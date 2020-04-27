Мы нашли фото звезд, которые в один и тот же день опубликовали они сами и профессиональные фотографы

23 1 14 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Какая девушка не засматривалась на фото знаменитостей или на великолепные работы визажистов в инстаграме? Но идеальная картинка не всегда соответствует действительности. Даже дорогой макияж звезд первой величины выглядит совсем по-другому в свете софитов на красной дорожке.

Мы в AdMe.ru сравнили фото 20 актрис и моделей, которые сделали они сами или их близкие, со снимками, которые сделали фотографы в тот же день. Как оказалось, порой эти кадры сильно отличаются друг от друга.

19. Эмилия Кларк

18. Марго Робби

17. Адриана Лима

16. Хлои Кардашьян

15. Эшли Грэм

14. Кэндис Свейнпол

13. Шарлиз Терон

12. Эмили Ратаковски

11. Джиджи Хадид

10. Кэти Перри

9. Кайли Дженнер

8. Джулия Гарнер

7. Карли Клосс

6. Ким Кардашьян

5. Николь Кидман

4. София Хаджипантели

3. Карен Гиллан

2. Бри Ларсон

1. Наоми Уоттс