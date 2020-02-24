Посмотрите, как выглядели советские и современные звезды в одном и том же возрасте
С развитием медицины и косметологии люди стали медленнее стареть и дольше выглядеть юными. Замечаете? Загляните в старый семейный альбом, там вы 100 %-но увидите, что в вашем возрасте поколения мам и бабушек выглядели гораздо старше. А представители эстрады и кинематографа казались более взрослыми и солидными даже в 20–30 лет.
Мы в AdMe.ru вспомнили отечественных звезд прошлого и нашли ровесников среди их современных коллег. И в одинаковый возраст некоторых пар очень сложно поверить.
Светлана Светличная и Дарья Мельникова — 28 лет
Евгений Моргунов и Тимур Родригез — 40 лет
Светлана Немоляева и Альбина Джанабаева — 40 лет
Ирина Аллегрова и Вера Брежнева — 37 лет
Барбара Брыльска и Анна Хилькевич — 34 года
Владислав Листьев и Антон Привольнов — 38 лет
Лия Ахеджакова и Марина Александрова — 37 лет
Маргарита Терехова и Анна Снаткина — 36 лет
Андрей Макаревич и Рома Зверь — 42 года
Геннадий Хазанов и Гарик Мартиросян — 30 лет
Нонна Мордюкова и Лера Кудрявцева — 48 лет
Олег Газманов и Стас Пьеха — 39 лет
Вера Алентова и Светлана Лобода — 37 лет
Александр Абдулов и Егор Крид — 25 лет
Валентина Толкунова и Настя Ивлеева — 28 лет
Михаил Боярский и Макс Барских — 29 лет
Замечаете ли вы, что люди стали медленнее стареть? Как думаете, в чем секрет?
Фото на превью Кавказская пленница / Мосфильм, Lomohov Anatoly / East News