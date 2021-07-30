Посмотрите, как выглядят 14 советских актрис и их современные коллеги в одном возрасте

Классика советского кино до сих пор цепляет зрителей не только сюжетными коллизиями, но и красотой и утонченностью актрис. Невозможно забыть культовый образ Натальи Андрейченко в картине «Мэри Поппинс, до свидания» или прекрасных героинь фильма «Три плюс два». Но думали ли вы, в каком возрасте эти прекрасные женщины сыграли свои известные роли?