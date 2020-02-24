Посмотрите, как выглядели советские и современные звезды в одном и том же возрасте

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С развитием медицины и косметологии люди стали медленнее стареть и дольше выглядеть юными. Замечаете? Загляните в старый семейный альбом, там вы 100 %-но увидите, что в вашем возрасте поколения мам и бабушек выглядели гораздо старше. А представители эстрады и кинематографа казались более взрослыми и солидными даже в 20–30 лет.

Мы в AdMe.ru вспомнили отечественных звезд прошлого и нашли ровесников среди их современных коллег. И в одинаковый возраст некоторых пар очень сложно поверить.

Светлана Светличная и Дарья Мельникова — 28 лет

Евгений Моргунов и Тимур Родригез — 40 лет

Светлана Немоляева и Альбина Джанабаева — 40 лет

Ирина Аллегрова и Вера Брежнева — 37 лет

Барбара Брыльска и Анна Хилькевич — 34 года

Владислав Листьев и Антон Привольнов — 38 лет

Лия Ахеджакова и Марина Александрова — 37 лет

Маргарита Терехова и Анна Снаткина — 36 лет

Андрей Макаревич и Рома Зверь — 42 года

Геннадий Хазанов и Гарик Мартиросян — 30 лет

Нонна Мордюкова и Лера Кудрявцева — 48 лет

Олег Газманов и Стас Пьеха — 39 лет

Вера Алентова и Светлана Лобода — 37 лет

Александр Абдулов и Егор Крид — 25 лет

Валентина Толкунова и Настя Ивлеева — 28 лет

Михаил Боярский и Макс Барских — 29 лет

Замечаете ли вы, что люди стали медленнее стареть? Как думаете, в чем секрет?

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