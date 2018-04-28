Посмотрите, как выглядят 9 героев интернет-мемов в реальной жизни

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В современном мире никогда не знаешь, когда проснешься знаменитостью. Так произошло с героями нашей подборки: они просто выложили свое фото или видео в интернет, после чего прославились на весь мир в качестве персонажей мемов. Хотя бывает, что и публичных людей эта участь не обходит стороной. Как, например, это случилось с Марком Цукербергом — основателем фейсбука. Из-за своего немного странного поведения на публике на него свалился шквал мемов и шуток на тему того, что он робот или рептилоид.

AdMe.ru собрал для вас все самое любопытное.

9. «Пфф»

Знаменитый мем, который как бы говорит «Пфф», срисован с китайского спортсмена- баскетболиста Яо Минга. Сам момент подловили в 2009 году, во время пресс-конференции после баскетбольного матча. Мем стал олицетворением пофигизма и безразличия и имеет массу поклонников.

8. «Соляной красавчик»

Успешный турецкий повар Нусрет Гекче выложил в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором он разделывает и солит мясо. И никто не ожидал, что именно то, как он делает это, станет таким популярным мемом. Наверное, как и сам повар. Стоп-кадр со знаменитым движением стал мемом, олицетворяющим легкость, с которой вы делаете что-либо.

7. «Математическая леди»

Актриса из Бразилии Рената Сорра снималась в телесериале «Хозяйка судьбы», где ее персонаж Мария де Назаре Тедеску о чем-то глубоко задумалась. И этот кадр навсегда увековечили в четырехпанельном меме с математическими формулами, наложенными поверх фото актрисы. Мем стали активно использовать для обозначения сложных подсчетов и активной работы мозга. Например, сайт 9GAG опубликовал его с надписью «Когда женщина говорит, что беременна 29 недель».

5. «Ты не сможешь провалиться в чем-то, если бросишь это дело»

Актер Кайод Эвуми явно не ожидал, что так сильно прославится всего лишь из-за короткого эпизода в сериале The Hood Documentary, который вышел на BBC Three в 2016 году. Знаменитый кадр, где он говорит о том, что его девушка очень умна, и стучит себе пальцем по виску, стал популярным мемом — олицетворением абсурдных, но весьма логичных советов.

6. «Ну давай, расскажи мне...»

Кадр из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года тоже стал знаменитым мемом — он олицетворяет недоверие и готовность понаблюдать, как человек будет выкручиваться из той ситуации, в которую сам себя загнал. Взгляд актера Джина Уайлдера как бы говорит: «Ну давай, расскажи мне...» К сожалению, сам Джин Уайлдер, сыгравший персонажа по имени Вилли Вонка, скончался в 2016 году, в почтенном возрасте 83 лет.

8. «Сердитый кот»

Угрюмую кошку зовут Соус Тардар, и знаменитой она стала, когда ее фото попало на сайт Reddit. Многие пользователи были удивлены, что это не фотошоп и что Соус Тардар действительно выглядит именно так. Поэтому ее хозяева стали выкладывать в сеть видео, на котором видно, что всему виной неправильный прикус и карликовый размер. Кошечка невероятно популярна, а ее мордочка стала мемом, который используют, чтобы показать грусть, тоску и депрессивное настроение. Иногда и в ироничном смысле.

9. «Я должен это сделать»

На этом кадре из сериала «Во все тяжкие» изображен его персонаж — толстяк Хьюэлл в исполнении актера Лавелла Кроуфорда, который точно не ожидал, что станет так знаменит. В 5-м сезоне 10-й серии персонаж Лавелла произнес фразу, которая и стала ключевой: «Я должен это сделать», — после чего лег на кучу денег. Теперь это изображение используют в интернете, когда хотят показать, что кто-то неожиданно разбогател.

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