Посмотрите, как выглядели советские и современные звезды в одном и том же возрасте

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С развитием медицины и косметологии люди стали медленнее стареть и дольше выглядеть юными. Замечаете? Загляните в старый семейный альбом, там вы 100 %-но увидите, что в вашем возрасте поколения мам и бабушек выглядели гораздо старше. А представители эстрады и кинематографа казались более взрослыми и солидными даже в 20–30 лет.