Посмотрите, как выглядят 14 советских актрис и их современные коллеги в одном возрасте
Классика советского кино до сих пор цепляет зрителей не только сюжетными коллизиями, но и красотой и утонченностью актрис. Невозможно забыть культовый образ Натальи Андрейченко в картине «Мэри Поппинс, до свидания» или прекрасных героинь фильма «Три плюс два». Но думали ли вы, в каком возрасте эти прекрасные женщины сыграли свои известные роли?
Мы в AdMe.ru узнали, сколько лет тогда было нашим любимым актрисам. А заодно сравнили их с современными звездами.
Наталья Кустинская и Ангелина Стречина (25 лет)
Елена Коренева и Елизавета Арзамасова (26 лет)
Наталья Андрейченко и Анастасия Уколова (27 лет)
Наталья Фатеева и Ирина Старшенбаум (29 лет)
Александра Яковлева и Татьяна Бабенкова (30 лет)
Маргарита Терехова и Лукерья Ильяшенко (32 года)
Татьяна Догилева и Агния Дитковските (33 года)
Любовь Полищук и Оксана Акиньшина (34 года)
Анастасия Вертинская и Мария Машкова (36 лет)
Татьяна Васильева и Юлия Снигирь (38 лет)
Светлана Светличная и Юлия Александрова (39 лет)
Алиса Фрейндлих и Мария Шалаева (40 лет)
Раиса Рязанова и Елена Подкаминская (42 года)
Софико Чиаурели и Екатерина Гусева (45 лет)
Как считаете, кто из этих актрис выглядит на свой возраст?
Фото на превью Тайна «Черных дроздов» / Мосфильм, Чернобыль / Централ Партнершип
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