астрид рано умерла, и девочка росла в интернате. Потом была официанткой. Однажды в то кафе, где она работала, пришел Уоррен Баффетт и сразу обратил внимание на симпатичную Астрид. Они были парой больше 30 лет, продолжали общаться с бывшей женой Уоррена и только в зрелом возрасте решили пожениться.
Сейчас Астрид заботится о муже, занимается благотворительностью и, по словам его детей от первого брака, «любила бы Баффетта, даже если бы у него не осталось ни цента».
Элен Мерсье
Муж — Бернар Арно (состояние — $ 73 млрд)
Французский бизнесмен, президент компании Louis Vuitton Moët Hennessy выбрал в жены утонченную пианистку Элен Мерсье. У пары трое детей.
Элен построила успешную музыкальную карьеру. В год Мерсье дает больше 20 концертов и уделяет игре на пианино как минимум 4 часа в день. Кстати, в Бернара Элен влюбилась тоже тогда, когда услышала, как он играет на пианино.
Также женщина занимается спортом, каждое утро она или бегает, или плавает. «Все музыканты дисциплинированы. Я в том числе», — рассказывает Мерсье.
Присцилла Чан
Муж — Марк Цукерберг (состояние — $ 56 млрд)
Жена руководителя Facebook — педиатр и филантроп. Родители Присциллы были китайскими беженцами, но это не помешало умной девушке поступить в Гарвард, где она изучала биологию и испанский язык. Именно во время учебы там Присцилла и познакомилась с Марком.
Пара воспитывает двоих дочерей. Сейчас женщина уделяет все свое время детям, а также занимается благотворительной организацией «Инициатива Чан — Цукерберга», которую они основали вместе с мужем.
Присцилла очень скромная и экономная. Один из друзей семьи рассказал для The New York Times историю, которая это доказывает: однажды Чан понравились туфли за $ 600 и муж сказал, что она может их купить, ведь у них есть деньги. «Это не мои деньги», — ответила современная Золушка.
Флора Перес
Муж — Амансио Ортега (состояние — $ 63 млрд)
Флора, вторая жена испанского бизнесмена, основателя Inditex Амансио Ортеги, на 18 лет моложе мужа. Долгое время она работала его секретарем. Их служебный роман закончился свадьбой в 2001 году. Сейчас Флора продолжает работать вместе с мужем, являясь представителем холдинговой компании Gartler, которой принадлежит 50 % акций Inditex.
Флора стала верной спутницей Амансио. Знакомые описывают ее как преданную и любящую жену, а также хорошую мать. «Они часто гуляют, держась за руки, по испанскому побережью», — рассказывает один из друзей семьи.
Родители Перес были небогатыми, и даже сейчас, когда она имеет возможность распоряжаться миллиардами долларов, женщина приобретает только самое необходимое.
Лиз Кох
Муж — Чарльз Кох (состояние — $ 50 млрд)
Лиз и Чарльз Кох счастливы в браке уже 46 лет. У них двое детей: писательница Элизабет и наследник семейного бизнеса Чейз.
Лиз основала Культурный фонд Коха, который занимается поддержкой творческих людей со всего мира. Эта женщина увлекается искусством и считает, что помогать молодым парням и девушкам, которые мечтают о карьере художника, — дело ее жизни.
«Я люблю танцевать, люблю музыку, люблю изобразительное искусство и драму. Жизнь без этих вещей была бы очень серой и удручающей», — рассказывает о себе Лиз.
Джулия Маргарет Флешер
Муж — Дэвид Кох (состояние — $ 50 млрд)
До того как выйти замуж за одного из самых богатых мужчин в мире, Джулия работала помощником дизайнера одежды. С Дэвидом она познакомилась на вечеринке в 1963 году. С того времени они вместе.
У Джулии и Дэвида трое детей. Все свое время женщина посвящает семье, а также возглавляет благотворительный фонд мужа.
Люсинда Саутворт
Муж — Ларри Пейдж (состояние — $ 50 млрд)
Жена разработчика и основателя Google Ларри Пейджа Люсинда Саутворт напоминает модель. Но стройную блондинку миллиардер полюбил не только за внешность, но и за острый ум. У нее 3 диплома топовых университетов (Оксфорд, Пенсильвания, Стэнфорд). Сейчас Люсинда преподает биомедицину в Стэнфордском университете.
Ларри и Люсинда тоже основали свою благотворительную организацию. У пары двое детей, и именно роль матери эта женщина считает главной.
Сьюзен Делл
Муж — Майкл Делл (состояние — $ 27 млрд)
Сьюзен — профессиональная спортсменка. Она участвовала в соревнованиях по триатлону, но потом решила сменить род деятельности и обратила внимание на мир моды. В 2003 году эта женщина основала бюджетный бренд Phi.
С будущим мужем — руководителем компании Dell — Сьюзен познакомилась на свидании вслепую. Молодые люди сразу понравились друг другу и вскоре поженились. У пары четверо детей.
Сейчас Сьюзен уделяет все свое время семье, а также возглавляет благотворительный фонд мужа.
Бонус: как выглядят жены лидеров рейтинга Forbes на фотостоках
В реальности жены миллиардеров намного лучше, не правда ли? Кстати, какая из этих женщин понравилась вам больше всего?