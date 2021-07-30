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Посмотрите, как выглядят 14 советских актрис и их современные коллеги в одном возрасте

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Классика советского кино до сих пор цепляет зрителей не только сюжетными коллизиями, но и красотой и утонченностью актрис. Невозможно забыть культовый образ Натальи Андрейченко в картине «Мэри Поппинс, до свидания» или прекрасных героинь фильма «Три плюс два». Но думали ли вы, в каком возрасте эти прекрасные женщины сыграли свои известные роли?

Мы в AdMe.ru узнали, сколько лет тогда было нашим любимым актрисам. А заодно сравнили их с современными звездами.

Наталья Кустинская и Ангелина Стречина (25 лет)

Елена Коренева и Елизавета Арзамасова (26 лет)

Наталья Андрейченко и Анастасия Уколова (27 лет)

Наталья Фатеева и Ирина Старшенбаум (29 лет)

Александра Яковлева и Татьяна Бабенкова (30 лет)

Маргарита Терехова и Лукерья Ильяшенко (32 года)

Татьяна Догилева и Агния Дитковските (33 года)

Любовь Полищук и Оксана Акиньшина (34 года)

Анастасия Вертинская и Мария Машкова (36 лет)

Татьяна Васильева и Юлия Снигирь (38 лет)

Светлана Светличная и Юлия Александрова (39 лет)

Алиса Фрейндлих и Мария Шалаева (40 лет)

Раиса Рязанова и Елена Подкаминская (42 года)

Софико Чиаурели и Екатерина Гусева (45 лет)

Как считаете, кто из этих актрис выглядит на свой возраст?

Фото на превью Тайна «Черных дроздов» / Мосфильм, Чернобыль / Централ Партнершип
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