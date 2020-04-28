Посмотрите, как выглядели знаменитости до того, как решили поработать над своей внешностью

8 10 11 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

К каким только средствам ни прибегают современные женщины, чтобы сохранить молодость и исправить реальные или кажущиеся изъяны, которые не дают чувствовать себя 100%-й красоткой. Одни решаются на операции, а другие отдают предпочтение косметическим процедурам. Главное в этом деле — соблюдать меру, ведь желание стать чуть лучше может превратить кого угодно в совершенно другого человека.

AdMe.ru сравнил фото известных дам до и после изменений и может сказать, что косметические процедуры и пластические операции иногда творят настоящие чудеса. В конце статьи вас ждет бонус: вы увидите, как выглядела в юности одна из самых ярких моделей современности Белла Хадид.

12. Кейт Миддлтон

Герцогиня с годами становится только свежее: кожа сияет, черты лица стали более тонкими, а овал лица — четким. Пластический хирург отмечает, что Кейт прибегала лишь к блефаропластике. В остальном она отличный пример того, что здоровый образ жизни и регулярные визиты к косметологу творят чудеса.

11. Шарлен Уиттсток

Принцесса Монако, как и подобает ее высокому статусу, внимательно относится к своей внешности. С годами ее кожа стала более гладкой, а овал лица — четким. Чтобы поддерживать свою красоту, Шарлен ведет здоровый образ жизни и делает косметические процедуры, среди которых — уколы ботокса в область лба. Также она сделала ринопластику.

10. Джессика Симпсон

Джессика однажды призналась, что увеличила себе губы, однако результатом осталась недовольна. И она была рада, что последствия уколов прошли спустя несколько месяцев. Пластические хирурги отмечают, что девушка прибегала к уколам ботокса и филлерам.

9. Шэрон Осборн

Шэрон Осборн в автобиографии честно рассказала о том, что много раз прибегала к услугам пластического хирурга и различным косметическим процедурам. Телеведущая делала подтяжки не только лица, но и тела.

8. Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин никогда не была противницей пластических операций и различных косметических процедур. По ее словам, никто не имеет права осуждать человека за операцию, если после нее он будет чувствовать себя лучше. На тот момент, а это был 2016 год, актриса еще ни разу не сталкивалась с бьюти-процедурами. Но сейчас, по мнению доктора Юна, Кэтрин прибегла к уколам в область лба и филлерам для щек.

7. Ума Турман

Уме Турман скоро 50, но выглядит она максимум на 35. Сама она не признавалась, что делала какие-либо пластические операции. Однако, по словам пластического хирурга Майлза Берри, актриса сделала подтяжку бровей и блефаропластику.

6. Сара Джессика Паркер

По словам доктора Нормана Роу, Сара Джессика Паркер прибегала к уколам ботокса и филлерам, которые избавили ее от морщин на лбу и щеках. Также можно заметить, что она удалила родинку на подбородке.

5. Джанет Джексон

Джанет Джексон открыто говорила лишь о ринопластике, в остальном звезда утверждает, что никаких манипуляций со своим лицом не делала. Однако пластический хирург говорит, что в ее случае идет также речь о подтяжках лица и шеи, ботоксе в области лба и глаз и филлерах в области щек.

4. Шэрон Стоун

Шэрон Стоун считает, что можно и нужно стареть естественно, что годы — это красиво. Она не является сторонницей серьезных косметических процедур и пластических операций, однако находит полезным использование филлеров. По словам актрисы, они куда лучше, чем подтяжки лица.

3. Ким Бейсингер

Сама Ким Бейсингер не спешит раскрывать тайну молодости своей кожи, но вот пластический хирург Алекс Кадисис считает, что звезда неплохо поработала над собой. Доктор отмечает изменения в области губ и век, говорит о подтяжках лица и ботоксе.

2. Мадонна

Специалистов по косметической хирургии удивляет, как хорошо выглядит кожа Мадонны. Доктор Брюс Кац говорит, что подтяжек звезда не делала, вместо этого певица ходит на процедуру, которая называется фракционной шлифовкой и позволяет подтянуть кожу, удалить морщины и сузить поры. Специалист также отмечает использование ботокса в области бровей и глаз.

1. Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян, как и ее сестры, не обошла стороной пластического хирурга. Доктор Тим Сайед утверждает, что ее переносица стала тоньше благодаря филлеру из гиалуроновой кислоты. Хирург также говорит об использовании ботокса в области лба и глаз, подтяжке бровей.

Бонус: Белла Хадид

Изменяют свою внешность и молодые. Белле Хадид всего 23, и, по словам доктора Нормана Роу, девушка сделала ринопластику, увеличила губы, воспользовалась филлерами для щек. Благодаря вмешательствам она обрела миндалевидные глаза и точеные скулы, которые стали ее визитной карточкой. Стоит также отметить, что на формирование черт лица модели повлияло ее превращение из подростка в женщину.